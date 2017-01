Gospodin Dujmović bio je hit tjedna, a sad se na Twitteru dijeli njegov uzbudljiv tekst iz 2012. o Karamarku

Nakon gostovanja predsjednice RH u njegovoj emisiji Iza zavjese, koja se od ovog tjedna emitira srijedom u udarnom terminu na HTV-u, Tihomir Dujmović hit je na društvenim mrežama. Uz zabavne memeove, ljudi izvlače njegove stare kolumne, recimo jednu iz 2012. koju je posvetio Tomislavu Karamarku, objavljenu u Večernjem, listu s kojim je u to vrijeme surađivao.

Dva tjedna prije izbora za predsjednika HDZ-a, gospodin Dujmović objavio je tekst naslovljen Nema dvojbi oko Tomislava Karamarka. Kako je objašnjeno u podnaslovu, “on je jedini lider koji zemlju može promijeniti. Karamarka sada povijest zaziva. Od svega što se danas nudi jedino on može biti novi Tuđman”.

i jedna za laku noć…

‘On je jedini bio u areni, drugi su grickali kokice’

Objašnjavajući kako “izbori u HDZ-u postaju glavno političko pitanje”, piše napao je Karamarkove protukandidate i zaključio kako su “danas protiv njega baš svi. I Pašalić i Rojs i Manolić se od njega ograđuju kao i Mesić, ne voli ga Josipović, kao ni Milanović, a smrću mu prijeti Joco Amsterdam.

Takav spektar protivnika govori da je on jedini lider koji može zemlju promijeniti. On je jedini od kandidata bio u areni, drugi su do sada sjedili u publici, grickali kokice i pljeskali pobjedniku”.

U lipnju 2016. bio je među prvim desnim kolumnistima koji su ga pozvali da odstupi, konstatirajući kako je “uzeo stranku kao taoca” te da se “drži tipičnih boljševičkih metoda”.