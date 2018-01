Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić za danas je u prostorijama svoje Stranke rada i solidarnosti sazvao konferenciju za novinare. I to ne bi bilo ništa neobično da se pressica ne zove ovako: “Vjeroučitelj Bagarić ukrao je Božić, ministrica Divjak školske praznike”.

Pressica počinje u 10.30, a uz Bandića će na njoj govoriti njegova zamjenica i potpredsjednica njegove stranke Jelena Pavičić Vukičević i Bandićeva zastupnica u Gradskoj skupštini Gordana Rusak.

Moramo priznati da malo kasnimo s najavom današnje pressice, ali imamo opravdanje za to. Naime, redakcija Telegrama već neko vrijeme ne dobiva pozive i priopćenja iz stranke gospodina Bandića.

Očito su nas, iz nekog razloga, odlučili maknuti sa svoje mailing liste pa smo tako poziv za današnju pressicu vidjeli tek kad je objavljen na društvenim mrežama.

A sudeći po nazivu jutrošnje pressice, Bandić će se očito referirati na slučaj vjeroučitelja s Knežije Krešimira Bagarića koji je nedavno završio u istražnom zatvoru nakon što su objavljene snimke na kojima se vidi kako je na satu vjeronauka učenicima osmog razreda pozivao na mržnju i nasilje, govorio da treba strijeljati Stipu Mesića i Vesnu Pusić, nabiti im glavu na kolac i tako dalje.

No, nije nam baš jasno na što se Bandić referira u dijelu u kojem govori da je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ukrala školske praznike. Planira ju li prozvati zbog slučaja vjeroučitelja, ili misli na nešto posve drugo, to ćemo valjda saznati nakon pressice.

Ovo, inače, nije prvi put da Bandić saziva pressice ovako živopisnog naziva i neobične tematike. Nedavno je, recimo, pozvao zastupnike zagrebačke Gradske skupštine na Prezentaciju sanacije poklopaca koji klapaju.

Ajd da i od Bandića čujemo tko je to ukrao Božić i školske praznike, a da to nije on! Stay tuned … 🤡 pic.twitter.com/XU61YT2pfm

— Tomislav Stojak (@tomislav_stojak) January 10, 2018