HNS je upravo pokušao preuzeti zasluge za stopiranje poreza na nekretnine. Nije im prošlo baš najbolje

Nakon što je premijer jučer u Dnevniku HRT-a izjavio kako bi vjerojatno bilo najbolje odgoditi porez na nekretnine, rekavši kako “Vlada osluškuje što kažu građani”, sada se javio i HNS. I izgleda da su u toj stranci jako zadovoljni sami sa sobom kako su riješili taj problem. Naime, sami sebi su maloprije javno čestitali na dobro obavljenom poslu.

“I u slučaju poreza na nekretnine pokazalo se da jedino argumentirana i zrela rasprava među partnerima može iznjedriti kvalitetna rješenja”, napisali su prije sat vremena na Twitteru.

Inače, cijela hrvatska javnost danima kritizira porez, a peticiju protiv njegova uvođenja dosad je potpisalo više od 134 tisuće građana. No, HNS je, čini se, ipak taj koji je imao ključnu ulogu o novom razvoju događaja.

Naravno, objava im na Twitteru nije primljena baš najbolje.

Da, Štromar nas je spasio poreza na nekretnine. How yes no.

— Janko Havas (@JankoHavas) August 9, 2017