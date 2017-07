Ljude na Twitteru jako zabavlja video Angele Merkel koja u razgovoru s Putinom zakoluta očima

Na društvenim mrežama počeo se dijeliti dosta zabavan video s današnjeg summita G20 u Hamburgu. Radi se o sceni u kojoj njemačka kancelarka Angela Merkel razgovara s Vladimirom Putinom, ruskim predsjednikom. Razgovor je, kako se čini po Putinovoj gestikulaciji, bio dosta živahan pa je i mahao rukama.

No, trenutak koji je zabavio ljude na društvenim mrežama je onaj u kojemu njemačka kancelarka usred razgovora počne kolutati očima. Je li ju iživcirao Putin ili je sama tema njihova razgovora bila takva da je jednostavno morala reagirati kolutanjem očima, to ne znamo. No, ovaj je potez njemačke kancelarke definitivno je zabavio cijeli svijet i Merkel osigurao još par fanova.

Just made Angela Merkel’s eye roll into a GIF. You’re welcome. pic.twitter.com/8nMBoReoQ8 — Hosseh Enad (@ehosseh) July 7, 2017

She speaks for all sane people. RT @ehosseh: Just made Angela Merkel’s eye roll into a GIF. You’re welcome. pic.twitter.com/8Ih8BkyWaM — facepalm 47% (@facepalm23) July 7, 2017

Angela Merkel's eye-roll just gave me a newfound hope. — keeley (@leeleykeel) July 7, 2017

