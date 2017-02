Nasljednici jednog splitskog odvjetnika 20 godina bore se za njegovu ostavštinu (gotovo pola Splita i jednu ložu)

Nasljednici jednog od svojevremeno najbogatijih ljudi u Splitu, uglednog odvjetnika dr. Nike Ljubića, već gotovo 20 godina vode borbu za povrat njegove oduzete imovine. Ljubić je, kao državni neprijatelj, 1944. strijeljan odlukom komunističkih vlasti. U njegovu vlasništvu bili su rudnici diljem Dalmacije i Bosne i Hercegovine. Također, bio je vlasnik dionica, luksuznih automobila, zlatnine, dijamanata te brojnih kuća, stanova i zemljišta u Splitu, na Hvaru i u Zagrebu.

Nakon što je kao ratni zločinac i neprijatelj države pogubljen 2. studenog 1944. njegovi nećaci postali su nasljednici svega. Tri godine kasnije sva Ljubićeva imovina je konfiscirana, a djeca njegovih nećaka u brojnim sudskim postupcima i danas pokušavaju ostvariti njezin povrat. Pravo na to daje im presuda kojom je dr. Niko Ljubić u međuvremenu rehabilitiran.

Poništena je presuda kojom je bio osuđen zbog suradnje s fašističkim snagama u tadašnjoj Jugoslaviji i kojom su mu oduzeta sva građanska prava. Telegram je rekonstruirao detalje nevjerojatne sudske bitke Ljubićevih nasljednika za golemu imovinu, ali i jedan mali dio splitskog kazališta – ložu broj 25 u njegovom prvom redu.

Nećaci su stricu bili najbliža rodbina

“Naši roditelji, nećaci dr. Nike Ljubića, zajedno s njim stvarali su sve što mu je pripadalo. Nakon što ih je školovao radili su za njega i gradili sve to što je bilo upisano u njegovo vlasništvo. Od borbe za svoje nasljedstvo nećemo nikada odustati”, rekao nam je jedan od nasljednika Davor Ljubić, splitski umirovljenik, čiji je otac Dalibor Ljubić bio jedan od odvjetnikovih nećaka.

Zajedno s još šest nasljednika, Olgom Ljubić Karanović, Nevom Oštro, Tanjom Jambrošić, Damirom Ljubićem i Majom Jerković, i dalje će ustrajati na povratu golemog bogatstva što ga je Hrvatska, kao nasljednica bivše Jugoslavije, po njihovom mišljenju nezakonito zadržala u svom vlasništvu.

“Dr. Niko Ljubić strijeljan je na temelju presude koja je bila ispisana na komadiću papira. Jednostavno je glasila ‘kriv je’, a da prije toga nije bilo nikakvog suđenja. Detalje smo doznali tek puno kasnije. Meni otac nikada nije govorio o sudbini svog strica. Bilo ga je, čini mi se, strah”, priča nam Davor Ljubić.

Rehabilitacija nakon više od 70 godina

Obitelj je ipak uspjela prikupiti svu dokumentaciju o smrti njihovog pretka, kao i podatke o imovini što mu je pripadala. Tako su saznali da je presudu dr. Niki Ljubiću, 1944. godine, izrekao Vojni sud oblasti VIII korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Bio je osuđen na smrt strijeljanjem, oduzimanjem građanskih prava i konfiskaciju imovine. Točno 71 godinu kasnije, 2. studenog 2005., pravomoćnom odlukom Županijskog suda u Splitu ta je presuda poništena. Zaključeno je kako je do osude došlo zloporabom političke moći.

Sud imenovao nasljednike dr. Nike Ljubića

Iduće godine, u prosincu 2006., sedam nasljednika dr. Nike Ljubića dobilo je od Općinskog suda u Splitu rješenje o nasljeđivanju. U njemu je bio naveden cijeli popis nekretnina u vlasništvu njihova pretka. U njemu su navedena zemljišta u Starigradu, u podnožju Turske kule u Splitu, na Brdima i na Mejašima, tri zgrade u Zagrebu s ukupno 36 stanova u Tomašićevoj, Haulikovoj i Boškovićevoj ulici, kuće na splitskoj Trumbićevoj obali i u Varošu.

Tu su i štedionica i sef što se nalazio u njegovoj kući, dijamantni prsteni, briljanti, biserne ogrlice, zlatni muški satovi te odjeća i pokućstvo. Obitelj bi trebala naslijediti i numizmatičku zbirku koja se zajedno s dukatima i zlatnicima još uvijek nalazi u kutijama u splitskom Arheološkom muzeju.

U siječnju 2008. podnijeli su zahtjev DORH-u za povrat te imovine, smatrajući da im ona kao nasljednicima i pripada. No, već mjesec dana kasnije stigla im je odbijenica. U obrazloženju je DORH naveo kako nisu nasljednici prvog nasljednog reda te da ne mogu ostvariti pravo na povrat.

Sudska borba za povrat oduzetih nekretnina

No, oni su nastavili borbu za nasljedstvo, podnoseći tužbe protiv Hrvatske i gradova u čijem je vlasništvu sada bila konfiscirana imovina dr. Nike Ljubića. Osim nekretnina, na popisu se našla i loža u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu. Njezin su povrat ili pak povrat iznosa njezine vrijednosti, nasljednici zatražili od Grada Splita i države Hrvatske.

Zatezne kamate, prema njihovu zahtjevu, trebale su biti obračunate od 2. studenog 1944. godine. I sama kazališna kuća tužena je u procesu što je nedavno okončan na Općinskom sudu u Splitu. Radilo s o loži broj 25 u prvom redu, što ju je splitski odvjetnik kupio 1921. godine.

Utvrđeno je da je i ta loža, uz ostale nekretnine, nakon strijeljanja dr. Nike Ljubića upisana kao općenarodna imovina pod upravom Grada Splita. Međutim, 13. veljače 1970., kada je u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu izbio požar, ta je loža uništena zajedno sa svim ostalim inventarom.

Dio Ljubićeve imovine do sada je već uništen

“Ne možemo ložu broj 25 vratiti nasljednicima odvjetnika Ljubića jer ona više ne postoji. Taj svoj zahtjev mogu ostvariti jedino na temelju Zakona o naknadi imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine”, poručili su iz Grada Splita odvjetnikovim nasljednicima. Time se slučaj ponovno vraća na onaj početni stav DORH-a, prema kojem samo nasljednici prvog reda imaju pravo na povrat imovine.

Iz splitskog HNK uzvratili su Ljubićevim nasljednicima da se konfiscirana imovina, koja je prešla u vlasništvo kulturnih ustanova, ne može vratiti prijašnjim vlasnicima, ali ni nasljednicima. Bez obzira što su Davor Ljubić i ostali nasljednici u sudskom postupku priložili i rješenje o nasljeđivanju, u kojem je navedena i loža broj 25, Općinski sud u Splitu odbio je njihov zahtjev. “Revizijom je samo poništena presuda vojnog suda o kaznenoj odgovornosti dr. Nike Ljubića”, obrazložio je sud svoju odluku.

Unatoč nepovoljnim presudama, ne odustaju od nasljedstva

“Državno odvjetništvo cijelo vrijeme protivi se našim zahtjevima. Tako je bilo i kada je tražena revizija presude, no na kraju je sud ipak donio pravomoćnu odluku i skinuo krivnju s našeg pretka. No, do imovine i dalje ne možemo bez obzira što imamo pravomoćno rješenje o nasljeđivanju. Na svakojake načine nas odbijaju.

Kada se u pojavimo u zemljišno-knjižnom odjelu s rješenjem o nasljedstvu, odgovaraju nam da te nekretnine nisu upisane na dr. Niku Ljubića, već na državu”, kaže nam je Davor Ljubić i dodaje da ova obitelj, unatoč brojnim presudama koje im nisu išle u korist, neće odustati od borbe za nasljedstvo.