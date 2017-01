Internet se ludo zabavlja zbog urnebesne pogreške na naslovnici ne baš malih američkih novina

Američkom Expressu, besplatnom dnevnom izdanju iz portfelja The Washington Posta, jučer se potkrala dosta upadljiva greška na naslovnici. Tema dana bio im je najavljeni ženski marš u znak prosvjeda inauguraciji Donalda Trumpa koji su pokušali ilustrirati klasičnim ženskim simbolom. Mali je problem što su stavili muški:

Iz lista su se, nakon što su shvatili što su napravili, kratko ispričali. “Napravili smo grešku na našoj naslovnici jutros, vrlo nam je neugodno”, stoji u isprici uz koju su objavili kako je zapravo ilustracija trebala izgledati:

This is how the cover should have looked. We apologize for the mistake. pic.twitter.com/MKKOkHPV8T

— Express (@WaPoExpress) January 5, 2017