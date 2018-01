Europarlamentarke Ruža Tomašić i Marijana Petir jučer su se malo posvađale. Obje su tvrdile da je amandman usvojen u Europskom parlamentu kojim se ponovno omogućava korištenje okružujućih mreža plivarica u Jadranu bio njihov.

Novinar N1 televizije Hrvoje Krešić na Twitteru je jutros objavio snimku iz Europskog parlamenta na kojoj se jasno čuje čiji je amandman prihvaćen. Prema ovoj javno dostupnoj snimci sa odbora EP-a amandman 575, kojeg je podnijela gospođa Petir je odbačen. Potom su zastupnici glasali za amandman gospođe Tomašić (577) koji je prihvaćen.

Svađa zbog sličnog amandmana

Gospođa Petir je jučer tvrdila drugačije. U priopćenju koje je poslala, stajalo je kako je “Europski parlament na svojoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojio amandmane Odbora za ribarstvo koje je predložila hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir”.

Kasnije je za Novu TV to pokušala pojasniti. “14 zastupnika je podnijelo amandmane koje je odbor za ribarstvo usvojio i jučer je na plenearnoj sjednici usvojen amandman odbora za ribarstvo koji je sadržavao sve one elemente koje smo mi tražili”, kazala je, no ova snimka je dosta jasno demantira.