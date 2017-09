Ploča HOS-a s ustaškim pozdravom “Za dom spremni”, premjestit će se iz Jasenovca u Novsku. HOS-ovci su pristali premjestiti ploču iz Jasenovca u Novsku, a zauzvrat su dobili rješenje Ministarstva uprave kojim je, kako su kazali, “legaliziran pozdrav Za dom spremni vezan uz HOS”.O tome su govorili veterani HOS-a, a mi smo izvukli kako je došlo do ove situacije.

1. Postavljena ploča sa ZDS u Jasenovcu

Veterani HOS-a su u studenom u centru Jasenovca, nedaleko od bivšeg ustaškog koncentracijskog logora, otkrili spomen ploču u sjećanje na 11 poginulih pripadnika 1. satnije “Ante Paradžik” Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) koji su stradali na tom području. Postavili su je veterani HOS-a Jasenovca i Udruga dragovoljaca HOS-a Grada Zagreba. Pored imena žrtava stoji i grb postrojbe s ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’.

2. Plenković osniva povjerenstvo

Krajem prošle godine premijer Andrej Plenković je gostujući u Nu2 kazao kako mu je žao što je ploča postavljena. Tada je i najavio kako će osnovati Povjerenstvo koje će se baviti suočavanjem s prošlošću. U ožujku je Povjerenstvo zaista i osnovano, ali tek se očekuju njihove preporuke koje bi trebale stići u ožujku sljedeće godine. Tada bi na temelju tih preporuka trebao biti izrađen i novi zakonski okvir.

3. HNS i manjine se pobunile zbog ploče

Nakon što je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković krajem kolovoza kazao kako se ploča HOS-a sa ZDS u Jasenovcu vrlo vjerojatno neće micati dok se ne donese novi zakon, što se neće dogoditi do ožujka 2018., HDZ-ovi koalicijski partneri su se pobunili. HNS i određeni manjinski zastupnici poput Milorada Pupovca i Furia Radina poručivali su kako im je premijer obećao da će maknuti ploču i kako bi je trebalo hitno ukloniti.

4. Premijer obećaje kako će maknuti ploču

Nakon ovoga premijer Plenković je u više navrata obećao kako će riješiti ovaj slučaj. “Tražimo način kako kontekst Jasenovca staviti u korelaciju s onim što piše na ploči uz puno poštovanje prema 11 branitelja HOS-a. Kontekst režima u Jasenovcu i taj slogan taj ne idu skupa. Tražimo rješenje gdje sadržaj na ploči ne bi ničije osjećaje vrijeđao, a naći ćemo rješenje vrlo brzo”, jedna je od izjava premijera.

5. Ploča se iz Jasenovca seli u Novsku

Danas je ploča HOS-a skinuta iz Jasenovca te će se u izvornom obliku premjestiti u Novsku. O tome premijer i njegovi ministri jutros nisu željeli govoriti već su samo pozivali na presicu HOS-a. Ploča će se tako premijestiti, a do toga je došlo u pregovorima premijera Plenkovića s, između ostalih, ovim gospodinim, Markom Skejom:

6. HOS-ovci su oduševljeni

Anto Đapić danas je na presici HOS-a kazao kako bi “današnji dan ocijenio kao jednu od najvećih pobjeda dragovoljaca HOS-a od završetka Domovinskog rata”. Rekao je i kako bi u vrijeme Ive Sanadera ili Jadranke Kosor ova ploča bila maknuta isti dan. HOS-ovci su kazali i kako je Vlada u ranim krugovima pregovora tražila da maknu ZDS iz grba ali su oni to odbili i, očito, uspjeli.

“Jučer smo dobili rješenje o registraciji udruga od Ministarstva uprave čime je ponovno potvrđeno naše znakovlje, odnosno grb u kojemu se spominje ZDS. On je legaliziran i vezan uz HOS. Ne ulazimo u uzvikivanja na stadionu, tražili smo da se posve legalno korisiti u našim materijalima i to smo sad s ovim dobili.”, kazali su HOS-ovci. Na novinarsko pitanje kako to da su 90-ih sami pozdravljali poglavnika, Skejo je kazao kako su zapravo Tuđmana nazivali poglavnikom.

Potpredsjednik Vlade i v.d. predsjednika HNS-a Predrag Štromar neposredno nakon presice HOS-a kazao je kako nije znao da su HOS-ovci dobili ovo rješenje od Ministarstva i ponovio kako je on protiv tog pozdrava.