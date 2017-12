Prekršajni sud u Puli donio je presudu koja bi mogla postati pravilo za kažnjavanje roditelja koji nezadovoljni ocjenama svoje djece odluče dići glas na učitelje u školama. Jedna 35-godišnja mama iz Medulina kažnjena je zbog burne reakcije na školskom hodniku u lipnju ove godine; sud je zaključio da je prekršila Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Prema presudi ona je 7. lipnja oko 13 sati došla u medulinsku školu i nastavnici tehničke kulture požalila se na sinovu ocjenu. “Zamolila sam ju da mi kaže koje gradivo moj sin mora odgovarati, a ona mi je uzvratila kako će ga pitati sve što su tijekom godine učili. Tvrdila je da zbog izostanaka s nastave moj sin nije pisao ni domaće zadaće ni kontrolne radove zbog čega je morao odgovarati sve. Naravno da me zanimalo zbog čega ga nije pitala ranije, već tek tada na kraju školske godine, na što mi je ona uzvratila da je moj sin bio odsutan uvijek kad je bilo ispitivanje”, govorila je mama na sudu.

Majku su, tvrdi, nastavnici stjerali u kut

Prema njezinoj verziji, nakon razgovora s nastavnicom tehničke kulture, već je krenula s djecom prema izlazu iz škole, no tada je naišla učiteljica iz glazbene kulture. “Počela se povišenim tonom obraćati i meni i sinu. Tvrdila je da moj sin laže i mahala prstom prema njegovom licu. Tražila sam da to ne radi, ali je tada iz zbornice izašao i nastavnik matematike i počeo vikati na mene i sina.

Doslovno je urlao da izađem s djecom iz škole i unosio mi se u lice. Djeca su se prestrašila. Kćer je briznula u plač, a ja sam samo tražila da prije odlaska razgovaram s ravnateljicom. Bila sam uzrujana i rekla sam nastavniku da začepi! On je nakon toga pozvao policiju. Mene su stjerali u kut. Pokušavala sam nazvati ravnateljicu no oteli su mi mobitel iz ruke i vikali da zatvorim usta. Jedna učiteljica me tada i udarila. Sve se to događalo pred mojom djecom koja su se strašno uplašila”, opisala je svoju stranu 35-godišnja gospođa.

Međutim, sud joj uopće nije povjerovao. Naprotiv, prihvaćena su svjedočenja učitelja i ravnateljice. Njihove verzije, očekivano, bile su potpuno drugačije.

Nastavnici su svjedočili nešto drugačije

“Taj učenik puno je izostajao zbog bolesti i nije bio ispitan. Morala sam ga na kraju školske godine ispitati kako bih mu zaključila ocjenu. Njegova majka došla je u školu ljuta zbog ocjene, tvrdila je da dječak zna više i da je zaslužio bolju ocjenu. Inzistirala je da joj objasnim zašto ga nisam tijekom godine ispitivala. Cijelo vrijeme je vikala i unosila mi se u lice. Vidjela sam da su se djeca uplašila te njezine reakcije, pa sam ju pokušavala umiriti. No, nisam uspjela. Sve više je vikala, a djeca su plakala”, svjedočila je na sudu nastavnica tehničke kulture.

Prema presudi, 35-godišnjakinja je poručila nastavnicima: “Svi ste vi za odjel! Neljudi ste! Pozvat ću novinare! Maknite mi se s očiju!” Da je doista upotrijebila te riječi potvrdio je u svom svjedočenju i profesor matematike.

“Ja sam i ranije s njom imao problema. Nikada nije bila zadovoljna sinovim ocjenama. Uvijek je tvrdila da je zaslužio višu ocjenu i da ima potrebno znanje. Ona je vrlo zahtjevna osoba i s njom se teško moglo komunicirati. Taj dan nije bilo baš nikakvog razloga za onakvo njezino ponašanje”. Zbog galame na školskom hodniku majka je proglašena krivom. Sud je ocijenio kako je prekršila Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Evo zašto je sudac odlučio kazniti učenikovu majku

“Utvrdili smo da je galame na hodniku bilo jer da nije bilo tako nastavnik matematike ne bi izašao iz zbornice”, navedeno je u odluci Prekršajnog suda u Puli, kojom je 35-godišnjakinja kažnjena novčanom kaznom od 771 kune. Sud je bezrezervno povjerovao nastavnicima, budući da dugi niz godina rade u školi i zbog čega, smatra sud, zaslužuju povjerenje.

“Kada je ovaj sud odlučivao o visini kazne u obzir je kao olakotna uzeta činjenica da 35-godišnjakinja do sada nije osuđivana, no otegotnim je ocijenjeno to što je remetila javni red i mir u zgradi osnovne škole, dakle važnoj društvenoj instituciji, čije je djelovanje usmjereno na odgoj i obrazovanje djece i mladih.

Škola poučava kako naučiti živjeti i raditi zajedno u društvu za zajedničko dobro. Zato je potez ove majke predstavljao negaciju svega onog što škola znači u civiliziranim i uljuđenim društvenim zajednicama. Novčana kazna okrivljenici trebala bi biti dovoljan izraz društvenog prijekora zbog ostvarenog neprava”, navedeno je u presudi na koju se osuđena majka još može žaliti Visokom prekršajnom sudu.