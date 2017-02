Ishod neobične priče s prodajom kuće i bivše ljekarne Tihomira Jakovine humanitarnoj udruzi

Obiteljska kuća i imanje bivšeg SDP-ovog ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine u Bukovlju, nadomak Slavonskog Broda, od prošlog utorka, 21. veljače i službeno je u vlasništvu Udruge Regoč koja skrbi o osobama s intelektualnim teškoćama. Novac za kupnju kuće bivšeg ministra, te dvije oranice koje se naslanjaju uz nju, ali i zgrade bivše ministrove poljoprivredne apoteke, potvrđeno je Telegramu, osigurala je RTL televizija, točnije njena Udruga RTL pomaže djeci.

Većina novca skupljena je od poziva gledatelja na telefonski broj 060 9007, koji je – zajedno s prigodnim spotom humanitarne akcije – objavljivan u programima RTL televizije. Cijena svakog poziva, s PDV-om, iznosila je 6,25 kuna. Udruga RTL pomaže djeci potpisala je 27. prosinca prošle godine s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Regoč iz Slavonskog Broda ugovor o donaciji, a tri dana kasnije i uplatila iznos od 975.000,00 kn.

Dva tjedna nakon toga Regoč je s bivšim ministrom Jakovinom, 11. siječnja ove godine, potpisao kupoprodajni ugovor, kojim su njegova kuća i dvije oranice postali vlasništvo humanitarne udruge. Iz kupoprodajnog ugovora, u čijem je posjedu Telegram, vidljivo je da je Jakovini za kuću u selu Bukovlje i dvije oranice ukupne veličine 3.018 metara prodao za 545 tisuća kuna. Bivšem ministru novac je doznačen na njegov račun u Privrednoj banci. Porez na promet plaća Udruga osoba s intelektualnim teškoćama.

Cijene u Slavoniji iznimno su niske

Činjenica da je Udruga Regoč kuću kupila baš od Jakovine, kao i to da je zajedno s njom kupljena i njegova nekadašnja poljoprivredna apoteka (u neposrednom susjedstvu) koja je u međuvremenu promijenila dva vlasnika, proširila je priču da je Udruga Regoč pogodovala Jakovini i kupila kuću koji bi teško prodao. Samo u Bukovlju, a da se o drugim obližnjim selima oko Slavonskog Broda i ne govori, na prodaju je oglašeno dvadesetak kuća. Kao i u cijeloj Slavoniji cijene su, s obzirom na nikakvu ili malu potražnju, iznimno niske.

Zašto je, dakle, pao izbor baš na Jakovininu kuću, kao i na njegovu bivšu apoteku i je li ukupna cijena od 975 tisuća kuna nerealno visoka? Na potonje pitanje Telegramu su odgovorili iz Udruge RTL pomaže djeci. ”Procijenjena tržišna vrijednost za nekretnine i zemljišta (obiteljska kuća i zemljišta k.č.br. 1272/1, 1272/3 i 1272/4 k.o. Bukovlje Brodsko, te poslovna zgrada, skladište i ekonomsko dvorište k.č.br. 1272/2 k.o. Bukovlje Brodsko) koji su bili predmet donacije iznosila je 1.201.684,41 kuna”, priopćili su. Iz RTL-a pojašnjavaju da je razlika između procijenjene vrijednosti i njihove donacije od 975.000 kuna (dakle iznos od 226.685,41 kunu) osobna donacija vlasnika nekretnine.

Nekretnine su idealne za poslove udruge

Predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč, Mirjana Jakovčev tvrdi pak kako su kupljene nekretnine idealne za njihove potrebe, te da je to bio jedini razlog zbog kojeg su se odlučili kupiti kuću bivšeg ministra. U razgovoru za Telegram kaže kako obiteljska kuća bivšeg ministra ima veliki dnevni boravak s kuhinjom, dok su na katu sobe sa sanitarnim čvorom, garderobom, praonicom rublja i velikom terasom.

Velika terasa je i u prizemlju, a iza kuće nalazi se igralište za odbojku koje je osvijetljeno te se može koristiti i noću. Nadalje, iza kuće je i zidani roštilj, te priručna drvena kućica s posebnim sanitarnim čvorom i malom kuhinjom. A dvije oranice, koje se naslanjaju na igralište, bit će iskorištene za podizanje plastenika i uzgoj povrća.

Druga nekretnina, zgrada poljoprivredne apoteke i sjedište bivše Jakovinine tvrtke TJ-prom d.o.o. – poslužit će Regoču, kaže predsjednica te udruge Mirjana Jakovčev, za različite radionice. S obzirom da bivša trgovina ima prostorije sa sanitarnim čvorom, te tri skladišta, ukupne površine 89 metara četvornih bit će preuređena u kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak.

Udruga je kupila i nekadašnju ljekarnu

Jakovinina bivša tvrtka TJ-prom, koja je od prošlog utorka također u vlasništvu Udruge osoba s intelektualnim teškoćama, bila je predmetom skandala. Kada je postao ministar poljoprivrede (23. prosinca 2011.) Jakovina je i dalje bio vlasnik spomenute tvrtke, pa ga je u travnju 2013. – jer je istovremeno bio državni dužnosnik i član uprave svoje tvrtke – Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa kaznilo s 10 tisuća kuna.

Jakovina se uspio riješiti svoje tvrtke u vrijeme kad je već bio prijavljen povjerenstvu: za 400.000 kuna njegov TJ-prom kupio je obiteljski prijatelj Damir Koporčić. Jakovinina tvrtka bila je opterećena dugovima i jedino što je u njoj vrijedilo bile su nekretnine: spomenuta poljoprivredna ljekarna sa skladištem. No, ni obiteljski prijatelj Tihomira Jakovina, Damir Koporčić nije dugo bio vlasnik TJ-proma, propale tvrtke bivšeg ministra Jakovine. Tvrtku je prodao Goranu Borevkoviću, a ovaj, kao posljednji vlasnik, 12. siječnja ove godine Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama za iznos od 430.000 kuna.

Udruga se planira baviti i poljoprivredom

Prema tvrdnjama RTL-a Tihomir Jakovina i vlasnik njegove nekadašnje apoteke Goran Borevković svoje posjede prodali su niže od procijenjene vrijednosti, te na taj način udruzi Regoč donirali više od 200 tisuća kuna. Nekadašnja imovina Tihomira Jakovine tako je ponovno spojena i u rukama je jednog vlasništva – Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč.

Na pitanje zašto je humanitarna udruga Regoč, koja je novcem dobivenim od Udruge RTL prijatelji djece kupila baš imanje nekadašnjeg ministra Jakovine, Mirjana Jakovčev kaže za Telegram da su razgledali na stotine kuća, među kojima je bilo i jeftinijih, no da te kuće nisu imale i oranice na kojima se udruga želi baviti poljoprivredom. Našli su, kaže, lijepo imanje koje bi im također odgovaralo, no ono je predaleko od Slavonskog Broda, udaljeno 70-ak kilometara.

Nekretnina će se uređivati donacijama

– Ne, nismo raspisivali natječaj za kupnju imanja, jer zašto bismo, pa tko molim vas raspisuje natječaj kada kupuje kuću? Mi smo udruga, bavimo se humanitarnom radom. Nisam ni u jednoj stranci, politika me zanima. Ako je Jakovina što skrivio, neka se time bave oni koji su za to nadležni. Cilj naše udruge je da pomognemo osobama s posebnim potrebama, a i sama sam majka takvog djeteta, i sigurna sam da ćemo sada imati izvrsne uvjete za cjelodnevni boravak tih osoba na kupljenom imanju. Puno toga još treba napraviti, no sve ćemo činiti postupno, onako kako budemo osiguravali donacije.

U imovinskoj kartici bivšeg ministra Jakovine, koji će, usput, plaću saborskog zastupnika veću od 16.000 kuna, bez obzira što mu je mandat prestao 14. listopada pošle godine, primati sve do sredine travnja (a nakon toga još šest mjeseci polovinu plaće), svoju, netom prodanu kuću u Bukovlju procijenio je na 900.000 kuna, a oranice na 216.816 kuna. No, kao što smo vidjeli, prodao je to za 545.000 kuna.

– S obzirom na trenutačne cijene, bivši ministar Jakovina izvrsno je prošao – rečeno je Telegramu u jednoj od agencija koje se bave nekretninama i koje imaju uvid u cijene kuća na tom području.