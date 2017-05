Mediji pišu kako bi HDZ i HSS stvarno mogli u koaliciju pa smo nazvali Beljaka i pitali ga što je s tim

Od kako se raspala vladajuća koalicija HDZ-a i Mosta, HDZ pokušava sastaviti novu većinu kako ne bi došlo do prijevremenih parlamentarnih izbora. HDZ-ovi ministri jutros su djelovali prilično optimistično o novoj većini, a mediji spekuliraju kako bi HSS mogao podržati Plenkovića. Nazvali smo predsjednika HSS-a Krešu Beljaka kako bi to provjerili.

Beljak kaže kako im HDZ nije nudio dužnosničke pozicije u zamjenu za podršku. “Ništa nam nije nuđeno, to su sve nekakve priče. Niti nam je što nuđeno, niti smo razgovarali o bilo kakvim mjestima ili bilo čemu drugom”, kaže Beljak.

No, činjenica je da su trenutno četiri ministarstva bez ministara, nema i velikog broja državnih tajnika koji su bili u kvoti Mosta. Čini se kako bi HSS u slučaju podrške Vladi, zaista mogao dobiti određeni broj pozicija. No, Beljak to odbacuje. “Nismo mi trgovačka stranka, ne mogu nam ništa ponuditi, mi imamo svoj obraz”, kaže.

‘Jasno mi je da određeni mediji rade pritiske’

Beljak smatra kako mediji stvaraju pritiske. “Jasno mi je da određeni mediji stvaraju pritiske, ali to je njihova stvar. Ono što je izašlo u medijima da sam ja ugodno iznenađen nekakvom ponudom, to su stvarno gluposti,” poručio je u razgovoru za Telegram.

Naime, Jutarnji list je danas objavio kako je Beljak bio ugodno iznenađen ponudom Josipa Đakića, člana Predsjedništva HDZ-a, koji je poručio HSS-u da dobro razmisle o suradnji jer su slobodne pozicije za četiri ministra i sedam državnih tajnika.

U razgovoru za Telegram Beljak je poručio kako mu smeta što se teret krivnje za eventualne nove izbore prebacuje na HSS. “Ako dođe do novih izbora tko će biti kriv, HSS? Neće li biti krivi HDZ i Most koji su po drugi put razbili svoju vladu. Ja mislim da su ipak krivi oni. Pokušava se teret krivnje za izbore prebacit na one koji ne žele sudjelovati u nekakvim preslagivanjima, mislim da to nije korektno”.

Siguran je da će HSS ostati jedinstven

U nekoliko posljednjih istupa Beljak je spominjao manjinsku Vladu, no u ovom trenutku predsjednik HSS-a smatra kaže kako njegova stranka nije faktor koji može odgovorati za situaciju u državi. “U ovom trenutku bi bilo korektno da oni koji su dobili povjerenje na izborima prošle godine pokušaju sačuvati Vladu. To nisu napravili, posvađali su se. Mi smo na izborima bili kao dio Narodne koalicije i lopticu prebacivat na nas je vrlo nekorektno”, smatra šef HSS-a.

Siguran je kaže i u to da će svih pet zastupnika HSS-a postupiti onako kako odluče stranačka tijela, i da neće doći do razbijanja stranke. “Mi smo stranka koja stara 113 godina, siguran sam u svoje zastupnike”.