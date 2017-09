Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), koji istražuje koriste li se nezakonito sredstva Europske unije, obaviješten je o mogućim nepravilnostima u provedbi prvog natječaja za bespovratna sredstva koja je EU odobrila Hrvatskoj u okviru mjere Ulaganja u fizičku imovinu. Hrvatska bi se tako ponovno mogla naći u situaciji da zbog Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), o čemu je Telegram svojedobno pisao, bude kažnjena uskratom budućih sredstava. No, ne samo to: posla bi mogli imati i domaći sudovi jer su neki od podnositelja prijava za natječaj, koji nisu dobili sredstva, najavili tužbe protiv države.

Na konačnoj rang list objavljenoj 17. veljače ove godine našlo se naime 29 korisnika kojih nije bilo na prvom popisu tzv. radne rang liste na kojoj su evidentirani prispjeli zahtjevi. Njima je dodijeljeno 56.528.836,49 kuna, od ukupnog iznosa potpora koji je iznosio 863.513.282,21 kunu, što znači da je 6,56 posto iznosa, čini se, dodijeljeno mimo pripisane procedure. Za tih 56,5 milijuna uskraćeni su drugi korisnici, koji smatraju da je onih 29 na listu dospjelo mimo uvjeta natječaja.

56,5 milijuna dodijeljeno mimo procedure?

Taj prvi natječaj, tzv. operacija 4.1.1, ima za cilj da uz pomoć sredstava Europske unije Hrvatska restrukturira, modernizira i poveća konkurentnost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Natječaj je bio otvoren još u mandatu SDP-ovog ministra Tihomira Jakovine, a u razdoblju od 10. veljače do 15 travnja 2015. pristiglo je 1.107 zahtjeva.

Ta lista objavljena je na mrežnim stranicama APPRRR-a 6. studenoga 2015. U međuvremenu je iz nepoznatih razloga uklonjena, no Telegram je u njenom posjedu. Dakle na toj, sada nedostupnoj listi, evidentirano je 939 korisnika, a privremene odluke počele su im stizati od 9. kolovoza 2016., još u mandatu Mostovnog ministra poljoprivrede Davora Romića. Konačne odluke pak, korisnicima su slane od 22. prosinca prošle godine, kada je ministar poljoprivrede već bio HDZ-ov Tomislav Tolušić.

Rang lista nestala s interneta

Zanimljivo je sljedeće: konačna rang lista, kako smo rekli, objavljena je 17. veljače ove godine na mrežnim stranicama APPRRR-a i za razliku od radne rang liste moguće ju je ondje pronaći. Na toj, konačnoj listi, evidentirano je 895 korisnika, od kojih su 382 dobili pozitivne odluke, tj. bespovratna sredstva, onih nešto više od 863,5 milijuna kuna. Ali, ponavljamo: među tih 382 sretnika osvanula su i imena obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, trgovačkih društava i obrta, kojih nema na onoj prvoj, radnoj rang listi, zaključenoj nakon završetka natječaja.

Na upit Telegrama iz APPRRR-a stigao je odgovor koji ne pojašnjava što podrazumijeva privremena radna lista – jesu li to svi zahtjevi pristigli na natječaj ili su na njoj nabrojani samo oni korisnici koji udovoljavaju kriterijima natječaja. Bez obzira kako to bilo, čak 29 korisnika, čija se imena nisu našla na radnoj listi, na kraju su podijelila 56,5 milijuna kuna!

Nejasno objašnjenje Agencije

Iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Telegramu su potvrdili da se prema njihovoj evidenciji na konačnoj rang listi nalazi 28 korisnika kojih nije bilo na radnoj rang listi. Njihovo objašnjenje prilično je nejasno, pa ćemo ga radije doslovno citirati, nego pokušati interpretirati:

”Radna rang lista, kako joj i samo ime govori, predstavljala je zamrznuto stanje obrade zahtjeva samo u jednom trenutku, te je uključivala zahtjeve za koje Agencija za plaćanja u tom trenutku nije izdala odluke, bilo da je obrada bila u cijelosti dovršena, bilo da je još uvijek bila u tijeku”, odgovorili su Telegramu iz APPRRR-a. Nadalje kažu kako je ”za šest zahtjeva koji se nisu nalazili na radnoj rang listi, a nakon provedene procedure u Agenciji za plaćanja, utvrđeno da udovoljavaju kriterijima prihvatljivosti te su im dodijeljeni odgovarajući bodovi”.

Nelogična procedura

”Također, na radnoj rang-listi nisu bili vidljivi zahtjevi za koje je Agencija već ranije izdala odluke o odbijanju te su prolazili žalbeni postupak kod Povjerenstva za prigovore. Za 22 takva zahtjeva, inicijalno odbijena od Agencije za plaćanja, Povjerenstvo je utvrdilo utemeljenost prigovora te ih vratilo u daljnju obradu, nakon čega su se pojavili na konačnoj rang-listi s brojem bodova dodijeljenim na temelju kriterija odabira”, zaključuju iz APPRRR-a.

Osobito je zanimljiv dio odgovora APPRRR-a gdje kažu kako je ”nakon provedene procedure u Agenciji” za šest zahtjeva utvrđeno da udovoljavaju kriterijima. Nejasno je tko je to u APPRRR-u ”utvrdio”, jer je to, u prvom stupnju, posao povjerenstva, dok se žalbe, u drugom stupnju, razmatraju u mini Ministarstvu poljoprivrede. Upravo onako kako je to na sudovima, gdje viši sud rješava žalbe na odluke nižih sudova.

Posao za DORH?

Telegram ima pouzdanu informaciju da su se neki od korisnika, koji su ostali bez novca jer su se našli ”ispod crte” nakon što je na konačnu listu uvršteno 28 korisnika (Telegram ima podatak da se radi o 29 korisnika, a ne o 28 kako tvrde u APPRRR-u), kojih nije bilo na prvom popisu, obratili ne samo OLAF-u, već i Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, kao i DORH-u.

Kada se u nekim drugim situacijama, također vezanim uz natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ili poticaja radilo netransparentno, pa su pojedini korisnici bili privilegirani jer im se gledalo kroz prste, dok su drugi koji su ispunjavali uvjete ostajali bez novca – za što se osobito optuživalo Ministarstvo poljoprivrede dok je na njegovom čelu bio Tihomir Jakovina – reagiralo vrlo bučno (u čemu je prednjačio aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić), činjenica da se sada 29 korisnika na neobičan način našlo među onima koji su dobili 56,5 milijuna kuna, prošla je u sveopćoj tišini.