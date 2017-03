Klinac i tata tražili su na svojoj farmi nešto fora za sat povijesti; nisu baš očekivali da će to biti avion iz II. svjetskog rata. I pilot

Četrnaestogodišnji dječak iz Danske tijekom svog istraživanja za sat povijesti pronašao je olupinu njemačkog aviona iz Drugog svjetskog rata s ostacima pilota u kokpitu, piše CNN. Daniel Kristiansen i njegov otac, Klaus, otkrili su borbeni avion Messerschmitt zakopan u polju na njihovoj farmi blizu Birkelsea na sjeveru Danske.

“Izašli smo na polje s detektorom metala. Nadao sam se da ćemo naći neke stare tanjure ili nešto što bi Daniel mogao pokazati u školi”, izjavio je Klaus Kristiansen za CNN. Umjesto toga pronašli su krhotine aviona. Pa su posudili bager od susjeda i iskopali sedam do osam metara.



Djed je mislio da su njemački okupatori uklonili avion

“Isprva smo iskopali samo prljavštinu i metalne fragmente. Zatim smo iznenada naletjeli na kosti i dijelove odjeće”, ispričao je Kristiansen.

Klaus Kristiansen se sjeća da mu je njegov djed, koji je živio na farmi tijekom Drugog svjetskog rata, rekao da je tamo pao njemački avion. “Mislimo da se to dogodilo oko studenog ili prosinca 1944.”, rekao je Kristiansen. Prisjeća se da mu je djed jednom ispričao da kada se avion srušio, da je on tada radio božićne kolaće s Klausovom bakom i njegovim ujakom, koji je u to vrijeme bio dječak.

No, djed mu je također ispričao da su njemački okupatori uklonili zrakoplov. Inspektorica Karsten Kristensen iz sjevernog Jutlanda rekla je da vlasti vjeruju da je ta olupina borbeni avion Messerschmitt. Tim za eksplozive trenutno radi na licu mjesta kako bi osigurali bilo kakvu municiju ili opasne materijale.

Nadaju se da će pronaći rođake poginulog pilota

Kurator Povijesnog muzeja sjevernog Jutlanda, u kojem se sada nalaze stvari od pilota i ostaci zrakoplova, smatra da će ubrzo moći potvrditi identitet tog čovjeka. “Pronašli smo papire od pilota i mislim da imamo ime”, izjavio je Torben Sarauw, kurator muzeja. Sarauw smatra da je pilot došao iz vojne baze za treniranje njemačkih pilota iz obližnjeg grada Aalborga.

Uz uniformu pilota, kapu i tri neiskorištena kondoma, pronašli su i njegov novčanik u kojem su bila dva danska novčića i neke markice za hranu u kantini baze u Aalborgu. Kristiansen se nada da će se pronaći rođaci pilota i da će se njegovi ostaci vratiti u Njemačku. “Možda će imati dostojanstven sprovod”, rekao je. Njemačka ambasada je informirana o ovom otkriću.