Udruga U ime obitelji u ponedjeljak se uključila u borbu protiv cenzure u Hrvatskoj koju, kako smatraju provode Facebook i njegov šef Mark Zuckerberg. A jučer je Željka Markić ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću odlučila poslati i par konkretnih prijedloga kojima Vlada, kako kaže, “može zaštititi prava svojih građana”.

Udruga U ime obitelji revoltirana je činjenicom da je Facebook ovoga vikenda počeo blokirati objave koje glorificiraju Slobodana Praljka, pravomoćno osuđenog za ratne zločine. Budući da je u jednom trenu ugašena i stranica njihovog portala Narod.hr, U ime obitelji od Vlade zahtijevaju da “spriječi kršenje njihovog ustavnog i temeljnog ljudskog prava na slobodu izražavanja”, odnosno, pisanje statusa na Facebooku.

U jednoj od sugestija pozivaju na njemački zakon

U jednoj od sugestija upućenih Božinoviću, Markić se poziva i na iskustvo Njemačke koja je donijela poseban zakon o drušvenim mrežama. Podsjećaju kako su njemačke vlasti 2015. postigle dogovor s Facebookom, Twitterom i Googleom o načinu na koji će se te tvrtke provoditi njemačke zakone dok posluju u Njemačkoj – konkretno u sprječavanju govora mržnje na tim internetskim platformama

“Njemačke vlasti su također istražile europskog administratora Facebooka zbog navodnih propusta u pridržavanju njemačkih zakona, a u lipnju 2017. je Bundestag donio poseban zakon koji je konkretizirao pravila postupanja tih internetskih platformi u Njemačkoj i odredio im kazne u slučaju njihova nepridržavanja”, napisala je Markić.

Zaboravila je na jednu važnu stavku Zakona

No, gospođu Markić, kako to piše Novi list, možda bi trebalo podsjetiti da je u zakonu na koji se poziva njemačka vlada odlučila da Facebook, Twitter i druge društvene mreže mogu biti kažnjenje novčanim iznosom do 50 milijuna eura, ukoliko u roku 24 sata sa svojih platformi ne uklone objave koje sadrže govor mržnje.

Zakon je u listopadu stupio na snagu, a njime se regulira ilegalan sadržaj, što uz govor mržnje uključuje i klevetanje te poticanje na nasilje. Inicijalna kazna je pet milijuna, a najveća moguća 50 milijuna eura. To bi značilo kako je upravo ovaj zakon, na koji se pozivaju iz U ime obitelji, uzrok njihovog problema jer Facebook iz straha od golemih kazni briše svaki sadržaj koji mu, iz nekog razloga, prijavi određen broj ljudi. Neovisno o tome bio on legalan ili iliegalan.