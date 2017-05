Jared Kushner, Trumpov zet i neočekivani savjetnik, dobio je pažnju koju nije želio. Evo portreta

Jared Kushner trebao je biti onaj smireni, hladni i samouvjereni tip u Ray-Banicama i decentnim tamnoplavim odijelima koji gasi požare Trumpove administracije i hladi atmosferu. Ako je Steve Bannon trebao biti babaroga Trumpove administracije, Kushner je trebao biti njegova protuteža. Uostalom, njegova je nasmiješena pojava pomogla Trumpu da dobije izbore.

Do vrlo nedavno, prema svemu što se izvana moglo vidjeti, Jared Kushner bio je samo još jedan mladi biznismen modeliran u stilu bivšeg gradonačelnika New Yorka Michaela Bloomberga. No, u posljednjih se godinu i pol dogodilo puno toga. Iako Kusherov input ima težinu kod njegova punca, muž Ivanke Trump i jedan od najmoćnijih savjetnika u Bijeloj kući nije bio pretjerano eksponiran. Sve do sada.

Predmet istrage o ruskom utjecaju na izbore

Kusher je sada, više nego ikad prije, došao pod povećalo nakon što su objavljeni izvještaji prema kojima je postao jedan od predmeta istrage FBI-ja o ruskom utjecaju, koja je dobrano uzdrmala Trumpovu administraciju. Istražuju se njegove interakcije s ruskim dužnosnicima, između ostalog, s ruskim veleposlanikom i jednim moskovskim bankarom, izvijestio je Washington Post. “Gospodin Kushner ranije se nudio da pred Kongresom kaže što zna o tim sastancma. Učinit će to ako ga se kontaktira u sklopu bilo kakve druge istrage”, rekao je njegov odvjetnik Jamie Gorelick Postu.

Kushner se u ožujku stvarno ponudio govoriti o sastancima pred Kongresom i, kako pišu neki američki mediji, nije optužen da je počinio kazneno djelo. Washington Post izvjestio je samo da je Kushner sada “osoba od interesa” u sklopu istrage koja bi trebala odgovoriti jesu li članovi Trumpova tima surađivali s Rusima kako bi okrenuli prošlogodišnje izbore u svoju korist. Iz Bijele kuće inzistiraju da će temeljita istraga pokazati kako nije bilo nikakvog dosluha ljudi iz kampanje i bilo kakvog stranog tijela.

Kusher je postao vrlo važan Trumpov čovjek

Kushner je jedan od Trumpovih najbližih savjetnika i ima suludo širok portfelj dužnosti. Dobio je zadatak da bude glavni čovjek Bijele kuće za pitanja Bliskog istoka, uključujući i sukob Izraleaca i Palestinaca. U travnju je putovao u Irak kako bi se sastao s američkim generalima i razgovarao s iračkim dužnosnicima. Osim toga, glavni je predsjednikov savjetnik za odnose s Kinom, Meksikom i Kanadom. Ni to nije sve. Kushner u svom djelokrugu ima i cijeli niz unutarnjih dužnosti, od brige za ratne veterane do droge.

Nakon što je Trump pobijedio na izborima, postojali su jasni signali da će Kushner dobiti veliku ulogu unutar administracije. Između ostalog Kushneru je, uz umirovljenog generala Flynna, dopušteno prisustvovati sigurnosnim brifinzima novog predsjednika. Flynn je kasnije postao Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, ali je podnio ostavku nakon što se ispostavilo da je lagao potpredsjedniku Penceu oko svojih sastanaka s Rusima.

Dečko iz bogate, tradicionalne obitelji

Utjecaj Kushnera i njegove supruge, a Trumpove kćeri Ivanke, kod predsjednika je ogroman. Navodno je Ivanka ocu sugerirala da Reincea Priebusa imenuje šefom osoblja, a Kushner je agitirao da Pence postane potpredsjednik umjesto guvernera New Jerseya, Chrisa Christieja. Kushner je navodno bio i iza odluke da se otpusti Paul Manafort, Trumpov prvi voditelj kampanje, kojeg su zamijenili Bannon i Kellyanne Conway. U tjeskobnim posljednjim danima kampanje, Trump se navodno snažno pouzdao u umirujući glas svoga zeta, koji sada ima puno važniju ulogu od glavnog umirivača.

Na površini, Kushner izgleda kao antiteza svog punca. Ima gotovo 11 tisuća sljedbenika na Twitteru, ali nikada nije ništa objavio na svom profilu. Vanity Fair ga opisuje kao anti – Trumpa: umjerenog, pristojnog i samosvjesnoga. Jedan je od četvero djece Charelsa i Seryl, odrastao je u New Jeseyju u tradicionalnoj židovskoj obitelji. Baka i djed, Joseph i Rae, preživjeli su holokaust u Poljskoj i emigrirali u SAD. Joseph je radio kao tesar na gradilištima dok nije skupio dovoljno novca i sam se počeo baviti građevinskim biznisom.

Kako mu je otac u prljavoj aferi završio u zatvoru

Njegov sin i Jaredov otac, Charles Kushner, unaprijedio je očev posao. Jared Kushner rodio se 1981. godine. Odrastao je u zaštićenom okruženju strukturiranom oko obitelji i vjere. Kada je Jared bio tinejdžer, njegov se otac počeo uključivati u politiku i postao je veliki donator Demokrata, između ostalog i Hillary Clinton, koja je često posjećivala Kushnerove. Nakon srednje škole Jared Kushner upisao je Harvard, a njegov je otac sveučilištu donirao 2,5 milijuna dolara. Kushner je od rane mladosti bio uključen u obiteljski biznis i sudjelovao je u velikim projektima. No, 2005. godine obitelj Kushner našla se u ogromnim problemima.

Charles Kushner optužen je, i kasnije priznao krivicu, za neplaćanje poreza, utjecanje za svjedoke i nelegalno doniranje političkih kandidata. Jared je imao 24 godine. Optužbe protiv Charelsa Kushnera podignute su nakon istrage oko kampanje tadašnjeg guvernera New Jerseyja Jima McGreevyja. Priča je postala posebno prljava kada se ispostavilo da je Charels Kushner u jednom trenutku cijele zavrzlame unajmio prostitutku da zavede brata svoje žene za kojeg je mislio da radi protiv njega. Nakon cijele trakavice Charles Kushner osuđen je na dvije godine zatvora, ali je pušten nakon samo jedne.”Vjerujem da će mi Bog i roditelji na nebu oprostiti za to što sam učinio. Bila je to pogreška”, izjavio je Charles godinama kasnije u jednom intervjuu.

Chris Christie zbog Jaredova tate ostao bez pozicije

Chris Christie u to je vrijeme bio državni tužitelj u New Jerseyju i gonio je Charlsa Kushnera, između ostalog tražeći veću kaznu, tvrdeći da Kushner nije pokazao spremnost da prihvati odgovornost za učinjeno. Sada je izgubio mjesto potpredsjednika koje mu je Trump navodno obećao. Istina, Christiejev mandat u New Jerseyju bio je pun mrlja i skandala, ali takve stvari Trumpa nikada nisu pretjerano smetale, zbog čega su se pojavile spekulacije da je Christie maknut iz Trumpova unutarnjeg kruga upravo Kushnerovim utjecajem. Jareda je presuda protiv oca duboko pogodila. Često ga je posjećivao u zatvoru. U vrijeme dok je Charles Kushner bio u zatvoru, obiteljsku je kompaniju vodio Jared.

U to je vrijeme kupio publikaciju New York Observer, koja je ono što joj je nedostajalo u nakladi i profitabilnosti nadoknađivala utjecajem među društvenom i literarnom elitom, te je razvio interes za izdavaštvo. Mediji nagađaju da je dio motivacije za taj potez bio da očisti obiteljsko ime. Bilo kako bilo, tražio je savjete od Ruperta Murdocha, s kojim se na koncu i sprijateljio. Observer je brzo počeo pokrivati tržište nekretnina, koje je bilo Kushnerov teren, i u tom ga se svijetu počelo doživljavati njegovim privatnim glasilom. “Mislim da je on netko tko je vidio sva ta sranja koja su mu se dogodila s ocem i da ga je to potaklo da se zapravo ponaša isto kao on, samo da oko toga bude tiši”, rekao je Politicu Brian Thomas Gallagher, koji je radio kao zamjenik glavnog urednika u Observeru za Kushnerove ere.

Bivši suradnici ga ne opisuju baš lijepo

Elisabeth Spiers, bivša urednica u Observeru, Politicu je ispričala priču kako joj je Kushner naredio da iskopa nešto o Richardu Macku, koji je također bio u poslu s nekretninama i koji je Kushneru pomrsio račune u nekakvoj transakciji. Spiers je na svom blogu napisala da je na zadatak poslala svog najagresivnijeg novinara, ali da ni on nije uspio naći ništa, osim par ljudi koji bi Macka bili spremni nazvati seronjom. Kushner joj je zatim zapovjedio da probaju s nekim drugim novinarom. Nisu uspjeli.

Harleen Kahlon, koju je Kushner 2010. zaposlio da proširi doseg Observerova digitalnog izdanja i kojoj Kushner prema njenim riječima nije isplatio dogovoreni bonus, prije izbora svog je bivšeg šefa opisala ovako: “Pričamo o tipu koji nije ni pretjerano bistar ni marljiv, koji zapravo nema pojma o ničemu, koji je kupio sve što ima novcem oca kriminalca, koji je duboko nesiguran i opsjednut slavom pa se stalno hvali s kojim se sve zvijezdama druži (ne kupiš Observer i ne oženiš Ivanku Trump ako po prirodi nisi za svjetla pozornica) i tko je u krajnjoj liniji seronja”.

Više nije bio sin kriminalca, nego Ivankin muž

Teška vremena koja je obitelj Kushner proživljavala nakon što je Charles završio u zatvoru, za Jareda su donijela i nešto dobro. Godine 2007. jedan poslovni partner Kushneru mlađem dogovorio je poslovni ručak s nekim za koga je mislio da bi mu mogao biti od koristi: Ivankom Trump. “Jako su nevino mislili da ćemo nas dvoje dijeliti samo poslovne interese”, ispričala je kasnije Ivanka Vogueu. Kushner i Ivanka prekinuli su nakon kratke veze, a onda ih je Wendi Deng, supruga Ruperta Murdocha, oboje pozvala na obiteljsku jahtu. Pomirili su se i vjenčali 2009. godine. Do 2015. živjeli su lagodnim životom.

Družili su se s Chelsea Clinton i njezinim mužem i provodili dosta vremena s Kushenrovim bratom Joshem. Mediji su pisali o njihovom elegantnom domu punom umjetnina na Park Laneu i njihovo troje izrazito fotogenične djece. Nakon braka s Ivankom Trump, percepcija Jareda Kushnera bitno se promijenila. Više nije bio sin kriminalca, već Ivankin muž. Svaki brak je misterija za one izvana, ali brak između Kushnera i Trumpove posebno je štićen. Jedna od stvari koje su u središtu braka je odnos prema velikoj očinskoj fuiguri, Donaldu. “Trump se dosta oslanja na svoju obitelj. Rekao bih da je Jared postao dio tog mozaika. Dobro se uklapa u familiju”, rekao je NY Magu Richard LeFrak, Trumpov bliski prijatelj.

Trebao je biti čovjek koji će smirivati Trumpa

Kada je Donald Trump najavio da će se kandidirati za predsjednika, Kushner se brzo uključio u kampanju, a kako je ona tekla, Trump je postajao sve impresioniraniji svojim zetom. Kushner je bio povezan s mnogim utjecajnim ljudima, uključujući spomenutog Murdocha, Henryja Kissingera, Paula Ryana i nedavno preminulog Rogera Ailesa. Kada je postalo izvjesno da će Kushner imati veliku ulogu u Trumpovu timu, mnogi su ga vidjeli kao čovjeka koji će biti umjerena snaga u Bijeloj kući. Ako ne po ideološkim pitanjima, onda sigurno u smislu smirivanja Trumpove incidentnosti. Analitičari su misli da je dobro da predsjednik ima nekoga tko će mu reći “Gledaj, ovo ti ne pomaže” i vjerovali su da će to biti Jared Kushner.

Ako je to i bio, Kushener je u javnosti rijetko nastupao. Jedina njegova javna intervencija u kampanji dogodila se nakon što je Trump tweetao montažu Hillary Clinton, novca i oblika Davidove zvijezde uz natpis ‘Pokvarena Hillary’. Fotografiju su mnogi ocijenili kao antisemitsku. Kushner je nakon incidenta objavio pismo naslovljeno “Donald Trump kojeg poznajem”. Pokušao je objasniti da je tweet bio nevina pogreška. “Amerika je suočena s ozbiljnim izazovima. Slomljena ekonomija, terorizam i trgovinski deficit. Tom bi popisu trebalo dodati netoleranciju. Uvjeren sam da će moj punac uspješno odgovoriti na te izazove”, napisao je. I u tome mu pokušava pomoći.