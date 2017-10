U kaznenoj prijavi podnijetoj protiv Ivice Todorića i njegovih najbližih suradnika prvi je put opisan slučaj prikrivenog financiranja Agrokora. Uključena je velika distribucijska tvrtka AWT International d.o.o, jedan od najvećih Agrokorovih dobavljača, koji je u lipnju ove godine otvorio predstečajnu nagodbu.

Sve je započelo još u ožujku 2013. Istražitelji sumnjaju da je Todorić otkupio dionice Agrokora od Europske banke za obnovu i razvoj (ERBD), koja je tada bila jedan od većih dioničara kompanije, za cijenu od 100 milijuna eura bez stvarnog ulaganja vlastitih sredstava, a time je stekao nepripadajuću korist na štetu Agrokora.

Otkup 100 milijuna eura vrijednih dionica

Todorić je, sumnjaju istražitelji, zadužio člana uprave Agrokora Tomislava Lučića da zaduživanjem Agrokora te prikrivenim financiranjem putem putem njihovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Mihe Glavića, prvog čovjeka AWT Internationala u čijem je vlasništvu i sestrinska firma Fairtrade, prikupi potreban novac.

Tadašnji direktor financija Agrokora Lučić dogovorio je sudjelovanje AWT-a i Fairtrade u prikupljanju novca za otkup dionica Agrokora od ERBD-a. Za to je bilo dogovoreno financijsko zaduženje u Zagrebačkoj banci od 20 milijuna eura te u RBA još pet milijuna eura, kao i eskontiranje i otkup mjenica Konzuma u iznosu od 25 milijuna eura.

Todorić tražio da Glavić novac izravno uplati Agrokoru

Sve te financijske aranžmane trebao je dogovoriti Agrokor te zajedno s Konzumom snositi teret vraćanja tih sredstava. Nakon što su Lučić i Glavić postigli dogovor, prema kaznenoj prijavi, Ivica Todorić sklopio je s Fairtradeom ugovor o prodaji 5.925 redovnih dionica Agrokora za ukupno 50 milijuna eura.

No, kako bi umanjio vlastite obveze prema kompaniji kojoj je bio na čelu, a u pitanju je 100 milijuna eura o čijem je izvlačenju iz Agrokora Telegram već pisao, Todorić je od Mihe Glavića tražio da novac uplati izravno Agrokoru, a ne izravno njemu kao prodavatelju.

Kako sumnjaju istražitelji, on je to i napravio. To je pak realizirano preko ukupno osam ugovora o cesiji, odnosno ustupu tražbine, što su ih uz samog Todorića, potpisali Lučić te članovi Uprave Damir Kuštrak i Hrvoje Balent. Oni su pak, prema sumnjama istražitelja, znali da se ugovori o cesiji zaključuju kako bi se knjigovodstveno smanjile Todorićeve obveze prema Agrokoru te da će novac temeljem cesija završiti kod Todorića.

Stekao nešto više od 12 tisuća povlaštenih dionica Agrokora

Ovom transakcijom Todorić je za sebe stekao 12.811 povlaštenih dionica Agrokora te 2013. godinu završio bogatiji za sto milijuna eura i to na račun koncerna. Barem tako sumnjaju istražitelji koji dodaju kako je već na kraju te 2013. godine tražio da se taj dug sakrije.

Alojziju Pandžiću, izvršnom direktoru za računovodstvo Agrokora naložio je, stoji u kaznenoj prijavi, da to evidentira kao “ostala potraživanja”. U poslovnim knjigama u svibnju 2014., ali s datumom 31. prosinca 2013. stajalo je da su u pitanju obveze Agrokora prema Todorićevoj švicarskoj kompaniji AG Zug te Amsterdam Trade Bank.