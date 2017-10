Nitko ne zna gdje je danas Alojz Tomašević, požeško-slavonski župan i član Središnjeg odbora HDZ-a, koji je jučer zbog nasilja u obitelji priveden u Policijsku upravu požeško-slavonsku. U Županiji kažu da se danas nije pojavio na poslu i da je na putu, ali nisu znali odgovoriti kamo je župan otputovao i je li riječ o službenom izbivanju. Tomašević se ne javlja na pozive, a njegova supruga Mara s kojom smo jutros razgovarali kaže da nije prenoćio u njihovu obiteljskom domu.

Policijska uprava požeško-slavonska na upit Telegrama je li točna informacija da je prilikom pretresa obiteljske kuće u Požegi, u kojoj živi Tomašević, pronađeno i oružje za koje nije posjedovao dozvolu, odgovorila je tek kako je policija ”u odnosu na navedeni slučaj poduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, između ostalog sukladno i Zakonu o oružju te o svemu utvrđenom izvijestila nadležna pravosudna tijela”.

Skrivao se od policije

Tomaševićeva supruga potvrdila je da on posjeduje dvije puške i dva pištolja, ali kaže ne zna je li riječ o lovačkim puškama, s obzirom da se ne razumije u oružje. Župan Tomašević inače je lovac, pa se vjerojatno radi o lovačkom oružju.

Zanimljivo je i kako se Tomašević, nakon što je počinio obiteljsko nasilje, jedno vrijeme skrivao od policije. Njegova supruga pretpostavlja da mu je netko javio kako će biti priveden pa je nakon fizičkog nasrtaja na nju, napustio kuću. Moguće je da je prenoćio u rodnom Bučju, gdje ima naslijeđenu obiteljsku kuću, čekajući da se otrijezni pa se tek tada javio policiji. Bučje je od Požege udaljeno svega tridesetak kilometara.

Supruga kaže da je govorio da mu nitko ništa ne može

“Dvije godine trpjela sam njegovo nasilje. Ovo nije prvi put da je nasrnuo na mene. Prijetio mi je i nožem, govorio da će me rasparati. Preklinjala sam ga i molila da prestane, rekla sam mu da pazi na svoj ugled i funkciju koju obnaša i da bi mogao proći kao bivši ministar Lalovac. Ali on je govorio da njemu nitko ništa ne može. Zbog nasilja, odbijala sam se s njim pojavljivati u javnosti. Bio je nadmen, hvalio se svojom političkom moći. Donedavni predsjednik Županjskog odbora HDZ-a, Franjo Lucić s njim je kućni prijatelj.

Dolazio nam je doma, a i Alojz je njega posjećivao u Pleternici. Namjeravala sam supruga prijaviti i ranije, ali kćer me molila da to ne učinim jer bi to moglo upropastiti njegovu karijeru. Kad je u ponedjeljak kasno navečer došao kući pripit i počeo ne fizički zlostavljati, odlučila sam obratiti se policiji”, priča za Telegram Mara Tomašević, supruga požeško-slavonskog župana, koja je zaposlena u kuhinji Osnovne škole Antun Kanižlić u Požegi.

Neuspješna brakorazvodna parnica

I u razgovoru za Telegram županova supruga potvrdila je da se e-poštom obraćala šefu HDZ-a, Andreju Plenković, što je on danas i potvrdio. Plenković je rekao da je točno da je na njegovu adresu stigao mail gospođe Tomašević, no da na žalost, u poplavi drugih poruka, na tu nije bio upozoren.

“Prije dvije godine povela sam brakorazvodnu parnicu, no on se tri puta nije pojavio na ročištu. Njegova odvjetnica uvijek je imala isto objašnjenje: na službenom je putu, službeno je spriječen. Više nisam mogla plaćati svog odvjetnika pa sam odustala od tužbe”, kaže Mara Tomašević.

Sudska zabrana približavanja supruzi

“Njegova izvanbračna veza s osobom mlađom od naše djece razlog je zbog kojeg je prema meni postao bahat, arogantan i nasilan. No, unatoč tome, nije se želio rastati, sve dokaze koje sam mu predočila nazvao je glupošću. Čula sam da je s tom osobom, koja je svojedobno radila u Županiji kao vježbenica, kupio stan u Zagrebu kojeg su adaptirali, pa jednu ratu kredita otplaćuje on, a drugu roditelji njegove partnerice.

U imovinskoj kartici Alojza Tomaševića ne nalazi se prijavljen stan u Zagrebu. Od nekretnina navedena je samo obiteljska kuća u Požegi i kuća u Bučju. Tomaševiću je jučer na Prekršajnom sudu u Požegi, kamo je bio doveden u pratnji policije, izrečena zabrana približavanja supruzi do udaljenosti od pet metara. Ta zabrana traje do 11. listopada, no pitanje je koliko je ona izvodiva budući da supružnici žive u obiteljskoj katnici koju su zajedno gradili.

Nasilnik koji je i dalje na čelu županije

Pod istim krovom s njima žive i Tomaševićev sin, njegova supruga i njihovo troje djece. “Ne želim iznajmiti stan u Požegi, tu smo kuću zajedno gradili i u njoj smo proveli u braku 35 godina”, kaže Mara Tomašević. Ona večeras, zajedno s učenicima škole odlazi na trodnevnu ekskurziju u Italiju, pa će bar za to vrijeme biti sigurna.

Što će biti kada se vrati s ekskurzije i hoće li njen nasilni suprug, koji posjeduje oružje, poštivati sudsku zabranu prilaska supruzi, strepnja je s kojom Mara Tomašević večeras odlazi na put u Italiju. U međuvremenu, unatoč jučerašnjoj najavi premijera Plenkovića kako Tomašević neće moći ostati na svojoj funkciji pokažu li se navodi njegove supruge istinitima, nije se dogodilo ništa. On je i dalje župan požeško-slavonski.