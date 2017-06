HDZ-ov saborski zastupnik 90-ih je od državne tvrtke kupio stan za 4.655 maraka. Stan danas vrijedi milijun kuna, a on je tu tvrku dobio u privatizaciji

Među nekretninama nabrojanim u impresivnoj imovinskoj kartici Pere Ćosića, saborskog zastupnika i predsjednika županijske organizacija HDZ-a Brodsko-posavske županije nalazi se i stan u središtu Slavonskog Broda, veličine 140 metara četvornih. Približna tržišna vrijednost tog stana, kako je napisao Ćosić, iznosi milijun kuna, dakle oko 950 eura po metru četvornom. Kad se cijena usporedi s ponudom stanova na sličnoj lokaciji u Slavonskom Brodu, koje se kreću i više od tisuću eura po metru četvornom, čini se da je Ćosić prilično skromno procijenio vrijednost tog luksuznog stana, jednog od nekoliko koje posjeduje.

No, ono što je oko tog stana posebno zanimljivo jest način kako je prvi čovjek HDZ-a Brodsko-posavske županije do njega došao. Ćosić je, prema ugovoru u čijem je posjedu Telegram, prostor u kojem sada živi, kupio prije točno 24 godine, 23. lipnja 1993. i to od tvrtke Javno privredno poduzeće Brodska Posavina, u kojoj je tada radio, a čiji je danas većinski vlasnik. U ugovoru potpisanom s tadašnjim direktorom te tvrtke Davorinom Pihom stoji da je Ćosić za 160 metara četvornih “neizgrađenog tavanskog prostora” u poslovno-stambenoj zgradi na Trgu Ivane Brlić Mažuranić, platio tadašnjih 4.655 DEM, ili preračunato, oko 2.300 eura.

Stan je kupio od tvrtke čiji je danas vlasnik

U ugovoru stoji i kako će Ćosić taj iznos platiti u četiri jednaka obroka tijekom godinu dana, te da će kupljeni prostor iskoristiti za izgradnju “jedne stambene jedinice moguće korisne površine, jedine namjene za stanovanje sebe i svoje obitelji”. Tvrtka od koje je Ćosić kupio taj prostor danas se zove Brodska Posavina d. d. i kao što smo rekli, u njegovu je vlasništvu. Ćosić posjeduje 14.258 dionica te tvrtke (od ukupno 33.542), a svaka je nominalne vrijednosti od 400 kuna, odnosno oko 5,7 milijuna kuna. Nakon što je u siječnju 2016. počeo obnašati dužnost saborskog zastupnika, Ćosić je prava prenio na Krešimira Bogunovića koji je sada direktor te tvrtke od 150 zaposlenih.

Telegram se prije tjedan dana obratio Bogunoviću s pitanjem na koji je način Ćosić stekao vlasništvo nad prostorom gdje je sada njegov luksuzni stan, je li kupljen na licitaciji ili neposrednom pogodbom, i je li prije toga obavljena procjena vrijednosti. No, Bogunović je ignorirao naš upit. “To je bio tavanski prostor – dolje zemlja, gore daske i golubovi. Kupio sam ga u ratu, bilo je to obično krovište, tavan. Nije bilo licitacije ni natječaja, samo je obavljena procjena vrijednosti. Nadzorni odbor je donio odluku o prodaji. Znate, neki su u to vrijeme dobivali stanove i ja ne vidim ništa sporno u tome što sam tada kupio taj prostor” – objasnio nam je Ćosić kad smo ga nazvali i upitali na koji je način stekao stan u kojem danas živi.

Kupio je sve osim jednog stana u istoj zgradi

U istoj zgradi, Ćosić ima još jedan stan veličine 57,30 metara četvornih. U imovinskoj kartici njegovu je vrijednost procijenio na samo 350.000 kuna, odnosno na oko 815 eura po metru četvornom. Taj se stan nalazi na prvom katu. U toj zgradi, u kojoj su dva Ćosićeva stana ukupne površine od gotovo 200 metara četvornih, još su tri stambene jedinice, ukupne površine od oko 280 metara četvornih koji su u vlasništvu tvrtke Brodska Posavina. Ćosić nam je objasnio kako je to dijelom skladišni prostor, a u dva stana, živjele su, bez stanarskog prava, osobe koje su umrle. To praktički znači da je osim jednog stana, cijela zgrada u vlasništvu Pere Ćosića i njegove tvrtke Brodska Posavina.

Kad je o stambenom prostoru riječ, obitelj Ćosić raspolaže s još tri stambene jedinice. To je stan u Medulinu od 50-ak metara četvornih, apartman u Jadranovu od 35 m² i stan u Zagrebu od 38 m². Ćosić i njegova supruga posjeduju još nekretnina, šuma i oranica u Podvinju, kraj Slavonskog Broda i Dubrovniku. Od značajnijih pokretnina HDZ-ov šef u Brodsko-posavskoj županiji spominje sat Rolex vrijedan 80.000 kuna, u čemu je ozbiljno nadmašio ministra financija Zdravka Marića čiji Rolex vrijedi tek 50.000 kuna. Ćosić ima i luksuzni sat marke Piaget, također vrijedan 80.000 kuna, što znači da samo u satovima posjeduje imovinu veću od 20 tisuća eura.

Nema dugova ni kredita, posjeduje brojne nekretnine

Obitelj u vlasništvu ima sportski automobili Peugeot 307 cc i prestižni, luksuzni Lexus RX 450h, te brod Bayliner Classic. Ćosić i njegova supruga imaju i nešto ušteđevine: 381.000 eura i ravno 600.000 kuna. No, kad je o imovini Pere Ćosića i njegove supruge riječ, svemu treba dodati i sto posto udjela u Ustanovi za zdravstvenu skrb za djelatnosti ginekologije i medicine rada, stopostotni udjel u Poliklinici Ćosić, kao i stopostotni udjel u tvrtki Korzo. Nešto manji udjel Pero Ćosić ima i u Slavonsko-brodskoj televiziji, 66 posto, dakle dvije trećine te medijske kuće. Ćosić i njegova supruga nikome ništa ne duguju, nemaju kredita, ni u Švicarcima, ni u eurima, ni u kunama.

Prema istraživanju časopisa Express iz 2016., Ćosić spada među 200 najbogatijih Hrvata. Samo u prošloj godini, Ćosićev prihod od kapitala iznosio je 1.243.988 kuna, što nije ni čudo ako se zna da tvrtka Brodska Posavina odlično posluje. Lani je imala dobit veću od 4,2 milijuna kuna. Glavni posao je održavanje vodnih puteva i kanala, što financiraju Hrvatske vode, ustanova u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske. Poslovi na održavanju sklapaju se na rok od četiri godine, a kako smo neslužbeno saznali, godišnji ugovor između Hrvatskih voda i Ćosićeve tvrtke iznosi oko 25 milijuna kuna.

Zanimljivo, nadzor nad izvedenim radovima Ćosićeve tvrtke obavlja Vodnogospodarska ispostava Srednja-Donja Sava u sastavu Hrvatskih voda, čiji je voditelj Davorin Piha. On je, kao što smo rekli, u vrijeme kad je Pero Ćosić kupio onaj stambeni prostor s početka ove priče, bio direktor tvrtke Javno privredno poduzeće Brodska Posavina. Tu tvrtku, koja se sada zove Brodska Posavina d.d., Pero Ćosić stekao je u procesu pretvorbe i privatizacije nekoć državnog poduzeća, čiji temeljni kapital danas iznosi 13.416.800 kuna.