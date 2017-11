Mislili smo da smo napisali sve o Franji Luciću, ali evo ga opet; sad je, čini se, u sukobu interesa

Saborski zastupnik HDZ-a, Franjo Lucić, koji je u srpnju zbog pokušaja podmićivanja novinara Telegrama podnio ostavku na sve stranačke dužnosti (ali ne i na funkciju zastupnika), naći će se na tapetu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Nakon upita Telegrama može li Lucić, s obzirom na funkciju saborskog zastupnika, obnašati i dužnost člana nadzornog odbora nekog trgovačkog društva, u Povjerenstvu su otvorili predmet pod brojem P-379/17 kako bi ispitali je li Lucić prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Naime, upit Telegrama odnosio se na činjenicu da je Franjo Lucić predsjednik nadzornog odbora tvrtke Građapromet iz Našica.

Po zakonu, ne može obnašati tu dužnost

Taj podatak stoji u Sudskom registru Ministarstva pravosuđa. Uz Lucića, u nadzornom odboru te tvrtke je i njegov brat Drago. Direktorica Građaprometa, pak, Lucićeva je supruga Ankica. Članak 14. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, međutim, propisuje da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava. Navedena zabrana, objasnili su nam u Povjerenstvu, propisana je beziznimno.

Nadalje, stoji u odgovoru na Telegramov upit ”dužnosnici su u izvješće o imovinskom stanju dužni unijeti podatke o svim drugim poslovima koje obavljaju za vrijeme mandata, kao i o prihodima koje stječu po toj osnovi”. Nije poznato prima li Lucić naknadu za svoj rad u nadzornom odboru tvrtke u kojoj je direktorica njegova supruga, no bez obzira na to, on po zakonu ne može obnašati tu dužnost.

Povjerenstvo već raspravljalo o Luciću

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ove je godine već jednom raspravljalo o Luciću. Krajem kolovoza kažnjen je s 12.000 kuna jer u imovinsku karticu nije unio podatak da ima dug prema državnom proračunu u iznosu od 335.982 kune. Lucić je, kako to zakon nalaže, bio dužan unijeti taj podatak u imovinsku karticu, no nije to učinio.

U međuvremenu, Lucićev dug prema državi, zaključno s 23. listopada ove godine, popeo se na 368.412,18 kuna, kako to piše na stranicama Porezne uprave, no tog podatka i dalje nema u njegovoj imovinskoj kartici. Njegova supruga, direktorica tvrtke u kojoj je Lucić predsjednik nadzornog odbora, državnom proračunu dužna je 284.056,54 kune, što znači da bračni par Lucić zajedno državi duguje 652.468,72 kune.