HDZ-ov saborski zastupnik Franjo Lucić nudio je mito novinaru Telegrama tražeći zauzvrat da ne piše o njegovom kontroverznom poslovanju i stečaju tvrtki u njegovu vlasništvu. Lucić je novinaru Telegrama u telefonskom razgovoru rekao kako mu je – odustane li od teksta koji priprema – spreman platiti tri puta više nego što će mu za tekst platiti redakcija Telegrama.

Bio je vrlo eksplicitan u toj ponudi, ne ostavljajući nikakve sumnje na što misli i ponovio je to u dva navrata: ”Ono što ćeš ti od redakcije dobiti, ja ću te honorirati jedan naprema tri, ako ti dobiješ tisuću, ja ću ti dati tri tisuće”, rekao je Lucić novinaru Telegrama.

Ovaj novinar u vrijeme Lucićeva poziva, u srijedu, 26. srpnja, u 11.44 sati nalazio se u Požegi i bio je pri završetku skupljanja opsežne dokumentacije vezane uz poslovanje Lucića i njegovih tvrtki. U tamošnjem Općinskom sudu kopirao je dio dokumentacije iz sudskog spora koji je Podravska banka vodila protiv Lucića, tražeći da se poništi njegov ugovor o prodaji obiteljske kuće vlastitoj djeci.

Poslušajte snimke pokušaja podmićivanja:

Susret pokušavam dogovoriti još od 21. srpnja

U Podravskoj banci – kojoj je Lucić dugovao oko 14 milijuna kuna – bili su uvjereni da je prodaja kuće vlastitoj djeci bila fiktivna kako bi Lucić zaštitio obiteljsku kuću, jer je i osobnim mjenicama bez protesta jamčio banci povrat novca. Novinar Telegrama, koji već dva tjedna istražuje sve aspekte Lucićevih poslovnih poteza i njegovih političkih veza, još od petka 21. srpnja pokušavao je dogovoriti razgovor s kontroverznim poduzetnikom i najjačim čovjekom HDZ-a u Požeško-slavonskoj županiji.

U kratkom telefonskom razgovoru prošlog petka Lucić je nastojao izbjeći susret s novinarom Telegrama, čudio se zašto je uopće njegovo poslovanje zanimljiva tema, te rekao da je o tome već sve napisano i da u poslovanju njegovih tvrtki nema ničeg netransparentnog. Ipak na inzistiranje ovog novinara, pristao je da se s njim sretne u Pleternici (gradiću nadomak Požege, gdje Lucić živi), u ponedjeljak, 24. srpnja u 9 sati u prostorijama tvrtke TOFRADO.

Bilo mi je važno čuti njegovo objašnjenje

No, u nedjelju navečer Lucić je u 21.31 poslao SMS poruku objašnjavajući kako u ponedjeljak mora biti na sastanku u Zagrebu, za koji nije znao prije dva dana kada je dogovarao susret s novinarom Telegrama. Zamolio je da se čuju za nekoliko dana. Novinar Telegrama u utorak je pokušavajući dogovoriti novi sastanak Luciću poslao dvije SMS poruke, jednu u 10.45, a drugu u 17.20 sati. Objasnio je kako mu želi dati priliku da objasni svoje poslovne poteze i izloži svoju stranu priče. Lucić nije odgovorio na poruke niti se javljao na pozive.

Kako je Telegramovu novinaru bilo važno čuti Lucićevo objašnjenje – među ostalim i zašto je nenamjenski trošio kredite za razvoj malog poduzetništva i zapošljavanje hrvatskih branitelja, pa je umjesto da se bavi drvno-prerađivačkom industrijom krenuo u gradnju apartmana na jadranskoj obali – ovaj se novinar za pomoć obratio i glasnogovorniku HDZ-a i zamolio za pomoć u uspostavi kontakta s Lucićem.

‘Prekapacitiran sam, umoran i imam posla s lukom’

Odgovoreno je da se Lucić ni njima ne javlja, da ne odgovara na poruke i da se čini kao da je ”u zemlju propao”. No, u srijedu se javio, glatko ponudio mito u zamjenu za nepisanje i ponovno izbjegao susret. Novinaru Telegrama rekao je kako je ”prekapacitiran i umoran” i angažiran oko nasada šest hektara luka te da ustaje u jedan u noći da bi s radnicima radio na polju.

Rekao je da je luk posađen u sklopu poljoprivrednih mjera 411 i 412 (to su mjere “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” te ”Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” na temelju kojih Agencija za plaćanja u poljoprivredi osigurava poticaje poljoprivrednicima) u koje je uključen njegov sin, student Poljoprivrednog fakulteta.

‘Tekst će mi štetiti zbog odnosa s bankom’

Naveo je i razloge zašto mu nije u interesu da se sada bilo što o njegovu poslovanju piše. Rekao je kako je imao problem s dvije banke, od kojih je s jednom sve riješio, a s drugom su dogovori oko rješenja duga u završnoj fazi. Svaki tekst, ”bilo koje naravi”, kako je rekao, štetit će mu zbog odnosa s bankom sad kad je u završnoj fazi rješavanja toga problema.

Iako se novinar Telegrama u trenutku Lucićeva poziva nalazio samo 15-ak kilometara od Pleternice, grada u kojem živi Lucić i u kojem je dugo vremena bio gradonačelnik, taj je saborski zastupnik HDZ-a odbio naći se s novinarom i odgovoriti na više pitanja, među ostalim i kako mu se dogodilo da u 58. godini života bude bez ikakve imovine – bez kuće, stana, automobila, ušteđevine i da posjeduje samo njivu vrijednu 15.000 kuna.

Tako je naime, taj saborski zastupnik (kome je ovo četvrti uzastopni mandat) napisao u svojoj imovinskoj kartici, predanoj Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa i javno dostupnoj. Ovaj novinar u poslovnoj zoni u Pleternici, sat nakon razgovora s Lucićem, pronašao je njegove nasade crvenog luka, no na ogromnom polju nije bilo ni Lucića ni bilo koga od radnika.

Slijedi serijal tekstova o Lucićevim malverzacijama

Ondje se nalazio tek jedan traktor, marke IMT 565, registracijskih oznaka PŽ 234 OH, s priključkom za navodnjavanje. Lucić je navodno tih šest hektara za sadnju luka u neiskorištenoj poslovnoj zoni u Pleterci dobio bez natječaja, a nepoznato je plaća li naknadu za korištenje vode iz Orljave kojom se plantaža navodnjava.

Telegram će u nastavcima objaviti poveći tekst o brojnim malverzacijama koje je niz godina u poslovanju tvrtki TOFRADO i TOFRADO bačvarija (obje su u stečaju) činio Lucić, uključivši u te poslove i članove svoje najuže obitelji. Upravo ovih dana postat će pravomoćna ovrha nam tvrtkom Građapromet iz Našica, gdje je direktorica Lucićeva supruga Ankica, a predsjednik nadzornog odbora sâm Lucić, mada to, kao državni dužnosnik, ne može biti. Tom ovrhom, Građapromet – nekoć vrlo uspješna tvrtka prije nego ju je preuzeo Lucić, ostat će bez vrlo vrijednih nekretnina, jer je bankama jamčila otplatu kredita koje su podizale Lucićeve tvrtke TOFRADO i TOFRADO bačvarija.

Sudbina kaznenih prijava protiv gospodina Lucića

Uz niz dokumenata, Telegram će objaviti i odakle sežu korijeni Lucićevog poslovnog uzleta te kako su nastale Lucićeve firme i kako su i zašto propale, kako je dobivao ogromne kredite uključujući i one iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), kako su njegove firme, da bi prale novac, jedna drugoj prodavale strojeve po višestrukoj cijeni od nabavne, te kako se odvijao tijek novca unutar obitelji Lucić koji je onda završio u ulaganjima u izgradnju apartmana u Srimi, kraj Šibenika.

Telegram će objaviti i kakva je bila sudbina kaznenih prijava protiv Lucića, osobito one koju je protiv njega – zbog nenamjenskog trošenja kredita sa subvencioniranim kamatama – podnijela Županija Požeško-slavonska i zašto je Lucić, na sjednici te Županijske skupštine 11. rujna 2007. poručivao onima koji ih podnose kako s njima ”mogu brisati guzicu”.

U velikoj istraživačkoj priči o zastupniku HDZ-a Franji Luciću Telegram će rasvijetliti i nevjerojatan slučaj u kojem je Općinsko državno odvjetništvo u Požegi (na čijem je čelu sada Lucićeva šogorica Ankica Njegovan Bišof ) učinilo potez bez presedana, kada je odbacilo kaznenu prijavu temeljem revizije o poslovanju tvrtke TOFRADO koju je naručio i platio Lucić.

Dokumenti o Luciću do kojih je došao Telegram

Telegram ima i dokument kojim je bivša potpredsjednica Vlade i tadašnja ministrica branitelja Jadranka Kosor donijela odluku o ukidanju subvencioniranja kamate za Lucićeve kredite, zbog njegova nenamjenskog trošenja, no ta je odluka povučena nakon desetak dana.

O svemu – uključujući i pojavu Lucićeva imena (i imena njegove supruge) na ”stupu srama” Porezne uprave zbog duga od 341.542,04, odnosno 269.631,81 kune – novinar Telegrama želio je razgovarati s Franjom Lucićem i dati mu priliku da hrvatskoj javnosti objasni svoje poslovne i političke poteze, no umjesto toga on je novinaru ponudio mito tražeći da o tome ne piše. Franjo Lucić, uz to što je zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik HDZ-a Županije požeško-slavonske, član je Nacionalnog vijeća HDZ-a, sastavljenog od najistaknutijih dužnosnika vladajuće stranke, na čijem je čelu predsjednik HDZ-a i aktualni premijer Andrej Plenković.

Iako HDZ tvrdi kako je ta stranka doživjela katarzu i raskrstila s vremenima kada je bilo moguće da se pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu plati kako u izbornoj kampanji ne bi pjevao za konkurenciju, iz Lucićevog pokušaja podmićivanja novinara Telegrama vidljivo je kako pojedinci s tom praksom nisu prestali, samo što se sada pokušalo platiti novinara da ne piše o jednom visokopozicioniranom članu HDZ-a – Franji Luciću.