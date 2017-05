I da nije završio u bolnici, Bandić bi se izvukao sa suda; uzeo je novog advokata pa bi ionako dobio odgodu

Gradonačelnik Milan Bandić ponovno je angažirao odvjetnika Marijana Hanžekovića kao svog branitelja. Hanžeković je punomoć za zastupanje Bandića predao jutros sudskom vijeću koje je trebalo razmatrati osnovanost optužnice u aferi štandovi.

Gospodin Hanžeković Bandića je zastupao nakon njegovog uhićenja u listopadu 2014. godine te mu posudio 15 milijuna kuna za jamčevinu kako bi mogao izaći iz istražnog zatvora. Odvjetnik je na taj iznos podigao kredit preko noći, što je objasnio svojom pozicijom kod banaka u odnosu na druge klijente. U međuvremenu je, kako je potvrdio, kredit uredno vraćen.

Bandićevi manevri s odvjetnicima

Da Bandić nije jučer završio u bolnici zbog uklještene kile, odnosno da sudsko vijeće nije prihvatilo taj razlog njegovog nedolaska na sud, te odgodilo odluku o optužnici, Bandić je očito već imao spreman drugi manevar za odgađanje postupka.

Naime, u slučaju kad okrivljenik angažira odabranog odvjetnika, on mora dobiti primjereni rok za pripremu obrane, odnosno proučavanje sudskog spisa kako bi mogao zastupati svog klijenta. Zbog toga bi, sasvim izvjesno, sjednica optužnog vijeća bila odgođena u slučaju da je odvjetnik Hanžeković tražio taj rok.

Odgoda se dogodila i kada je Bandić sredinom veljače ostao bez dotadašnjih odvjetnika. Tada su mu punomoć otkazali odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković opravdavši to prezauzetošću drugim slučajevima. Bandić je odmah, odlukom suda, dobio odvjetnika po službenoj dužnosti.

Sumnje obrane u nepristranost sutkinje

Međutim, i on je tražio odgodu postupka kako bi se pripremio za zastupanje zagrebačkog gradonačelnika, a kada mu sudski spis nije dostavljen na vrijeme, tražio je izuzeće sutkinje Tanje Pavelin-Borzić, predsjednice optužnog vijeća. Taj zahtjev iznijet je 23. veljače, a početkom prošlog mjeseca predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić odbio ga je.

Novo ročište bilo je zakazano za danas, dakle ponovno u jeku predizborne kampanje, zbog čega bilo kakva konkretna odluka suda Bandiću ne bi odgovarala. Prije nego što je u ponedjeljak navečer završio na hitnoj operaciji bruha, Bandić je očito angažirao odvjetnika Hanžekovića da ga sada zastupa u postupku zbog afere štandovi.

Punomoć odvjetnika Hanžekovića u spisu

Naime, kako nazočnost okrivljenika na sjednici optužnog vijeća nije obavezna, postojala je, doduše minimalna šansa, da sutkinja Pavelin-Borzić ne prihvati Bandićev izostanak kao razlog za odgodu današnjeg ročišta. Zato je u sudski spis predana Hanžekovićeva punomoć, te je, da je to toga došlo, novi odabrani odvjetnik mogao tražiti odgodu za pripremu obrane. Međutim, poces je odgođen zbog Bandićeve operacije, iako se do sada nije pojavljivao na sjednicama optužnog vijeća u ovom slučaju.

Nova sjednica optužnog vijeća još nije zakazana, no do tada bi, kako se očekuje, i Hanžeković trebao proučiti sudski spis i biti spreman braniti Bandića. Odvjetnik Ilić do tada bi trebao biti razriješen obrane po službenoj dužnosti. Osim ako sutkinja Pavelin-Borzić ne odluči zadržati ga kako gradonačelnik ne bi mogao mijenjanjem odvjetnika ponovno otegnuti rasplet ovog slučaja.

Optužnica koja Bandića, njegovog pročelnika Ivicu Lovrića i bivšu šeficu Tržnica Zdenku Palac tereti za pogodovanje inicijativi Željke Markić U ime obitelji čime je grad oštećen za 308 tisuća kuna podignuta je još 2015. godine.