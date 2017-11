“Već su učinjeni neki koraci, i već sam nekoliko puta kazala kako će puno vode proteći Dunavom prije nego Hrvatske i Srbija mogu govoriti da su prijateljske države, ali to ne znači da ne možemo razgovarati”, izjavila je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović danas u Vukovaru na obljetnici stradanja grada.

Nakon sukoba s Vladom Andreja Plenkovića, čini se kako predsjednica sada pokušava prikupiti političke poene na desnici izjavama o Srbiji. Poručuje tako kako “Hrvatska i Srbija nisu prijateljske države”, što nam se učinilo pomalo neobičnim s obzirom na njene višegodišnje izjave o srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

Naime, predsjednica je imala nekoliko zapaženih istupa u kojima je u iznimno pozitivnom tonu govorila o svom srpskom kolegi. Izvukli smo neke take izjave.

1. ‘U Vučiću sam konačno dobila sugovornika’

U intervjuu Večernjem listu iz srpnja, predsjednica je hvalila tada novoizabranog predsjednika Srbije. “Nakon izbora predsjednika Vučića na mjesto predsjednika Srbije napokon sam dobila sugovornika s kojim mogu razgovarati. Oboje se slažemo kako moramo biti pragmatični i surađivati tamo gdje nam se poklapaju interesi”, izjavila je Grabar Kitarović.

2. ‘Vučić je vrlo pozitivan čovjek’

Predsjednica je, nešto kasnije u srpnju otišla na inauguraciju srpskog predsjednika Vučića. Tada je u intervjuu za RTS prilično ishvalila svog srpskog kolegu. “Želim da danas bude prekretnica i novi korak u odnosima Srbije i Hrvatske. Vučić je vrlo pozitivan čovjek i iskrenim i otvorenim razgovorima možemo puno postići. Postoji dobra volja s obje strane, neće to ići preko noći, bit će prepreka, ali radit ćemo na boljim odnosima”, kazala je. Dodala je kako mu je čestitala i “iskreno poželjela ostvarivanje napretka u odnosima dviju država i dvaju naroda”.

3. ‘Vučić je veoma poduzetan čovjek’

“Držim da je gospodin Vučić veoma poduzetan čovjek, a i sama sam također osoba koja voli u svom radu ostvarivati rezultate. Iskrenim i otvorenim dijalogom možemo postići puno”, rekla je u tada RTS-u.

4. S mandatarom Vučićem potpisala Deklaraciju…

Predsjednica se s Vučićem, tada srpskim premijerom i mandatarom za sastavom nove Vlade, sastala i u lipnju 2016. u Dalju. U susretu na mostu kod graničnog prijelaza Erdut, Vučić je Grabar Kitarović poklonio cvijeće, a potpisana je i Deklaracija o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Dio političkih analitičara tada je primjetio kako je neobično što takvu deklaraciju potpisuju hrvatska predsjednica i srpski mandatar.

5. …što je čak i HDZ nazvao ‘političkim nadrealizmom’

To su primjetili i u samom HDZ-u, pa je bivši ministar vanjskih poslova i saborski zastupnik HDZ-a Miro Kovač kazao kako se to može činiti i kao “podvala” predsjednici. Rekao je i kako je cijela priča apsurdna. Dodao je kako njega kao ministra nitko nije zvao na to potpisivanje, te kako u izradi deklaracije nije sudjelovala hrvatska Vlada, dok ju je srpska na jednoj od sjednica službeno usvojila. “To se zove politički nadrealizam”, rekao je Kovač u intervjuu Večernjem listu u studenom prošle godine.