Koliko nam je sustav izopačen? Pa, recimo, ovaj branitelj odbio je mirovinu i beneficije; država mu sad želi ovršiti kuću

Da je 1994., kada se razvojačio, kao što su to mnogi drugi učinili, Vinko Živković, kome je tada bilo 39 godina, otišao u vojnu mirovinu i da mu je penzija bila šest tisuća kuna, koliko je tada mogao ostvariti, do danas bi od države, odnosno njenog mirovinskog fonda, dobio više od 1,6 milijuna kuna.

Kaže, bio je mlad i bilo mu je smiješno nakon ratovanja po dubrovačkom zaleđu i kasnije u srednjoj Bosni, otići u mirovinu. Želio je raditi ono što najbolje zna i čime se bavio prije rata: obrađivati zemlju i biti koristan sebi i društvu. Umjesto odlaska u mirovinu, zato je osnovao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG). Danas, 30-ak godina kasnije, prijeti mu ovrha. Država bi mu mogla uzeti kuću i naplatiti 395.081,75 kuna duga (od čega su kamate 249.584,47 kuna) što poreza, što doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, jer to kao vlasnik OPG-a nije plaćao.

Ovrha mu visi nad glavom

Zasad mu je ime tek dospjelo na listu srama porezne uprave, no ovrha mu visi nad glavom. Uzalud je pisao ministru financija Zdravku Mariću i molio da mu porezna uprava otpiše dug, ili bar dio. Objašnjava da ima trinaestero djece, sedam kćeri i šest sinova, da je najveći dio zemlje koju obrađuje kupio na kredit od države (što uredno otplaćuje), da nitko u njegovoj brojnoj obitelji ne prima socijalnu pomoć, već se sam, zajedno sa suprugom Filkom, trudi iškolovati djecu, da je kuću na salašu u Retkovcima, 15-ak kilometara od Vinkovaca, gradio vlastitim novcem, uz pomoć mještana i prijateljâ, da je izabrao rad, a ne mirovinu i da mu naprosto – uz postojeće otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda – nije bilo moguće plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Naime, svakoga je dana za trinaestero djece valjalo staviti na stol bar tri obroka, osigurati im odjeću i obuću, školske knjige i dati im krov nad glavom. Uz to, imao je i moždani udar, zbog čega se teže kreće i otežano govori, što je, kaže, sigurno posljedica rata i naprezanja kada je u dubrovačkom zaleđu, zajedno sa suborcima, teško naoružanje teglio po tamošnjim brdima.

Neobično objašnjenje iz Ministarstva financija

U odgovoru na žalbu za otpis duga, u ožujku ove godine, dobio je rješenje iz Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija, s potpisom Ljubice Strugar. Kažu, kako doduše postoji članak Općeg poreznog zakona (članak 137., stavak 3) temeljem kojeg, iznimno, čelnik poreznog tijela, može otpisati ”u cijelosti ili djelomično” porezni dug, no samo ako bi to ”dovelo u pitanje osnovne životne potrebe ovršenika i članova njegove obitelji”. Ministarstvo financija, međutim, smatra da Vinko Živković nije u takvoj situaciji, jer posjeduje imovinu kojom bi mogao namiriti dug.

”Iz stanja spisa predmeta proizlazi da je žalitelj [Vinko Živković] vlasnik dva vozila: mopeda Boatian-BT4Q/-9, 2007. godište, odjavljenog 2010. godine, te traktora marke Steyer, 1988. godište, registarske oznake VK 363 DM, kao i da je evidentiran kao vlasnik, odnosno suvlasnik više nekretnina, ta da je hrvatski branitelj i otac trinaestero djece. Nadalje, utvrđeno je da žalitelj, kao ni članovi njegove obitelji nisu korisnici prava iz socijalne skrbi, te nisu 2015. ostvarili nikakav prihod”, stoji u obrazloženju rješenja Ministarstva financija.

Dugovi se otpisivali Todoriću, ali ne i njemu

“Moped koji spominju odavno nije u voznom stanju, traktor uopće nije moj, već u vlasništvu prijatelja branitelja kome sam ustupio pravo na uvoz mehanizacije, a on ga nije prenio na svoje ime, a nekretnine su poljoprivredno zemljište koje još uvijek nije u mom vlasništvu jer ga otplaćujem državi. Mogu mi dakle uzeti samo kuću koju sam gradio da bi moja djeca imala krov nad glavom. Ista ta porezna uprava koja tvrdi da mi ne može otpisati dug, bila je itekako široke ruke kada su teški milijuni otpisivani VUPIK-u prije nego što ga je preuzeo Ivica Todorić, Spačvi, Vinki… Za moj OPG očito važe drugačija pravila”, kaže Živković.

Moleći za pomoć, Živković se obraćao na mnoge adrese. Najviše razumijevanja, kaže, pokazala je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, kao i ministar branitelja Tomo Medved. Uputili su apel, kaže Živković i pokazuje dva puna fascikla prepiske, Ministarstvu financija i zamolili da s obzirom na ”teške životne okolnosti gospodina Živkovića i njegove obitelji” razmotre način kako mu pomoći. Stigla je i poveća omotnica Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s hrpom papira, kojoj se obratio za jednokratnu financijsku pomoć. Morao je pribaviti na desetine kojekakvih potvrda i dokumenta, za što bi mu trebali silni tjedni da sve to ispuni i pošalje.

Razočarao ga nadbiskup Bozanić

No, najviše ga je, kaže, razočarao nadbiskup Josip Bozanić kome se obratio više puta, također moleći za pomoć. Odgovor je dobio tek 20. lipnja ove godine kada je predstojnik Bozanićeva ureda, Tomislav Buntak napisao: ”Čudno je što se u pismu spominje da ste se obratili uzoritom gospodinu kardinalu Josipu Bozaniću, zagrebačkom nadbiskupu. Ovim potvrđujemo da u Ured zagrebačkog nadbiskupa nikada nije zaprimljeno pismo kojim biste tražili bilo kakav oblik pomoći.” U vrlom kratkom odgovoru iz Bozanićeva ureda, stoji još samo jedna rečenica: ”Želeći Vam obilje Božjeg blagoslova, srdačno Vas pozdravljamo”.

Živković kaže kako svi, od političara do Crkve, govore o potrebi demografske obnove, upozoravaju na bijelu kugu i prazna sela, a kada netko kao on ima trinaestero djece, ne žele mu pomoći. Osobito ga peče što prema njemu tako postupaju iz Crkve. Lokalni župnik, Vinko Zec, dobro upućen u njegove obiteljske prilike, tražio je da za svako od svoje troje djece koja su se iste godine krizmala, plati po 400 kuna, pola on, pola kum. To ga je, kaže, pogodilo i namjeravao se ispisati se iz Katoličke crkve, ali je ipak odustao. Objašnjava da dug, zbog kojeg su ga sada ovršili, nije nastao zato što je loš gospodar, što je propio imanje ili što je lijenčina i neradnik.

Tuđman mu je bio kum djeci

“Bilo mi je važnije da svako moje dijete ide u školu, da ima što za obući i pojesti i gdje živjeti, pa sam vlastitim rukama i uz pomoć prijatelja gradio kuću, koja ni do danas nije dovršena. I samo zbog toga nisam plaćao doprinos za zdravstveno i mirovinsko. Želio sam djecu postaviti na noge i dati im kruh u ruke.”

Vinko Živković bio je član HDZ-a. Iz stranke nije izašao, ali, kaže, nije ni zamijenio stranačku iskaznicu kada su izdavane nove, u vrijeme dok je na čelu HDZ-a, ne sjeća se točno, bila Jadranka Kosor ili Ivo Sanader. Ni iz stranke mu nisu pomogli. Jedinu pomoć dobio je za dvoje djece, Katarinu i Filipa, kojima je kum bio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Svaki mjesec do svoje punoljetnosti, dobivali su po 50 dolara u kunskoj protuvrijednosti. I to je bilo sve.

Pismo ministru Mariću, na koje nema odgovora

U nedavnom pismu ministru financija Zdravku Mariću, Vinko Živković napisao je i ovo: ”Poštovani, obraćam Vam se povodom odbijanja moje žalbe da mi se oprosti porezni dug za socijalno i mirovinsko. Na žalost, kriminalcima se sve oprašta, a običnog čovjek se ciljano ubija. Šaljem Vam rješenje o odbijanju žalbe… Supruga i ja imamo trinaestero djece i pitam Vas odakle da platim ono za što me teretite. Napominjem da sam bio hrvatski branitelj i da nisam tražio vojnu mirovinu, a mogao sam jer imam više godina provedenih u vojsci nego 90 posto branitelja koji imaju vojne mirovine… Ponavljam da nisam plaćenik već mi je srce reklo da Hrvatska mora živjeti i po cijenu mog života i kakav bih ja to bio čovjek da za to tražim novac? Kako se Agrokoru moglo opraštati?… Jeste li upoznati s tim i jeste li možda i Vi sudjelovali u otpisima dugova?…”

”E, zato se treba sadistički iživiti nad obitelji Živković i uništiti je?”, nastavlja u pismu ministru Mariću. ”Koliko u Hrvatskoj ima obitelji s trinaestero djece? Kriminalcima koji su planski opljačkali državu u zahvalu im se još oprašta sve i svašta, a mene Vinka Živkovića se tjera u smrt.” Odgovor ministra financija Zdravka Marića Vinko Živković još nije dobio.