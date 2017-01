Fillon ima problem; otkriveno je da mu je žena primala plaću u parlamentu, no nitko ne zna zašto

Francois Fillon, desničarski kandidat za francuskog predsjednika, našao se u dosta nezgodnoj situaciji nakon što je u medijima objavljeno da je tijekom osam godina supruzi isplatio oko 500 tisuća eura od parlamentarnih sredstava, piše Guardian.

Satirični i istraživački tjednik Le Canard Enchaine tvrdi da je gospođa Penelope Fillon, inađe rodom iz Wallesa, u nekoliko navrata dobivala izdašne svote novca kao dio parlamentarnog osoblja.

Članak nazvao običnom mizoginijom

Zapošljavanje članova obitelji je legalno za francuske zastupnike i ne protivi se pravilima sve dok je konkretna osoba uistinu zaposlena. No, prema navodima iz spomenutog tjednika ne postoji ni jedan dokaz ili evidencija koja bi dokazala da je gospođa Fillon uistinu tamo radila.

Prilikom posjeta Bordeauxu, gospodin Fillon je rekao novinarima da ga je članak objavljen u Le Canard Enchaineu “sablaznio” te ga je opisao “mizoginičnim”. “Što, zato što je ona moja žena, ne bi joj trebalo biti dopušteno da radi?” upitao je. Nije želio otkrivati detalje o njenom radu, no ovakve je navode nazvao prljavom kampanjom.

Enquêtes, jeux de mots: L'affaire Penelope Fillon dope la créativité des internautes https://t.co/Vk6knM8OTR

pourquoi je ne suis pas cité? — GiCi les Gens d'iCiφ (@GiCi) January 25, 2017

‘Uobičajeno je da supruge rade sa zastupnicima’

Gospođa Fillon nikad se nije smatrala nekim bitnim faktorom u političkoj karijeri njenog muža, iako je prisutna u posljednje vrijeme njegove kampanje. Fillon je sada pod sve većim pritiskom da dokaže kako je supruga uistinu njegova pomoćnica u parlamentu. Thierry Solère, glasnogovornik gospodina Fillona, rekao je da je Penelope Fillon “doista radila s mužem u parlamentu”.

“Uobičajeno je da supruge zastupnika rade s njima”, rekao je u izjavi za AFP. Pritisak je za predsjedničkog kandidata Fillona tim veći jer se profilirao kao političar koji se bori protiv sustava, te sebe promiče kao poštenog, strogog i drukčijeg od ostalih političara desnice koje se godinama povezuje s korupcijskim skandalima.

Nitko zapravo ne zna što je točno radila

Bernard Accoyer, Fillonov saveznik i glavni tajnik njegove stranke Les Republicains te bivši šef donjeg doma francuskog parlamenta, izjavio je za francuske medije da je često viđao gospođu Fillon da sudjeluje u radu svoga muža. “Vidio sam je u parlamentu”, rekao je, no nije znao detalje i što je to točno radila za muža.

Navodeći obračun plaće, tjednik koji je objavio priču tvrdi da su Penelope Fillon u razdoblju od 1998. do 2002. isplaćena sredstva namijenjena za parlamentarne pomoćnike. Od 2002. do 2007., kada je Fillon bio u Vladi, ona je bila asistent Marca Joulanda, koji je došao u parlament na Fillonovo mjesto te je zarađivala od 6.900 do 7.900 eura mjesečno. Joulandov kolega međutim kaže da nikada nije radio s gospođom Fillon. “Nikada nisam radio s Penelope Fillon. Nemam informacija o tome, znao sam je samo kao ministrovu suprugu.”

Procjenjuju da je zaradila oko 500 tisuća eura

Nadalje, tjednik tvrdi da je gospođa Fillon ponovno plaćena za najmanje šest mjeseci tijekom 2012. kada je Fillon, nakon što je bio premijer, napustio vladu. “Ukupno, Penelope je zaradila oko 500 tisuća eura od parlamentarnih sredstava”, piše u članku. Gospodin Fillon je u televizijskom intervjuu u studenome rekao kako je njegova žena bila doma u Sartheu dok je radio kao političar u Parizu.

“Nisam imao puno vremena da vidim prvo četvero djece kako odrastaju jer sam bio zastupnik”, rekao je u emisiji o obiteljskim životima političara. “To je bilo 24 sata dnevno, tako da ih je zapravo podigla majka” No, onda je dodao kako je ona bila i vrlo uključena u kampanjama, dijelila letke i prisustvovala sastancima na kojima je bio. Nije precizirao na koji vremenski period misli. Prošle jeseni je izjavio u jednom drugom TV showu kako njegova supruga nije uključena u politiku uopće. Fillon se trenutno smatra favoritom u izborima za predsjednika koji Francusku očekuju u svibnju.