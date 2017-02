IFO institut tvrdi da bi dogovorom s Rusijom svaki građanin EU godišnje imao 91 euro više. No, koliko je to realno

Jedan od vodećih njemačkih think tankova IFO institut smatra kako bi slobodna trgovina s Rusijom mogla donijeti koristi za Njemačku i EU. Prema njihovom izračunu, sveobuhvatan dogovor između EU i Euroazijske ekonomske zajednice mogao bi dovesti do povećanja realnog dohotka od 0.2 posto po stanovniku EU, što bi značilo povećanje godišnjih prihoda stanovniku od 91 eura po stanovniku, ističu u priopćenju. Za Rusiju, takav bi dogovor značio povećanje od 3 posto odnosno 235 eura godišnje po stanovniku.

“Ovi dobici u prihodima proizlaze iz činjenice da su ekonomske strukture svih strana visoko kompementarne”, kazao je direktor IFO-a za međunarodnu ekonomiju Gabriel Felbermayr govoreći na konferenciji “Zajednički ekonomski prostor od Lisabona do Vladivostocka” u organizaciji IFO-a.

“Ugovor o slobodnoj trgovini jedva je zamisliv sve dok sukob u Ukrajini ostaje neriješen. Takav pakt ipak bi mogao biti sastavni dio novog strateškog partnerstva između EU i Rusije”, kazao je Felbermayr. Za Njemačku bi sporazum o slobodnoj trgovini s Rusijom i ostalim zemljama Euroazijske ekonomske zajednice mogao dovesti do rasta izvoza od 31 milijarde eura.

Model IFO-a pokazuje da bi sporazum o slobodnoj trgovini potaknuo ruski izvoz u Eu za oko 71 milijardu eura. Povećao bi se ruski izvoz i u ostatak svijeta zbog dostupnosti jeftinijih strojeva i proizvoda iz EU, što bi povećalo ukupnu rusku konkurentnost i dalo im prednnost na tržištima trećih strana. Ruski bi se izvoz ukupno povećao za oko 77 milijardi eura, a profitirale bi i ostale zemlje Euroazijske ekonomske unije, prema stuiji IFO provedene za Bertelsmann fondaciju.

No, u ovom trenutku takav sporazum nije moguć zbog zaoštrenih političkih odnosa Berlina i Moskve. Jedan od prioriteta njemačke vanjske politike je ostajanje pri sporazumu u Minsku koji bi trebao razriješiti situaciju u Ukrajini. Izborom Trumpa koji je najavio kako želi bolje odnose s Rusijom taj je sporazum došao pod znak pitanja jer je upitno koliko će nova američka administracija biti predana rješavanju tog problema.

“Prilično je jasno da je poruka koju je Merkel poslala SAD-u: Ako nasilje nastavi rasti u istočnoj Ukrajini, kako ćete ga zaustaviti? Kako ćete ih ponovno dovući za pregovarački stol? Hoćete li dopustiti Putinu da vodi agendu?”, kaže viša suradnica u Carnegie Europe u Berlinu Judy Dempsey za Bloomberg. “I oni su slušali”.

Merkel i francuski predsjednik Francois Holllande prije dvije godine dogovorili su sporazum u Minsku tijekom dugih razgovora s Putinom i njegovim ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom. Merkel se od tada do danas, piše Bloomberg, čvrsto držala ovog sporazuma i podsjećala Putina na njega.

“Ne možemo odustati od principa teritorijalnog integriteta”, rekla je Merkel na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji u Munchenu ove nedjelje. “Dugujemo to ne samo Ukrajini, nego i mnogim drugim zemljama i sebi samima”. Potrebno je političko rješenje “i ja sam spremna dati mnogo vremena i energije tome, i nastaviti raditi čak i u trenucima razočaranja”, kazala je.

Trumpova administracija je posljednjih tjedana dala naznačiti da bi SAD mogao ukinuti sankcije Rusiji, pa Njemci pokušavaju uvjeriti Trumpa u važnost tih sankcija. I čini se kako im ne ide loše.

15. veljače Trump je tvitao kako je “Rusija zauzela Krim”. Sljedećeg dana ministar vanjskih poslova Rex Tillerson, u svojoj prvoj diplomatskoj turneji u Europi, podržao je francusko-američke napore da spriječe nasilje u istočnoj Ukrajini. U svom prvom govoru na globalnoj sceni kazao je političkim liderima i sigurnosnim dužnosnicima u Munichu da “u vezi s Ukrajinom moramo držati Rusiju odgovornom”. Nakon sastanka s Merkel na marginama sigurnosnog foruma, Pence se “zahvalio kancelarki za njeno vodstvo o pitanju Ukrajine”, kako stoji u izjavi.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017