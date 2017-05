Legendarnog gradonačelnika Đakova uhvatili smo u novoj aferi; sad je gradskim novcem kupio posjed kraj svog ranča

Zoran Vinković, gradonačelnik Đakova, novcem tog grada, kupio je 5.108 četvornih metara zemljišta koje graniči s njegovim privatnim posjedom, rančem na kojem ima veliku kuću i štalu, i za to platio 225.000 kuna. U zapisniku sastavljenom 13. listopada prošle godine, koji je s vlasnikom tog zemljišta osobno potpisao Vinković, stoji da je spomenutih pola hektara oranice kupljeno radi ”rješavanja imovinskopravnih odnosa u svrhu osiguranja zemljišta za rekonstrukciju lokalne ceste Pisak Đakovački – Arduševac – Đurđanci”.

Manje od mjesec dana nakon nagodbe o naknadi u iznosu od 225.000 kuna, Grad Đakovo je, 10. studenoga prošle godine, vlasniku zemljišta Željku Lukačeviću, žurno, dva i pol mjeseca prije roka, u cijelosti isplatio traženu cijenu, mada je u zapisniku stajalo da je to u obvezi učiniti do 31. siječnja ove godine. “Supruga gradonačelnika Vinkovića u dva je navrata, jednom izravno, a jednom putem posrednika, pokušala od mene kupiti to zemljište, ali nisam bio zainteresiran za prodaju”, kaže Željko Lukačević.

Poziv u ured gradonačelnika

Objašnjava kako ga je potom komunalni redar Grada Đakova, Jandre Ivančić, 4. listopada prošle godine u pisanom obliku upozorio da je njegovo zemljište, koje graniči s Vinkovićevim posjedom, zapušteno i zakorovljeno, te da ga je u roku od sedam dana dužan očistiti i urediti. Već sljedećeg dana gradski Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje izdao mu je rješenje u kojem stoji da će, ukoliko ne pokosi korov na svom zemljištu, o njegovu trošku učiniti Grada Đakovo.

Zanimljivo, komunalni redar Jandre Ivančić (u međuvremenu je otišao u mirovinu, a na tom da je mjestu naslijedio njegov sin!), suprug je Ankice Ivančić, pravnice u đakovačkoj gradskoj upravi. Ona će, tjedan dana kasnije, 13. listopada 2016., zajedno s Vinkovićem, voditi pregovore s Lukačevićem oko prodaje njegova zemljišta. Lukačević je, naime, dobio poziv gradonačelnika Vinkovića da dođe u gradsku upravu kako bi riješili imovinsko pravne odnose i nagodili se o otkupu Lukačevićevog zemljišta, koje – kako smo rekli – graniči s Vinkovićevim rančem.

Savjetovanje s županom Šišljagićem

Objašnjeno mu je da Grad Đakovo, za potrebe asfaltiranja lokalne ceste i proširenja mosta nad potokom Jošava, želi otkupiti njegovo zemljište, te mu je rečeno da kaže koliko za to traži. Iz zapisnika o nagodbi, u čijem je posjedu Telegram, stoji: ”Gradonačelnik prihvaća ponudu otkupa gore navedenog zemljišta i u ime naknade za isto nudi iznos od 225.000 kuna sukladno nalazu ovlaštenog vještaka”.

Lukačević kaže kako nije upoznat da je obavljeno vještačenje vrijednosti njegova zemljišta. Iz đakovačke gradske uprave Telegramu nisu odgovorili je li vještačenje obavljeno i tko ga je uradio. “Kad sam rekao koliko tražim, Vinković je ustao i objasnio kako se mora telefonski posavjetovati sa županom Vladimirom Šišljagićem, a kad se za desetak minuta vratio kazao je kako je sve u redu”, priča Željko Lukačević.

Za trasu ceste treba tek mali dio zemljišta

Iz dokumenata u čijem je posjedu Telegram vidljivo je da za trasu ceste treba tek mali komad zemljišta koji prolazi uz rubni dio tri Lukačevićeve parcele, a nipošto svih 5.108 metara četvornih. U utorak, kada je Telegramov reporter posjetio lokaciju kojom bi trebala proći neznatno izmijenjena trasa sada makadamske ceste, kamion osječke Gradnje dovozio je zemlju na bivši Lukačevićev posjed. Posve je nejasno zašto se ondje, uz Vinkovićev ranč, na kojem ima vikendicu i konje, nasipava zemlja, jer to nema apsolutno nikakve veze s asfaltiranjem dijela ceste Pisak Đakovački – Arduševac – Đurđanci.

Telegram se još prije dva tjedna obratio Gradu Đakovu s pitanjima vezanim uz otkup zemljišta koje graniči s posjedom gradonačelnika Vinkovića, no unatoč pisanim zahtjevima i desetak telefonskih poziva, nismo dobili odgovor. Naš portal već je pisao kako je Zoran Vinković, gradonačelnik Đakova i bivši saborski zastupnik HDSSB-a i SDP-a prošle godine, tijekom asfaltiranja dijela ceste u Pisku Đakovačkom, asfaltirao i pristupni put koji vodi do njegova ranča, te veliko parkiralište na tom imanju.

Radove je izvela ista tvrtka, a prometni stručnjak s kojim je Telegram tada razgovarao tvrdio je ta je dovođenje asfaltne ceste od Vinkovićevog ranča moralo stajati bar stotinjak tisuća kuna. Vinković je nakon objave našeg teksta sazvao tiskovnu konferenciju i uz prijetnje izrečene ovom novinaru pokazao predračun za troškove asfaltiranja ceste do njegova imanja u iznosu od 19.864,50 kuna, tvrdeći kako je to platio.

* Možda najbolje da tu njegovu presicu pogledate sami, na ovom je linku.