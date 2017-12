Izgleda da su HDZ-ovci izignorirali Plenkovića oko izbora u HNS-u i da će Šuker biti jedini kandidat

Komentirajući za vikend izbore u Hrvatskom nogometnom savezu, premijer Andrej Plenković jasno je poručio kako očekuje će se na izborima kandidirati više kandidata.

No, to se, prema svemu sudeći, neće dogoditi. Naime, kako bi kandidatura bila pravovaljana, potrebo je skupiti potpise najmanje devet od ukupno 21 županijskog saveza. Dario Šimić to je pokušao, ali sam je jučer priznao kako nije uspio i kako neće biti kandidat.

Šimić nije uspio skupiti potpise

“U ovom trenutku jako teško da ću biti kandidat, ali borit ćemo se do kraja. Mogao sam imati zlatni program, zlatne ljude, mogao se Infatino (predsjednik Fife op.a.) direktno spustiti u Hrvatsku i podijeliti novce i ništa se ne bi promijenilo”, izjavio je Šimić u emisiji Veto na N1 televiziji.

Čini se tako kako će na izbornoj skupštini HNS-a 22. prosinca aktualni predsjednik Davor Šuker ponovno biti izabran. Njega je, prema pisanju medija podržalo 14 ili više županijskih saveza.

‘Očekujem više kandidata’

Očekivanja premijera Plenkovića kako će na izborima za šefa nogometnog saveza biti više kandidata tako se, izgleda, neće ispuniti, premda je utjecaj HDZ-a u HNS-u presudan, a u županijskim savezima sjede uglavnom članovi HDZ-a ili ljudi bliski toj stranci.

“Očekujem da, unatoč tome što mi se čini, koliko sam se uspio informirati, da je HNS svojim statutom prilično začahurio i zakomplicirao mogućnosti kandidiranja, da bi bilo dobro da u ovom procesu ima više kandidata, da iznesu svoje prijedloge, da se i formalno mogu kandidirati te da na taj način HNS napravi iskorak i promjene”, izjavio je Plenković ovog vikenda.

Nacional je pisao o Plenkovićevom sastanku sa šefovima županijskih saveza

Premda se premijer jasno založio za više kandidata i promjene u HNS-u, izgleda da od toga neće biti ništa. Tjednik Nacional ovih je dana objavio kako su šefovi županijskih saveza sa stranačkim iskaznicama HDZ-a, na tajnom sastanku s Plenkovićem, Božinovićem, Jandrokovićem i Brkićem, odbili poslušati Plenkovićeve sugestije uoči izbora šefa HNS-a.

Umjesto politici svog stranačkog šefa Plenkovića koji je, sudeći prema izjavama, sklon promjenama u HNS-u, priklonili su se struji nominalno prvog čovjeka hrvatskog nogometa Davora Šukera i Zdravka Mamića.