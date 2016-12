Gradonačelnik želi da ključna mjesta u Vukovaru drže Vukovarci. Mali je problem što se radi o stranačkim kolegama zbog kojih mijenja pravilnik

”Direktor tvrtke Borovo nije iz Vukovara, ravnatelj Agencije za plovne puteve nije iz Vukovara, ravnatelj Lučke uprave nije iz Vukovara, kao ni ravnatelj Memorijalnog centra. Svatko dovlači onoga tko mu je bliži, iako postoje javni natječaji”, tim riječima gradonačelnik Vukovara Ivan Penava (HDZ) na sjednici hrvatske Vlade održane 17. studenoga u tom gradu, opisao je premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima kakav teror prema Vukovarcima vlada u Vukovaru.

Sva važna mjesta, tvrdi gradonačelnik Penava, zauzeli su ”dovučeni”, pa je odlučio kako tome treba stati na kraj. Iako su iz Vukovara često stizali apeli kako gradu manjka visokoobrazovanih stručnjaka, pa se njihov dolazak stimulirao i podjelom gradskih stanova, sada odjednom Penavi je zasmetalo što na nekim čelnim mjestima u tom gradu rade oni koji su u njega došli.

Odlučivalo vijeće koje čine HDZ-ovci

Zasmetalo mu je čak do te mjere da je to u brk skresao i premijeru, a onda stvari uzeo u svoje ruke i počeo ih rješavati. Prvi plod te akcije već je ubran. Na čelo državne Lučke uprave prošlog četvrtka izabrana je osoba iz Vukovara, Alen Jakumetović, član gradskog odbora HDZ-a i vijećnik te stranke u Gradskom vijeću.

Tako je odlučilo peteročlano Upravno vijeće Lučke uprave u kojem sjede čak četvorica HDZ-ovaca. Da bi Jakumetović, po struci inženjer elektrotehnike, uopće mogao biti izabran, Upravno je vijeće moralo promijeniti pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Morali mijenjati pravilnik Lučke uprave

Učinili su to dva dana prije raspisivanja javnog natječaja, 23. studenoga, samo tjedan nakon što je gradonačelnik Penava najavio čistku nevukovaraca. Jakumetović, naime, bez promjene pravilnika Lučke uprave ne bi mogao biti izabran, jer njegova struka nije na popisu onih koje su uvjet za mjesto ravnatelja.

Dosadašnja ravnateljica, nestranačka osoba, magistrica prava Božana Matoš, koja je iznimno uspješno obavljala tu dužnost, tako je maknuta s funkcije, jer – živi u 30-ak kilometara udaljenom Osijeku. Pod izlikom da u Vukovaru prednost na javnim funkcijama imaju Vukovarci, gradonačelnik Penava tako je ”dovukao” svog stranačkog kolegu, jer, eto, ovaj živi u Vukovaru!

Odlične preporuke dosadašnje ravnateljice

Božana Matoš u Lučkoj upravi radi 15 godina, posljednje četiri na mjestu ravnateljice, a o uspješnosti njenog rada svjedoči ne samo poznavanje poslova u Lučkoj upravi (koje izabrani kandidat Jakumetović zasigurno nema) već i niz preporuka institucija s kojima je radila.

Sjajne preporuke, kao vrsne stručnjakinje i osobe sa svim kvalifikacijama potrebnim za obavljane te funkcije, među ostalim dali su joj Dunavska komisija sa sjedištem u Budimpešti, Savska komisija iz Zagreba, Europska federacija luka na unutarnjim vodama iz Beuxellesa, Pro Danube iz Beča, Lukoil, VUPIK, Hrvatska gospodarska komora… Svi redom ističu njenu stručnost, komunikativnost te predanost poslu.

Ravnatelj Agencije za plovne putove sljedeći?

No, Upravnom vijeću Lučke uprave to ništa nije značilo, bilo im je najvažnije da na to mjesto dođe njihov stranački kolega, član HDZ-a, pod izlikom da je to borba da se Vukovar vrati Vukovarcima. Iako Upravno vijeće kandidatima ni jednom riječju nije objasnilo zašto je Jakumetović, zbog čijeg je izbora čak mijenjan pravilnik, u prednosti nad Božanom Matoš jasno je da je riječ o stranačkom uhljebljenju.

Na natječaj za ravnatelja Lučke uprave javila se i dr. Iva Horvat, također dugogodišnja zaposlenica Lučke uprave i također s boljim stručnim kvalifikacijama od Jakumetovića. No, mana joj je očito, kao i dosadašnjoj ravnateljici Boženi Matoš, što je nestranačka osoba i što također živi u Osijeku.

U Vukovaru se već priča kako je sljedeći na redu ravnatelj državne Agencije za plovne putove u Vukovaru, kojem mandat isječe polovinom sljedeće godine. I on će, kako je to najavio gradonačelnik Penava, biti zamijenjen osobom koja živi u Vukovaru.