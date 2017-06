Saznali smo što je bilo s onim avionom; nitko nije znao protumačiti odredbu o vatrogascima pa je završio u Rimu

Iz Zračne luke Franjo Tuđman u ponedjeljak su tijekom dana objavili priopćenje u kojem su kazali kako nisu oni krivi što zrakoplov Croatia Airlinesa, koji zbog jakog vjetra nije mogao sletjeti u Dubrovniku, nije sletio u Zagreb, nego u Rim. No, nešto kasnije istog dana javili su kak to nije sasvim točno. Zagrebačka zračna luka u ponedjeljak je kasno navečer, priopćila kako se njihovo prvo priopćenje “baziralo na do tada dostupnim informacijama koje nisu u potpunosti odgovarale činjeničnom stanju”. Napisali su kako je u ponedjeljak održan sastanak predstavnika njihove zračne luke i Croatia Airlinesa. Iz Agencije za civilno zrakoplovstvo doznajemo kako se cijeli slučaj od petka istražuje.

“Postojeća procedura korištenja zračne luke Franjo Tuđman u periodu nakon 22,00 sata protumačena je dvosmisleno, što je uz kratko raspoloživo vrijeme za donošenje odluka rezultiralo neadekvatnom komunikacijom od strane dežurnog operativnog osoblja. U cilju izbjegavanja ovakve i sličnih situacija u budućnosti, MZLZ će nadopuniti proceduru kojom će se nedvosmisleno potvrditi otvorenost zračne luke 24 sata, sedam dana u tjednu, i tako nadopunjenu proceduru dostaviti u najkraćem roku u Croatia Airlines”, stoji u priopćenju.

Niža razina vatrogasne zaštite nakon 22 sata

Čini se kako je odredba o nemogućnosti sljetanja svih tipova zrakoplova nakon 22 sata, među kojima je i Airbus 320 Croatia Airlinesa uzrokovao ovaj nesporazum u komunikaciji. Službeni dokument do kojeg je došao Telegram pokazuje kako zračna luka Franjo Tuđman ima objavljene podatke koji zrakoplovnim posadama ukazuju na to da između 22 i tri sata ujutro ne mogu primiti veće zrakoplove, kao što je bio ovaj Croatia Airlinesa, zbog niže razine vatrogasne zaštite.

Doduše, svaki avion može biti prihvaćen ukoliko za to kompanija pošalje zahtjev. Nije, međutim, strogo definirano kako se taj zahtjev upućuje, pa je moguće kako je i to jedna od stvari koja je dovela do ove situacije. Iz Tuđmana su u ponedjeljak nešto ranije priopćili kako posada aviona nije niti zatražila slijetanje na njihovom aerodromu, za koje su oni bili spremni. Sada su, međutim, kazali kako tako opisano stanje ipak nije odgovaralo činjenicama.

Iako je dokument što ga je dobio Telegram iz siječnja 2016. godine, podaci u njemu su tek neznatno ažurirani u siječnju ove godine. Razine vatrogasne zaštite u određeno vrijeme tijekom dana nisu se, kako nam je potvrđeno iz više izvora, mijenjale. Taj dokument dostupan je posadama zrakoplova i kontroli leta te se uzima u obzir prilikom planiranja letova i usmjeravanja zračnog prometa.

Avion je preusmjeren za Rim

Iz Croatia Airlinesa u subotu su tvrdili da su im iz Zagreba poručili da ne mogu primiti njihov Airbus 320 sa 124 putnika. “Zbog iznenadne bure, odnosno jačine vjetra koji je na dubrovačkom području prelazio maksimalne dopuštene kriterije Croatia Airlinesa za sigurno slijetanje, zrakoplov Croatia Airlinesa na letu OU664 Zagreb – Dubrovnik nije mogao sletjeti u dubrovačku zračnu luku.

Zbog toga je odlučeno da se zrakoplov na letu OU664 preusmjeri natrag u Međunarodnu zračnu luku (MZL) Zagreb, no MZL Zagreb obavijestila je kompaniju da prihvat zrakoplova Airbus 320 i 124 putnika u to doba (oko ponoći) više nije moguće obaviti”, navela je Croatia Airlines u priopćenju.

Iz Tuđmana prvo tvrdili da nisu zaprimili zahtjev

Nakon tri dana oglasila se i zračna luka Franjo Tuđman. Kazali su kako nisu zaprimili službeni zahtjev Croatia Airlinesa za prihvat spomenutog zrakoplova. “Želimo naglasiti kako je Zračna luka Franjo Tuđman otvorena tijekom noći i u svakom je trenutku mogla i može primiti zrakoplov.

Nakon detaljnog internog izvida cijele situacije možemo zaključiti kako je to bilo moguće i za spomenuti zrakoplov Croatia Airlinesa OU664 u noći s 16. na 17. lipnja, a izvan toga ne možemo ulaziti niti komentirati odluke zrakoplovne kompanije”, naveli su u prvom priopćenju u ponedjeljak kazavši kako nisu zaprimili nikakav službeni zahtjev od strane operativnog centra Croatia Airlinesa za prihvat spomenutog zrakoplova. Sada su, međutim, kazali kako to ipak nije bilo u skladu sa svim činjenicama.

Aerodrom mora biti otvoren non-stop

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u subotu je kazao kako zračna luka mora biti otvorena 24 sata dnevno te kako mora neprekidno raditi tijekom trajanja koncesije. U ponedjeljak je kazao kako do srijede očekuje konkretne odgovore.

“Agencija za civilno zrakoplovstvo ima do srijede rok utvrditi činjenično stanje i što se dogodilo u tom trenutku i zašto zrakoplov nije mogao sletjeti. Očekujem odgovor od te agencije jer je ona jedina koja to može učiniti. Nakon toga očekujem izricanja sankcija onome tko je tu ‘zaribao'”, kazao je ministar Butković novinarima nakon svečane sjednice Predsjedništva i sudionika osnivačke skupštine HDZ-a u dvorani NK Jarun prije 28 godina upitan o tom slučaju.

“Ministar nije taj koji izriče kazne, ministar nije taj koji vrši istragu niti ministarstvo. To radi neovisno regulatorno tijelo – Agencija za civilno zrakoplovstvo”, rekao je Butković i dodao da jedino ona može vršiti nadzor i izricati sankcije.