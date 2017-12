Dvojica Plenkovićevih ministara danas su se pojavili na komemoraciji za Slobodana Praljka koju je u Lisinskom organizirao Hrvatski generalski zbor. Bili su tamo najpopularniji Plenkovićev ministar Damir Krstičević, i ministar branitelja Tomo Medved koji je, prema istraživanju Nove TV, također među najpopularnijim članovima Vlade. Na komemoraciju je došao i Plenkovićev zamjenik u HDZ-u, potpredsjednik Sabora Milijan Brkić.

Brkić je pritom, na neki način prozvao i premijera odgovarajući na pitanje novinara je li i državni vrh trebao biti na komemoraciji. “Svatko tko osjeća Hrvatsku, Domovinski rat i hrvatske branitelje danas je tu. Oni koji nisu imaju svoje razloge za to i to morate njih pitati”, rekao je Brkić za Novu TV.

Premijerov nedolazak komentirali su i iz Generalskog zbora. Kazali su kako će ga, zbog nedolaska, kazniti birači. Prozivke premijera sa skupa na kojemu su i njegovi ministri i zamjenik u stranci, sugerira kako premijer u potpunosti ne kontrolira stranku. U HDZ-u ponekad jednostavno ignoriraju premijerove stavove, čak i kada su oni izrečeni javno, a ne na nekom od zatvorenih sastanaka. Izdvojili smo nekoliko recentnih primjera koji idu u prilog spomenutoj tezi.

1. Prozvali ga s Praljkove komemoracije

Osim izjave gospodina Brkića, i general Marinko Krešić, tajnik Hrvatskog generalskog zbora, s današnje je konferencije uputio poruku državnom vrhu. Na pitanje novinara kako komentira što je premijer u Parizu, a predsjednica u Bjelovaru, kazao je da je to poruka narodu. “To je poruka narodu, to je poruka braniteljima. oni kako se ponašaju, kaznit će ih birači”, kazao je.

2. Oko izbora u HNS-u Plenkovića su jednostavno izignorirali

Iako je premijer jasno poručivao kako smatra da bi na izborima u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo biti više kandidata, to se nije dogodilo. Naime, čini se kako je potpise najmanje 9 od 21 županijskih saveza koliko je potrebno za kandidaturu uspio prikupiti samo dosadašnji predsjednik HNS-a Davor Šuker. Dario Šimić koji se također želio kandidirati priznao je poraz.

Izgleda kako su se u HNS-a oglušili na premijerov apel, što je dosta simptomatično obzirom da u nogometnom savezu presudan utjecaj ima upravo HDZ čiji članovi ili ljudi bliski stranci sjede u županijskim savezima.

3. Baš kao i u slučaju nasilnog župana Tomaševića

Premijer Plenković smatra kako bi požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, ako se optužbe za obiteljsko nasilje pokažu točnima, trebao dati ostavku na tu dužnost. No, ne samo da župan to nije napravio, nego su ga, prilikom izglasavanja proračuna, podržali i lokalni HDZ-ovci.

“Pitanje Tomaševićevog isključivanja iz stranke rješavat ćemo u HDZ-u, ali ono je efemerno. Meni je ono što je bitno da on u ovakvim okolnostima kao izabrani župan ukoliko se pokaže sve ovo što je izašlo u javnost točnim, ne može ostati na funkciji koju ima”, rekao je premijer novinarima prije otprilike tri tjedna. Cijelu je situaciju, još u listopadu, komentirao i blizak Plenkovićev suradnik i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. “Ako se ovo sve pokaže točnim niti župan više neće biti župan što se nas tiče”, rekao je Jandroković

Međutim, prošlog utorka, kada je postojala šansa da HDZ sruši Tomaševića i ne podrži se njegov proračun na Županijskoj skupštini, to se nije dogodilo. 21 od 37, vijećnika je podržao Tomaševićev proračun i on ostaje župan, unatoč željama premijera.

4. Izgleda da je zapelo i s Istanbulskom konvencijom

Pitanje ratifikacije Istanbulske konvencije prilično je neizvjesno. Kada je u studenom u Saboru zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš pitala premijera hoće li, sukladno najavama, ratifikacija te konvencije do kraja godine stići u Sabor, on nije dao neki konkretan odgovor. “Očekujem da i ovdje malo otvorenije raspravimo neka ideološka pitanja koja su na dnevnom redu vezana za tu konvenciju i kada je riječ o korištenju pojma roda, koji se ne bi pojavio u našem pravnom sustavu prvi put kroz ovu konvenciju, on postoji i u nekim drugim zakonima i dokumentima ranije usvajanima”, rekao je preimijer.

I tako se, doduše stidljivo, u svom stilu, pridružio konzervativcima koji spomenutu konvenciju kritiziraju zbog uvođenja termina roda. Pitanje je je li to zaista stav premijera Plenkovića ili pokušaj dodvoravanja konzervativnoj bazi. O borbi katoličkih aktivista protiv Istanbulske konvencije i navjestiteljima rodne apokalipse, nedavno je pisao Telegramov Božo Kovačević.

5. Ilčić ponovno u Vladi

Predsjednik ultrakonzervativnog Hrasta Ladislav Ilčić ponovno je ušao u ovu Vladu u kojoj je ranije bio savjetnik tadašnjeg šefa diplomacije Davora Ive Stiera. Ovaj put Ilčić je postao savjetnik ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek. “Sigurno može dati odgovarajući doprinos”, rekao je Plenković netom prije ovog imenovanja. Ustvrdio je i kako je riječ o predsjedniku stranke koji se cijeli svoj život bavi pitanjima iz domene kulture.

Iako je Ilčić daleko konzervativnijih svjetonazora od premijera Plenkovića, prema Ilčićevim riječima premijer se osobno založio za njegov povratak u Vladu. “Andrej Plenković je navijao za to”, rekao je Ilčić o svom imenovanju koje se može tumačiti i kao premijerov ustupak desnici.