Bostonski nadbiskup, kardinal Sean O’ Malley, šef vatikanske komsije za zaštitu maloljetnika od seksualnog zlostavljanja, praktički se u subotu ogradio od papine izjave u kojoj je žrtve seksualnog zlostavljanja čileanskog svećenika Fernanda Karadime, optužio da bez dokaza kleveću nadbiskupa Juana Barrosa. i ne samo to. Kardinal O Malley gotovo je izravno prekorio Franju izjavivši da je “razumljivo da su papine riječi bile izvor velike boli za one koji su preživjeli seksualno zlostavljanje od strane svećenika ili bilo kojeg drugog počinitelja.”

Kardinal O’Malley slovi u Vatikanu za glavnog savjetnika pape Franje za pitanja svećeničkog seksualnog zlostavljanja. U jednom od rijetkih javnih ukora koji se neki od crkvenih velikodstojnika usudio uputiti na račun poglavara Katoličke crkve, kardinal Sean O’Malley je potvrdio da papa Franjo “u potpunosti prepoznaje razarajući učinak koje je seksualno zlostavljanje od strane svećenika imalo na žrtve i njihove najmilije”.

Kardinal ne može objasniti izjavu papa Franje

Kardinal Sean O’Malley dodao je kako ne može objasniti zašto je papa Franjo “odabrao određene riječi” u odgovoru na pitanje jednog novinara, ali je priznao da su one ostavile dojam kako se njima diskreditiraju žrtve te da ih se prepušta na milost i nemilost zlostavljačima. “Izjava da ako netko ne može dokazati svoje tvrdnje o zlostavljanju, onda mu se ne može vjerovati, može se protumačiti kao neprihvatljiva povreda ljudskog dostojanstva svih onih koji su bile žrtve seksualnog maltertiranja”.

Kardinal O’Malley je međutim istakao kako papa Franjo “u potpunosti prepoznaje razarajući učinak koje je seksualno zlostavljanje i tako počinjeni zločini, imaju na žrtve i njjihove najmilije” te je zaključio da se papa zalaže za “nultu toleranciju” spram zlostavljača.

O’Malley je nenajavljeno otputovao u Peru

S obzirom da je objavljeno kako je kardinal O’Malley u subotu nenajavljeno otputovao u Limu, glavni grad Perua, gdje se u to vrijeme nalazio papa, procjenjuje se da je njegov istup dogovoren na najvišoj razini te da ima za cilj smanjiti štetu koja je nanesena dugogodišnjim nastojanjima Vatikana da se zaustavi plima svećeničkog zlostavljanja te da se jasno osudi takvo ponašanje.

Pažljivo formulirana kritika O’Malleyja iznimno je važna jer kardinali rijetko opominju pape. Tako upravo završeni posjet pape Franje Čileu i Peruu ne prestaje izazivati kontroverze u javnosti, ali i unutar crkvenih redova. Nakon što je 2013. preuzeo dužnost poglavara Katoličke crkve papa Franjo je obećao “nultu toleranciju” za seksualne zlostavljače te je najavio osnivanje odbora koji će se baviti zaštitom žrtava seksualnog zlostavljanja.

Vatikan osuđuje samo niže rangirane svećenike

To je i učinjeno, a posljednjem vatikanskom povjerenstvo za zaštitu maloljetnika, kojemu je bio na čelu bio kardinal Sean O Malley, u prosincu 2017. istekao je trogodišnji mandat. Prije toga dvije žrtve seksualnog zlostavljanja, Marie Collins iz Irske i Peter Saunders iz Britanije, koji su bili članovi komisije, napustili su povjerenstvo zbog, kako su naveli, “nedostatka napretka i suradnje iz Rima”. S obzirom da još nije izabrano novo povjerenstvo, potpuna je neizvjesna budućnost te važne vatikanske institucije.

Do skandala koji je po procjenama samog Vatikana nanio golemu štetu ugledu Katoličke crkve u Južnoj Americi, došlo je nakon što je papa Franjo optužio žrtve seksualnog zlostavljanja čileanskog svećenika Fernanda Karadime da izmišljaju i kleveću biskupa Juana Barrosa. Papa je ustvrdio da “ne postoji niti jedan dokaz protiv biskupa Barrosa. Sve su to klevetanja. Je li to jasno?”

Svećenik čiji je slučaj otišao u zastaru

Papina izjava izazvala je veliko negodovanje u Čileu jer su 2010. crkvena i civilna istraga potvrdile da je Karadima seksualno napastovao maloljetnike. Zbog toga ga je Vatikan odmah uklonio svećeničke službe te ga osudio na “život molitve i pokore”. Iste godine i čilenski sud utvrdio je da su optužbe protiv svećenika Karadima “istinite, vjerodostojne i pouzdane”, te da “dokaza ne nedostaje”. No, Karadima nije osuđen jer je nastupila zastara.

Odmah po izricanju sudskog i crkvenog pravorijeka, žrtve zlostavljanja optužile su biskupa Juana Barrosa, kojemu je Karadima neko vrijeme bio mentor, da je znao za zlostavljanja, ali da je do posljednjeg trenutka branio svećenika pedofila. Unatoč toga papa Franjo je 2015. godine, imenovao Juana Barrosa za biskupa čileanske biskupije Osorno, što je izazvalo ogorčenje lokalnih vjernika pa i demonstracija na njegovoj inauguraciji.

Osim što je papina nespretnost šokirala veliki broj Čileanaca te dovela u pitanje njegovu predanost borbi protiv seksualnih predatora, pokazala je da je Vatikan spreman osuditi samo niže rangirane svećenike, dok je one s najvišim titulama spreman braniti pod svaku cijenu. Vjerojatno je u Rimu procijenjeno da se tako brani na najbolji način vjerodostojnost crkvenih poslanika, no posljednji događaji pokazuju da to samo nanosi još veću štetu ugledu Katoličke crkve.