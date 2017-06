Ministar Medved predstavio je novi zakon o braniteljima koji donosi nekoliko bitnih promjena. Izdvojili smo koje su to

U Ministarstvu hrvatskih branitelja danas je predstavljen nacrt prijedloga novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Zakon donosi objedinjena braniteljska i stradalnička prava, a kako je to najavio ministar branitelja Tomo Medved, glavni cilj novog zakona je briga o zdravlju i dobrobiti branitelja.

Nacrt će sada u proceduru javne rasprave, a u Ministarstvu branitelja očekuju da će u saborsku proceduru stići prije ljetne stanke koja počinje 15. srpnja. Zakon, između ostaloga, donosi otvorene rokove za priznavanje statusa branitelja i HRVI, uvođenje naknade za nezaposlene branitelje, vraćanje prava na besplatne udžbenike, sistematske preglede za branitelje i donošenje Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata. Izdvojili smo nekoliko bitnijih stvari o samom zakonu.

1. Uvodi se naknada za nezaposlene branitelje

Ministar Medved rekao je kako je novi zakon posebno usmjeren za one kategorije branitelja koje dosada nisu bile prepoznate, a to su oni koji nisu bili ranjeni i koji danas spadaju u red najranjivijih kategorija. Takvih je oko 82 tisuće. Ministar je najavio kako će se stoga za nezaposlene branitelje uvesti naknada. Rekao je da je novac u 2017. već osiguran u proračunu, a projekcijama se planiraju osigurati sredstva i za narednih nekoliko godina.

2. Obuhvaćeni su i bivši pripadnici HVO-a

Ministar je rekao kako su zakonom zaštićena prava stradalnika iz redova HVO-a i njihovih obitelji. No, nije htio reći koliko će takva regulacija koštati državu.

3. Ponovno će se otvoriti rok za ostvarivanje statusa branitelja

Načelnik pravnog sektora Ministarstva branitelja Ivica Akmadža najavio je kako će se novim zakonima ponovno otvoriti rok za ostvarivanje statusa branitelja. Taj rok je zatvoren 2009. zbog čega određeni broj branitelja nije mogao regulirati svoj status. Najavio je i otvaranje roka za ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Pripadnicima naoružanih odreda koji su u ratu sudjelovali više od sto dana u razdoblju od 30. srpnja 1991. do kraja 1992. godine moći će se priznati status ako to dosad nisu regulirali.

4. Ukida se javni registar branitelja

Više neće biti javnog registra branitelja, kako je bilo do sada. Umjesto toga, uvodi se evidencija branitelja koja, međutim, neće biti javna. Vedran Černi iz Udruge branitelja dragovoljaca Domovinskog rata rekao je kako je razlog takvoj promjeni to što će evidencijom raspolagati samo Ministarstvo, a to će jako olakšati braniteljima vađenje bilo kakvih potvrda.

5. Koliko novca je potrebno za novi zakon?

Ministar Medved je rekao kako će za provedbu novoga zakona o braniteljima biti potrebno manje od 500 milijuna kuna. Dio sredstava morat će osigurati Ministarstvo branitelja, a dio Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Kako piše Dnevnik.hr, novinari su svojom računicom došli do nešto većeg iznosa nego je to ministar najavio, smatraju da će za novi zakon trebati osigurati 525 milijuna kuna.