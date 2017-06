Kad god se ponadamo da neka HDZ-ova Vlada neće biti nazadna, demantiraju nas; Plenković je objavio rat Uberu

Taksisti s područja cijele Hrvatske danas su počeli prosvjedovati. Opet se bune protiv Ubera koji nazivaju nelojalnom konkurencijom zbog nezakonitog poslovanja. Problematično poslovanje Ubera u Hrvatskoj trebalo bi se riješiti novim zakonskim rješenjem koji Vlada planira donijeti do kraja godine, na kojem radi posebna radna skupina.

Ipak, stav Vlade po ovom pitanju je poznat. Premijer Andrej Plenković kao i resorni ministar Oleg Butković otvoreno su više puta rekli kako se radi o nezakonitom poslovanju te kako inspekcije provode sankcije protiv Uberovih vozača. “Konstatirali smo da je vožnja Uber prijevozom nevažeća obzirom na zakone jer nemaju licencu sukladno hrvatskim propisima”, poručio je premijer i dodao da Ministarstvo prometa kontinuirano provodi inspekcijski nadzor, te najavio dodatnu zakonsku regulaciju. Jutros se se oglasili i iz Ubera, a mi smo izdvojili nekoliko najbitnijih pitanja o nastalnoj situaciji.

1. Plenković je žestoki protivnik Ubera

Ministar prometa Butković nekoliko je puta dosad rekao kako Uber posluje nelegalno. Prvi put je to rekao za poslovanje Ubera u Splitu u prosincu ove godine, a tada ih je pozvao i da se povuku s tržišta. Slično je ponovio i nakon dva mjeseca. “Pitanje Ubera je jedno osjetljivo pitanje. Činjenica je da Uber prijevoznici nisu u skladu sa zakonom. Prevoze ljude od točke A do točku B, ali nemaju licencu koju moraju imati drugi taksi prijevoznici, koji vrše takvu funkciju”, rekao je tada Butković i dodao da trebaju biti jednaka prava za sve koji se žele baviti taksi prijevozom.

Premijer Plenković dijeli mišljenje svoga ministra, pa je i danas uoči sjednice Vlade ponovio da je rad Ubera nelegalan te da inspekcije provode nadzore i kažnjavaju vozače Ubera, a najavio je i kako će biti dodatne zakonske regulacije. Već je ranije otvoreno poručivao kako Vlada poduzima sve kako bi spriječila, kako kaže, nezakonito poslovanje Ubera. Premijer je kazao i kako su u tijeku razgovori nadležnih ministarstava i taksista koji prosvjeduju protiv Ubera.

2. Današnji prosvjed taksista

Taksisti s područja cijele Hrvatske jutros su započeli s prosvjedom protiv Ubera..U prosvjedu sudjeluju taksisti udruženja Radio Taxi Zagreb, taksisti tvrtke Eko Taxi te ostali taksisti koji nisu ni u kakvom udruženju. Rekli su kako do daljnjega misle nastaviti s prosvjedom, a svoja su vozila parkirali duž zagrebačke Vukovarske ulice zbog čega se promet odvija otežano. Prosvjed nije prijavljen, a taksisti kažu da se radi o “spontanom okupljanju”.

3. Što žele taksisti koji prosvjeduju?

Taksisti su nezadovoljni i bune se zbog, kako kažu, nelojalne konkurencije, prvenstveno Ubera, čije prevoženje putnika nije regulirano zakonom. Kažu da su se na ovaj korak odlučili jer pravna država već dvije godine ne funkcionira. Predstavnici prosvjednika medijima su kazali kako žele zabranu aplikacije Uber.

4. Što je poduzela Vlada po ovom pitanju?

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osnovalo je Radnu podskupinu za autotaksi prijevoz negdje u veljači ove godine kako bi došli do novih zakonskih rješenja u djelatnosti prijevoza putnika osobnim automobililma u cestovnom prometu. U Radnoj skupini sudjeluje i predstavnik Ubera. Radna skupina će definirati i konačni tekst novog zakonskog rješenja, a donošenje novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu očekuje se najkasnije do kraja trećeg kvartala 2017. godine, najavili su iz Vlade. Nije poznato hoće li tim zakonom zabraniti ili pak napokon regulirati rad Ubera.

Plenković je danas kazao da nadležna tijela, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva provode analize sukladno svojim nadležnostima te će “u dogledno vrijeme predložiti odgovarajuće izmjene i dopune važećih zakona kako bi se preciznije reguliralo to pitanje”.

5. Kakve su kazne za vozače Ubera?

Ministarstvo prometa je, u periodu otkad se Uber pojavio u Hrvatskoj, izreklo je niz prekršajnih kazni vozačima Ubera i to zbog obavljanja prijevoza putnika bez odgovarajuće licencije. Osim toga, izrekli su im i upravne mjere isključenja vozila iz prometa kao i privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Krajem svibnja prvi je put došlo do zapljene Uberovog vozila u Hrvatskoj. “Do sada je provedeno više od 170 inspekcijskih nadzora. Izrečene su novčane kazne u iznosu 5,2 milijuna kuna, zaplijenjeno je 11 vozila, a na prekršajnim sudovima izrečeno je 19 prvostupanjskih presuda”, naveo je premijer”, rekao je danas Plenković.

6. Što se događa kad se zaplijeni Uberovo vozilo?

Dosad je bilo 11 slučajeva zaplijene Uberovih vozila. Nakon zapljene, automobil se odvede na Robne terminale, a vlasniku se u pravilu vraća nakon okončanja sudskog postupka. Prema informacijama iz Ubera, još nije bilo slučaja da je sudski postupak uistinu i proveden. Naime, od njega se redovito dosad odustajalo, a vozila bi se nakon nekoliko dana jednostavno vratilo svojim vlasnicima. Zapljena vozila u pravilu ne remeti rad Uberovog vozača jer oni dobiju zamjensko vozilo na kojem rade u periodu dok ne dobiju natrag svoje vozilo. Najčešće od neke rent-a-car kuće koja po povoljnim cijenama iznajmljuje automobile Uberovcima.

7. Što su danas poručili iz Ubera?

Tijekom današnjeg jutra stiglo je i priopćenje iz Ubera. Napisali su da smatraju da blokiranje grada predstavlja opasnost za građane i infrastrukturu grada. “Ovakav pritisak je u današnje vrijeme neprihvatljiv i predstavlja relikt nekih prošlih vremena, te nije primjer moderne europske države. Smatramo da se problemi mogu rješavati na drugačiji način”, stoji dalje u priopćenju Ubera. Napisali su i kako njihove usluge u Hrvatskoj koristi više od 100.000 ljudi te kako su konstruktivnom dijalogu s predstavnicima vlasti i podupiru donošenje nove regulative koja štiti pravo potrošača na izbor i promiče tržišno natjecanje.

8. Prije premijer, Baldasar je bio najžešći protivnik Ubera

Bivši splitski gradonačelnik Ivo Baldasar bio je dosad najveći poznati protivnik Ubera među političarima. Smatrao je Uber protuzakonitim te govorio kako se treba zaštititi zaksiste. No ne samo to, Baldasar je naime rekao kako planira tužiti sve koji se koriste Uberom. Tada je dao i jednu izjavu o svom autu kojom je dodatno pokazao kako bap i ne razumije funkcioniranje Ubera. “Evo, dat ću vam svoje auto, vi ga vozite ujutro, ja ću poslijepodne, naravno karikiram, ali to onda ispada da vam ništa ne treba od dozvola za prijevoz ljudi. To ne vodi ničemu, u početku možda do sniženja cijena, ali nakon toga slijede samo problemi”, govorio je Baldasar za vrijeme svoga mandata.