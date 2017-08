Donedavni HDZ-ov gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta godinama je nezakonito dozvoljavao da nekadašnju vojarnu Ravnice koriste i iznajmljuju poduzetnici s kojima je blizak. Proizlazi to iz presude Trgovačkog suda u Zadru koji je prihvatio zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Zadru da se iz dijela vojarne Ravnice iseli zadarski Boksački klub Rebel.

Tek naoko običan sudski spor u stvari dokazuje kako je bivši zadarski gradonačelnik godinama omogućavao da se prostor vojarne nekadašnje JNA koristi, iako to, stoji u presudi, nije smio.

Prvi su u bivšu vojarnu ušli dragovoljci…

Naime, sud je jasno naveo da je Grad Zadar dobio samo ovlast da bivšu vojarnu čuva, ali ne i ovlast da njome na bilo koji način raspolaže. Kalmeta je gradonačelnik Zadra postao 1994. godine, a policija je prikupila dokaze da je već u rujnu 1997. godine dozvolio korištenje vojarne Ravnice.

Tada je, naime, poglavarstvo Grada Zadra dodijelilo dio vojarne na korištenje Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata (UHDDR) Zadar koja je tamo planirala napraviti proizvodni pogon za izradu jogi madraca i zapošljavati dragovoljce domovinskog rata. Suglasnost je trajala do 1. travnja 1998., no u međuvremenu je se Grad predomislio i dozvolio dragovoljcima da u vojarni Ravnice ostanu do daljnjeg.

…zatim stižu zadarski boksački klub i ostali

U srpnju 2014. godine dragovoljačka udruga sklapa ugovor s boksačkim klubom Rebel. Taj ugovor nije imao rok, a boksači, s kojima i sam Kalmeta trenira, obvezali su se plaćati dragovoljcima najamninu od tisuću kuna mjesečno. Klub je, prema tom ugovoru, dobio dozvolu i da uz suglasnost UHDDR Zadar, dio prostora da u podnajam.

To se i dogodilo već u studenom iste godine. Naime, boksački klub Rebel tada ustupa na korištenje dio prostora tvrtki Dalmata Patria. Njezin vlasnik je Goran Krnčević, zadarski poduzetnik čiji je poslovni partner, kako proizlazi iz podataka u Sudskom registru, Branko Bungur, vlasnik Slad grupe, koja u svom vlasništvu ima lanac slastičarnica i pekarni u Zadru. Bungur je, pak, u gradu često viđan u društvu sa Zdravkom Livakovićem, bišim državnim tajnikom u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture iz vremena dok mu je na čelu bio upravo Kalmeta.

Oko vojarne se počinje naplaćivati parking

Dalmata Patria obvezala se ugovorom plaćati 300 kuna mjesečnog najma Rebelu. Kako je tijekom procesa utvrdio Trgovački sud u Zadru, Krnčević je na dijelu zemljišta što ga je dobio u najam napravio parkiralište i ostvarivao prihode od naplate parkinga, što je tek protivno uvjetima pod kojima je Zadar dobio vojarnu. Krnčević se u međuvremenu nagodio s državom, dok Rebel sada, na temelju sudske presude, mora iseliti iz bivše vojarne.

Trgovački sud nije prihvatio ni opravdanje iz kluba da je štitio državnu imovinu od devastiranja i propadanja, te da je njihov rad u stvari društveno koristan. Nije im u prilog išla ni činjenica da su 30. studenog prošle godine od Grada Zadra dobili novo rješenje za čuvanje bivše vojarne.

Ministarstvo imovine ostalo je do kraja dosljedno

Naime, 27. siječnja ove godine iz Ministarstva državne imovine stiže novi dopis Kalmeti, kojim ga se podsjeća da je Grad Zadar dobio suglasnost za čuvanje nekretnine, te da ju ni na koji drugi način ne smije koristiti. Sud iz toga zaključuje da Kalmeta nije smio ni Boksačkom klubu Rebel dopustiti korištenje bivše vojarne Ravnice.

Budući da na ovu presudu Rebel ima pravo žalbe, s problematičnim korištenjem državne imovine u Zadru, i repovima svog prethodnika, bavit će se zasigurno i njegov novi gradonačelnik HDZ-ovac Branko Dukić.