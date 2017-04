John McCain kaže kako je posjetio Balkan jer su tenzije ovdje velike, a tu je počeo Prvi svjetski rat (pa treba paziti)

Utjecajni američki senator republikanac John McCain nedavno je boravio posjetio zemlje na Balkanu, među kojima i Hrvatsku. Za vrijeme boravka u Hrvatskoj, susreo se s premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović. Na njegovom Twitter profilu danas je objavljen kratak video u kojem je komentirao svoj posjet. Na pitanje zašto je odlučio posjetiti ovaj dio svijeta, kazao je kako je posjetio regiju jer su u njoj tenzije povišene. Kaže kako među zemljama postoje značajne nesuglasice.

“Ovdje je počeo prvi svjetski rat. Ovdje smo intervenirali nakon pokolja nevinih ljudi u Srebrenici. Povišene tenzije u regiji trebaju puno više pozornosti Sjedinjenih Država. Moja je poruka na povratku našem državnom tajniku i ministru obrane bila da moramo obratiti više pozornosti”, kazao je McCain. “Gotovo sve te zemlje, ne sve, ali velik broj njih doprinose kao član NATO-a, šalju svoje trupe u Afganistan i Irak, što je nešto što bismo trebali cijeniti”, dodao je.

In this "overseas edition" of 3 Questions, I talk about my travels to the Balkans this wk & my message to US troops serving across the globe pic.twitter.com/WxV4sWUJ7i

— John McCain (@SenJohnMcCain) April 14, 2017