U raspravama o sankcioniranju govora mržnje na internetu, i zakonskom rješenju koje priprema hrvatska Vlada, Njemačka se navodi kao dobar primjer digitalne regulacije. Međutim, provedba njemačkog zakona, kojim se odgovornost za govor mržnje, širenje lažnih vijesti i prijetnje prebacuje na vlasnike društvenih mreža, pokazala se krajnje problematičnom.

Rigidni njemački zakon, poznat kao NetzDG, na prvu zvuči kao efikasno rješenje; njime se nalaže platformama poput Facebooka da sadržaj uklone u roku od 24 sata nakon što dobiju upozorenje. Ukoliko to ne naprave, mogu biti kažnjeni s visokim novčanim kaznama, do 50 milijuna eura. S punom primjenom NetzDG-a počelo se 1. siječnja ove godine, a obuhvaća društvene mreže dva milijuna korisnika, što su u Njemačkoj Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Snapchat.

Prijave suspektnih objava su jednostavne – na stranicama njemačkog ministarstva pravosuđa objavljeni su formulari putem kojih građani mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nedopuštenim ili uvredljivim.

No, zakon se u praksi pokazao krajnje manjkavim. Nakon nekoliko uistinu bizarnih incidenata, poput obrisanog tvita njemačkog ministra koji je sudjelovao u izradi zakona, NetzDG se našao na udaru nekoliko njemačkih stranaka, udruga, umjetnika i skupina građana. Iako postoji načelni konsenzus oko toga da se problematični sadržaji na društvenim mrežama trebaju uklanjati, a njihovi autori kažnjavati, dio njemačkog društva smatra da ovakav zakon naprosto nije dobro rješenje.

Kritičari NetzDG-a imaju brojne primjedbe, a najbitnija je ona da se njime zapravo guši sloboda govora. Nekoliko stranaka, uključujući i CSU, bavarske saveznike Angele Merkel, zalažu se za ozbiljne izmjene ili potpuno ukidanje zakona. Da zakon ima nedostataka, priznaju i u njemačkoj vladi koja je najavila mogućnost njegove izmjene. Glasnogovornik Steffen Seibert nedavno je izjavio da će evaluacija biti provedena u roku od šest mjeseci, nakon čega će se odlučiti o potrebi eventualnih promjena.

Konstanzin von Notz iz Zelene stranke izjavio je kako je jedan od problema što Facebook nema svijest o umjetničkoj slobodi, pa su često na meti objave umjetnika. “Svaka gola dojka odmah se briše, čak i ako je u klasičnoj uljnoj slici”, kazao je Notz. Recimo, uklonjeni su radovi nagrađivane njemačke umjetnice koja na Facebooku i Instagramu djeluje pod imenom Barbara.

Iako su joj objave legitimne, a u njima se često na zanimljiv način kombinira humor i politička događanja, one se uklanjaju. Recimo, kada je objavila fotografiju koja prikazuje prometni znak prekriven gornjim dijelom ženskog kupaćeg kostima, ta je objava uklonjena. Poanta je zapravo bila u tome da se ovim prometnim znakom pokuša utjecati na vozače da smanje brzinu. Iako je znak zaista nevin, fotografija koja se pojavila na profilu mlade umjetnice bila je blokirana.

U svojoj izjavi za DW Barbara je kazala kako Facebook i Instagram uopće više ne daju bilo kakve argumente za uklanjanje sadržaja. “Mislim da je ovo više od prijetnje slobodi na internetu, ona se na ovaj način uništila”. Radi se o mladoj umjetnici koja je, između ostaloga, 2016. osvojila prestižnu Grimme nagradu.

I odvjetnik koji se bavi područjem medija Joerg Heidrich kaže da je apsurdno misliti da su djela mlade umjetnice na bilo koji način ilegalna. No, ističe i da institucije države ne mogu jamčiti za sve što se objavljuje na društvenim mrežama. “Facebook je, na primjer, privatna tvrtka i oni načelno mogu izbrisati sve što žele”, kaže. “Svatko tko je proučio zakon znao je da bi zbog njega mogla nastradati sloboda govora”, kaže Heidrich.

“Po mom mišljenju, NetzDG je pogrešan zakon koji definitivno treba ukinuti. Kontraproduktivno je stvarati toliki pritisak.” Heidrich smatra i da Facebook i vlada moraju barem pronaći način za prijavu pogrešno obrisanog sadržaja. No, uspostavljanje kontakta s Facebookom i nije baš jednostavno. Njemačka podružnica firme u Hamburgu nema web stranicu ni objavljen telefonski broj pa nije realno očekivati da će se moći utjecati na njihove razloge i način rada.

Da nešto nije u redu sa zakonom, pokazalo se već prvog dana u slučaju Twitter računa satiričnog magazina Titanic. Zastupnica njemačkog AfD-a Beatrix von Storch na svojem je Twitteru i Facebooku napala policijske objave na arapskom. “Koji se to vrag događa u ovoj zemlji? Zašto službena policijska postaja tvita na arapskom jeziku? Misle li oni da će na taj način smiriti barbarske, muslimanske, muške horde silovatelja?”, objavila je u novogodišnjoj noći.

