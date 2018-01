HRT-ov novi kanal, HTV 5, jučer je dakle počeo s emitiranjem. Program je satelitski i, kako su kazali iz njihove službe za komuniciranje s javnošću, emitira se za “iseljeništvo te međunarodnu javnost”. U najavama su istaknuli dokumentarne serije Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor u kojima je “portretirana sudbina iseljenih Hrvata, povratnika i stranaca u RH”. Program je, doduše, samo na hrvatskom, no namjera je uredništva, kažu, “u što skorije vrijeme spomenute sadržaje ponuditi i na engleskome, njemačkome i španjolskome jeziku kako bi se RH u svjetskim razmjerima učinilo bliskom ne samo mlađim naraštajima hrvatskih iseljenika, nego i strancima”.

Dok se HRT priprema za osvajanje međunarodne javnosti, mi se prisjećamo greškica koje su im se dogodile tijekom upravo završene 2017. godine. Napravili smo mali kronološki pregled.

1. PRAĆENJE PREDSJEDNICE U AMERICI

Dobar dio javnosti i većina hrvatskih medija s nemalom je nevjericom pratila predsjedničino novogodišnje putovanje u Ameriku, no HRT je početkom siječnja s njom mirno stajao, prvo pred ogradom Bijele kuće, a zatim i na ulici Washingtona sljedećeg dana. Vjerojatno se sjećate istupa u kojima je gospođa Grabar Kitarović govorila kako je otišla u Ameriku da bi se “Hrvatska pozicionirala kao čimbenik koji će doista aktivno sudjelovati u kreiranju američke vanjske politike”; kazala je kako ne može reći s kojim se sve važnim dužnosnicima sastala no oni će to možda “objaviti na svom Twitteru ili Facebooku” i tako dalje. Novinarka HRT-a nije smatrala da te izjave zahtijevaju potpitanja, a možda najzabavniji bio je naknadni pokušaj peglanja gafova pred ogradom bijele kuće. Možete ga pronaći ovdje.

2. GOSTOVANJE PREDSJEDNICE KOD GOSPODINA DUJMOVIĆA (I GOSPODIN DUJMOVIĆ OPĆENITO)

Početkom siječnja to predsjedničino putovanje u Ameriku danima je bilo glavna tema, a gospođa Grabar Kitarović posve se povukla iz javnosti. Prvi put se pojavila u emisiji Iza zavjese autora i voditelja Tihomira Dujmovića koji o Americi nije postavio ni jedno potpitanje. Emisija je općenito bila senzacionalna; ako ste je slučajno zaboravili, možete se prisjetiti ovdje.

3. FAKE NEWS O SMRTI (NE MIRKA MIOČIĆA, TO SU NAPRAVILI 2016.)

Krajem veljače izbio je požar u zagrebačkom studentskom domu Cvjetno naselje. Pred domom je pritom došlo do teške nesreće; vatrogasna kola pregazila su gospođu koju je HRT proglasio umrlom dan prije nego je preminula. Nakon što je HRT, prvo u Regionalnom dnevniku zatim i na portalu, objavio vijest da je gospođa mrtva, čuli smo se s ravnateljem KBC-a Sestre milosrdnice koji nam je potvrdio kako je gospođa, iako u teškom stanju, još uvijek bila živa. Godinu ranije državna televizija istu je pogrešku napravila s legendarnim Mirkom Miočićem, pritom njihovim dugogodišnjim suradnikom, kojeg su proglasili mrtvim 13 mjeseci preuranjeno.

4. OPET INTERVJU S PREDSJEDNICOM, SAD SU JOJ DALI DA ČITA S PAPIRA

U srpnju je objavljen jedan od boljih intervjua s predsjednicom ove godine; gospođa Grabar Kitarović doslovno je čitala pripremljene odgovore s papira koji su, ne baš jako vješto, pokušali kamuflirati zgodnom vazom.

5. SENZACIONALNA GOSPOĐA VIDOVIĆ KRIŠTO

Gotovo svako pojavljivanje Karoline Vidović Krišto je senzacija. Nama je bio osobito drag njezin istup u kojem je lijepo objasnila zašto svi vodeći svjetski mediji griješe kad napadaju Trumpa.

6. NAJAVA TUŽBI ZBOG DIJELJENJA FOTOMONTAŽE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Ovo je malo komplicirano objasniti, možda najbolje da pročitate originalni tekst. U kratkim crtama: na Facebooku se pojavila fotomontaža koja je implicirala da je HRT napravio gaf. S države televizije revno su krenuli u obranu svoje časti i, mrtvo ozbiljno, najavili da će tužiti ljude koji dijele spornu montažu.

7. UKIDANJE HRVATSKE UŽIVO

E, sad, točka koja se ne može proglasiti ni urnebesnom; HRT nam je 11. rujna potvrdio kako ukidaju Hrvatsku uživo. Pokušali su objasniti da je “prepolitička za poslijepodne” kada gledatelji žele ležernije teme pa su umjesto nje uveli nove mozaične emisije. Na kraju je ispalo da im je, nakon uvođenja formata koje, kao, gledatelji žele, gledanost pala.

8. TEHNIČKI PROBLEMČIĆI ZA VRIJEME JAVLJANJA IZ HAAGA

Dok su se reporteri komercijalnih televizija na dan presude Slobodanu Praljku uredno iz Haaga javljali uživo pred kamerama, HTV je imao velikih problema. Između ostalog, rezultirali su ovom slikom reportera koji se javlja telefonom ali drži mikrofon u ruci hineći da je sve OK.

9. DOK SE NOVA TV U VRTIĆU S MINISTRICOM BAVILA NOVINARSTVOM, HRT JE PROMATRAO

Početkom prosinca, Nova TV je otkrila nezgodnu aferu ministrice Murganić koja je poklone iz EU fonda namijenjene najsiromašnijima dijelila djeci iz privatnog katoličkog vrtića. Priča je evidentno nastala na zadatku koji je krenuo benigno, a Telegramu je, moramo priznati, djelovalo blago neobično da je samo Nova TV poslala reportere na događaj na koji je unaprijed najavljen dolazak ministrice u pratnji državne tajnice. Pažljivo smo pregledali snimku Nove TV i u nekoliko kadrova vidjeli i kameru s logom HRT-a. Njihovim reporterima, opet, ništa nije bilo neobično. Više o slučaju možete pročitati ovdje.

10. BOSNA i HERCEGOVINA DIO SU EUROPSKE UNIJE

Neki dan su, ozbiljno, objavili da je Bosna i Hercegovina dio EU.

11. SLUČAJ NOVINARA ŠIKANJIĆA

Kako je Telegram prvi objavio, nakon pritužbe HNS-a, HRT je pokrenuo proceduru za izvanredni otkaz dugogodišnjem novinaru Miloradu Šikanjiću. Nakon pritiska javnosti su se prepali i na kraju odustali.