Kineski agenti oteli su iz hotela u Hong Kongu jednog od najbogatijih ljudi u zemlji; slučaj je krajnje neobičan

Kineski milijarder s kanadskim državljanstvom otet je iz svog apartmana u Four Seasons hotelu u Hong Kongu i odveden u kontinetalnu Kinu, piše CNN kojem je to potvrdio anoniman izvor blizak slučaju. No, situacija je još neobičnija nego što se na prvu čini. Hongkongška policija izjavila je da istražuju nestanak Xiao Jianhua čija je obitelj prijavila nestanak u petak, da bi onda u subotu primili zahtjev od člana obitelji da ipak odbace slučaj.

No, policija kaže da ipak i dalje istražuju nestanak te da su kontaktirali nadležne u Kini. Xiao Jianhua je jedan od najbogatijih ljudi u Kini i kontrolira Tomorrow Group, golemu kompaniju koja ima udjele u bankama, osiguravajućim kućama i razvoju zemljišta. Prema Hurunu, koji analizira kinesko bogatstvo, Xiao je 46. na listi i vrijedi šest milijardi dolara.

Odveden nakon sitnog naguravanja

Nestanak Xiaoa budi strah da je sloboda, zajamčena pod politikom “jedna zemlja, dva sistema” nakon što je Britanija predala Hong Kong 1997. godine, erodirala zbog sve veće kontrole Pekinga nad Hong Kongom. Kako pišu mediji Xiaoa su oteli kineski agenti.

Osoba upoznata sa situacijom izjavila je za CNN da je izbilo sitno naguravanje između službenih snaga sigurnosti i Xiaove osobne straže koja broji oko osam tjelohranitelja po smjeni. Izvor, koji je želio ostati anoniman zbog politički osjetljive prirode slučaja, rekao je da je Xiao imao bliske kontakte s nekima od najmoćnijih kineskih obitelji.

Objavljen čudan oglas u novinama

Danas je slučaj postao još malo čudniji, kad je u hongkongškim novinama Mingpao osvanuo oglas u kojem navodno Xiao osobno negira da je otet. Izjava je na kineskom, Xiaovo ime stoji na dnu, a u njoj se tvrdi da se on “prekooceanski oporavlja” i kako se nada da će se vidjeti s predstavnicima medija jednom kada se oporavi.

“Ja sam patriotski Kinez koji živi vani i oduvijek sam volio partiju i svoju zemlju”, piše u oglasu. U izjavi se navodi da je on kanadski državljanin koji ima pravo na konzularnu pomoć, kao i to da je trajni stanovnik Hong Konga. Novine Mingpao su izjavile da ne mogu odati tko je dostavio neobičan oglas koji je prema oglašavačkoj tarifi novina iznosio 36.500 dolara.

Slični scenariji s drugim biznismenima

I drugi biznismeni visokog profila koji su zadržani u Kini bili su prisiljeni objaviti izjave u kojima tvrde da je sve u redu. Hotel Four Seasons izjavio je da surađuje s policijom, ali odbili su dalje išta komentirati.

Kanadski konzulat je upoznat sa situacijom i njihovi službenici su u kontaktu s vlastima, ali zbog zaštite privatnosti Xiao Jianhua, datalji o ovom slučaju ne mogu biti objavljeni, kažu. Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo javne sigurnosti nisu odgovorili na zahtjev CNN-a za komentarom.