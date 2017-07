Ne bi me čudilo da kolegu Hedla, zbog objave pokušaja podmićivanja, optuže za rušenje investicijske klime

Ne bi me čudilo da namjeru kolege Hedla da piše o marifetlucima zastupnika Lucića, HDZ pokuša prikazati kao primjer stvaranja zloglasne nepovoljne investicijske klime u Hrvatskoj. Eto, Lucić proizvodi luk i ugošćuje turiste na Jadranu i time pruža pravi primjer povezivanja turizma i domaće poljoprivrede.

Isto tako pokazao je iznimno razumijevanje za nezahvalan ekonomski položaja velikog broja novinara u hrvatskom društvu pa je bio spreman ne samo riječima, nego i djelom pripomoći poboljšanju njihova ekonomskog statusa nudeći Hedlu honorar čak trostruko veći od onog koji mu je spremna platiti redakcija. Pritom Lucić, kao pravi poduzetnik koji pri donošenju svake poslovne odluke provodi cost benefit analizu i pažljivo procjenjuje opravdanost svakog ulaganja, nije ni pitao koliki je normalni honorar za novinarski rad. On je, ne pitajući za cijenu, ponudio trostruko više.

Poduzetnici pod HDZ-ovim skutima

Svi ti pokazatelji očito ispravne Lucićeve poduzetničke orijentacije, čime se nedvojbeno legitimirao kao pravi uzor poduzetnika kakvi su se pod HDZ-ovim skutima osobito brzo množili tijekom devedesetih godina, nezahvalnom i ideološki pogrešno usmjerenom novinaru Hedlu nisu bili dovoljno jak razlog da odustane od stvaranja daljnjih prepreka na poslovnom putu političkog i gospodarskog poduzetnika Lucića.

Poslije tako očitog antipoduzetničkog ponašanja novinara Hedla koji ne prepoznaje poslovnu priliku i odbija prihvatiti ponuđeni aranžman, jasno je da će se samo luđaci ubuduće odvaživati na ozbiljnija ulaganja u Hrvatsku. Ako oni koji stvaraju prepreke uspostavi povoljne investicijske klime – kako to čini novinar Hedl – nisu spremni odstupiti od svojih antipoduzetničkih pozicija čak ni ako im se za to ponudi plaća trostruko veća od one koju bi mogli postići na tržištu, onda je Hrvatska doista beznadni slučaj.

Hedlova ‘antipoduzetnička’ praksa

Primjeri takve antipoduzetničke prakse, kakvu primjenjuje novinar Hedl, glavna su prepreka daljnjem razvoju slobodnog poduzetništva u Hrvatskoj. U takvoj atmosferi se mnogi očito genijalni potezi HDZ-ove vlasti prikazuju kao pogrešni, štetni i besmisleni. Antipoduzetničkim ideološkim makinacijama zaluđena hrvatska javnost još do danas nije shvatila kako je veliku korist za Hrvatsku predstavljala politička odluka da se Ini omogući neplaćanje poreza državi u iznosu od 2 milijarde kuna baš nekako u vrijeme kad je MOL preuzimao upravljačka prava koja mu po zakonu nisu mogla pripasti.

Porazni primjeri utjecaja antipoduzetničkih kriterija na hrvatsku nezrelu javnost su i svi oni brojni napisi, koji su doveli do pokretanja brojnih sudskih procesa, o naglom povećanju cijene gradnje autocesta nakon što je HDZ preuzeo vlast zbog čega su te autoceste u stalnom gubitku unatoč astronomskim cijenama za njihovo korištenje. Kad su se drugi poveli za svijetlim HDZ-ovim primjerima pa su, kao što je to učinio ministar Vrdoljak, odlučili građanima nametnuti obvezu ugradnje razdjelnika topline i tako im povećati trošak grijanja uz smanjenu temperaturu u stanu, i oni su bili žrtve nerazumijevanja novinara i običnih ljudi koji su takvu genijalnu poduzetničku politiku smatrali neprihvatljivom i štetnom.

Sinegrija HDZ-ovih poduzetnika i političara

S jednakim nerazumijevanjem javnost je dočekala vijesti o tome da se državni novac prelijevao na račune Agrokora i onda kad je svima, osim aktualnom ministru financija koji je dotad radio upravo u Agrokoru, bilo jasno da taj novac neće biti vraćen. Slučaj zastupnika i poduzetnika Lucića samo je još jedan primjer nerazumijevanja novinara za toliko puta viđenu sinergiju HDZ-ovih poduzetnika i političara koje je Hrvatskoj već donijela toliko dobrog.

Da bi se stalo na kraj takvim neodgovornim novinarima, a u interesu obrane navedene političko-poduzetničke sinergije, HDZ će, vjerojatno, uložiti daljnje napore u usavršavanje rada našeg pravosuđa kako takvi poduzetni pojedinci o kojima ovisi financiranje HDZ-a ne bi i ubuduće, kao što se to dogodilo u slučaju Fimi medija, bili izloženi neopravdanom sudskom progonu.

A u slučajevima kad su te optužnice već podignute, onda treba učiniti sve da ti sudski procesi nikad ne započnu i da dočekaju zastaru. Dokle će takvi neodgovorni novinari kakav je Hedl zbunjivati javnost dovodeći u pitanje zasluge takvih junaka naše politike i ekonomije kakvi su Glavaš, Gucić, Radošević, Sanader, Vidošević, Kalmeta i Lucić? Pa zar on ne razumije da Hrvatska bez njih ne bi bila ono što je sada?