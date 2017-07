Gospođu koja je upozoravala na nepotizam u Holdingu i dobila otkaz u ZET-u sud je sad vratio na posao

Sud je odlučio da je Marica Špehar, voditeljica kadrovskih poslova u ZET-u, koja je lani iz te gradske tvrtke otpuštena nakon što se usprotivila medijima slučajeve nepotizma u Zagrebačkom Holdingu, dobila nezakonit otkaz. Njezinu tužbu, kojom je tražila poništenje otkaza u ZET-u zbog nezakonitosti, prihvatio je Općinski radni sud u Zagrebu.

Sud je u presudi, između ostalog, primijetio kako je na radnom mjestu Marice Špehar ostao raditi drugi zaposlenik ZET-a, čime je sam Zagrebački Holding srušio tvrdnju iz rješenja o poslovno uvjetnovanom otkazu. Naime, iz toga je dosta jasno kako nije prestala postojati potreba za njezinim radom, iskustvom i znanjem.

Zato se čini da joj je otkaz bio kazna. Naime, još sredinom prošle godine, upravo u vrijeme kada je Marica Špehar dobila otkaz, te početkom ove godine, u više se navrata pisalo kako su cijele obitelji zaposlene u Zagrebačkom Holdingu, dok se u ZET-u, prema izvorima iz te tvrtke koji su dali sve u javnost, zapošljavalo ljude bez iskustva, te potpuno nepotrebno. Nametnuo se zato zaključak da se radilo o nepotizmu.

Marica Špehar imala je pristup osobnim podacima

Kako je Marica Špehar imala pristup osobnim podacima zaposlenika, vrh ZET-a, odnosno Zagrebačkog Holdinga, zaključio je, pisali su mediji, kako je ona odala medijima te informacije. Naime, još početkom prošle godine objavljeno je kako je Marica Špehar u više navrata upozoravala upravu ZET-a, upravu Zagrebačkog Holdinga, DORH, te samog gradonačelnika Bandića na problematična zapošljavanja u ZET-u.

Istovremeno je, navodno, sama bila izložena pritiscima da kao rukovoditeljica ljudskih resursa zaposli te ljude, a ukoliko bi se tome usprotivila uslijedili bi, tvrdila je, novi pritisci.

Kako je navela u tužbi, još u prosincu 2014. godine počelo joj se prijetiti otkazom. Zatim joj je u svibnju 2015. godine prvi puta ponuđen novi ugovor o radu, kojim je s mjesta rukovoditeljice ljudskih resursa trebala prijeći na mjesto samostalnog referenta u Službu ekonomsko-financijskih poslova. Marica Špehar to odbija, te u lipnju 2016. dobiva otkaz ugovora o radu. Uručen joj je 17. lipnja uz obrazloženje da je postala tehnološki višak. Mjesec i pol dana kasnije podnosi tužbu nezakonitog otkaza.

Slučaj u travnju komentirao gradonačelnik Bandić

Njezin slučaj u medijima se ponovno pojavljuje u travnju ove godine, uz sasvim konkretne tvrdnje da je Marica Špehar otpuštena jer se usprotivila nezakonitom zapošljavanju u Zagrebačkom Holdingu. To tada komentira i gradonačelnik Milan Bandić. Javno poručuje kako bi trebala odmah biti vraćena na posao u slučaju da je razlog otkaza sumnja u objavljivanje podataka o zapošljavanju.

Bandić se od optužbi za nepotizam branio činjenicom da je sam naložio da se objave imena svih zaposlenika gradske uprave. “Pustite ljude da rade… Meni je bitno da nisu Bandići”, bio je gradonačelnikov tadašnji komentar na zapošljavanje čitavih obitelji u Zagrebačkom Holdingu i gradskoj upravi. Dodao je i kako on ne amenuje zapošljavanja, već ih Stručne službe provode natječajem.

Zagrebački Holding podnio je i protutužbu

Nakon što je Marica Špehar podnijela tužbu zbog nezakonitog otkaza, iz Holdinga su odgovorili protutužbom kojom su tražili sudski raskid njezinog ugovora o radu. “Radno mjesto Marice Špehar je ukinuto, a s obzirom na to koliko je propusta u radu učinila, te da privatno raspolaže s povjerljivim osobnim podacima drugih radnika, a i odbila je ponuđeno drugo radno mjesto, nastavak njezinog radnog odnosa u Zagrebačkom Holdingu nije moguć”, obrazložili su iz Holdinga svoju protutužbu.

Međutim, tijekom procesa Zagrebački Holding nije uvjerio sud u opravdanost otkaza Marici Špehar. Tim više što u novoj sistematizaciji iako nije bilo njezinog radnog mjesta – rukovoditeljice poslova ljudskih resursa i, ustrojeno je identično radno mjesto drugog naziva – voditelj poslova ljudskih resursa. Na njemu je ostao raditi kolega Marice Špahar koji je u ZET došao 2015. godine.

Svjedok potvrdio da je zaposlen bez javnog natječaja

“Zagrebački Holding nije dokazao koje su to izmijenjene okolnosti zbog kojih je prestala potreba za radom Marice Špehar na njezinom tadašnjem radnom mjestu. Ovaj sud zaključuje kako je do toga došlo upravo zbog zapošljavanja drugog radnika na poslovima što ih je ona do tada obavljala. Taj radnik u svom svjedočenju potvrdio je kako je zaposlen mimo javnog natječaja i to van sustava”, navedeno je u presudi.

Nekoliko svjedoka potvrdilo je kako aktualni voditelj poslova ljudskih resursa radi upravo ono što je do tada radila Marica Špehar, što znači da njezino radno mjesto nije prestalo postojati, pa nije ni mogla dobiti poslovno uvjetovani otkaz.

Predsjednik sindikata Zagrebačkog Holdinga, podružnice ZET Dražen Jović na sudu je posvjedočio kako u Holdingu niti za jedno radno mjesto ne postoji propisan broj izvšitelja, niti je utvrđen djelokrug organizacijskih jedinica ustrojenih novom sistematizacijom.

Šefica ZET-a osramotila se svjedočeći na sudu

Voditeljica podružnice ZET Ljuba Romčević Žgela u svom je svjedočenju pak iznijela sasvim druge razloge zbog kojih je Marica Špehar dobila otkaz. “Gradski kontrolni ured utvrdio je nepravilnosti u radu Marice Špehar zbog čega joj je ponuđen drugi ugovor o radu. Njezin posao sada radi drugi radnik, ali u puno većem opsegu, jer su se u međuvremenu neki uvjeti promijenili, a za vrijeme Marice Špehar, masa stvari nije odrađena”, izjavila je predstavnica ZET-a na sudu. Na pitanje što je onda pravi razlog otkaza Marici Špehar – skrivljeno ponašanje ili ukidanje radnog mjesta – Ljuba Romčević Žgela nije mogla precizno odgovoriti. “Ne znam što piše u odluci”, priznala je.

“Tijekom ovog postupka nije dokazano da postoje opravdani razlozi zbog kojih Marica Špehar ne bi više mogla raditi u Zagrebačkom Holdingu. Utvrđeno je, međutim, da otkaz koji je dobila nije bio dopušten. Niti jednim relevantnim dokazom Zagrebački Holding nije potvrdio ono što je tvrdio za Maricu Špehar”, zaključio je Općinski radni sud u Zagrebu, prema čijoj bi presudi Marica Špehar u roku od osam dana trebala biti vraćena na posao.