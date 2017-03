Facebook je počeo označavati lažne vijesti, nadaju se da im ovaj sustav pomoći riješiti taj značajni problem

Društvena mreža Facebook, koju su mnogi kritizirali zbog širenja dezinformacija tijekom posljednjih američkih predsjedičkih izbora, pronašla je način kako će riješiti ovaj problem. Facebook je počeo tagirati sve vijesti sumnjiva sadržaja. Takve su vijesti najprije provjerile tri partnerske firme, donosi Business Insider.

Ovo tagiranje kompanija je najavila u prosincu prošle godine. Od sada, tako, kada neki korisnik prijavi lažnu vijest, nju će provjeravati tri partnerske firme, koje se bave kontrolom istinitosti sadržaja. Ukoliko barem dvije fime ustanove lažnu vijest, na News Feedu će ispod stajati upozorenje na kojem će pisati “Osporeno od…”.

Ovakve vijesti Facebook neće direktno prozvati lažnima, nego će ih na News Feedu deklarirati kao osporene vijesti. Facebook je također objavio način na koji se može provjeriti autentičnost svake vijesti. Ovo označavanje još nije dostupno u svim zemljama, ali uskoro će ga moći koristiti svi korisnici.

Kada se Facebook počeo povezivati s objavama neprovjerenih informacija vezanih uz američke izbore, Mark Zuckerberg je odbijao takve optužbe. Izjavio je kako je prilično glupo tvrditi da su lažne vijesti utjecale na izborni rezultat. Kasnije je ipak promijenio ton. “Shvatio sam kako mi imamo veću odgovornost od samog stvaranja tehnologije kroz koju prolaze informacije”, rekao je nedavno Zuckerberg.

Facebook is flagging links to fake sites now, looks like: pic.twitter.com/N7xaWDkdYA

— Anna Merlan (@annamerlan) March 3, 2017