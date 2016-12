Mlada britanska studentica jednoga je dana odlučila odbaciti sve i otići ravno u ISIS. Ovo je njena priča

U ožujku prošle godine, manje od dva mjeseca od dolaska u Siriju, Um Muthanna al-Britannia na svom je Twitter profilu objavila fotografiju sebe na kojoj nosi burku i pušku AK-47. “Živjeti život prave slobode”, napisala je u opisu fotografije. Ipak, ne tako davno prije toga, ona je uživala jednu potpuno drukčiju vrstu slobode, izlazila je s dečkima, nosila make-up, započinje Vice o mladoj djevojci koja se radikalizirala.

Umm Muthanna nije njeno pravo ime, već Tooba Gondal, i ona je 22-godišnja djevojka britansko-pakistanskog podrijetla koja je odrasla u istočnom Londonu. Do kraja 2014. studirala je na Sveučilištu Goldsmiths, a danas je u Raki, udovica čovjeka koji je prošle godine poginuo boreći se za ISIS. Njezin otac, Mohamed Bašir Gondal, novinarima je rekao kako je njegova kći živa i u Siriji, ali nije odgovorio na nekoliko zahtjeva za intervju koji mu je poslao Vice.

Pozivala na regrutaciju

Na svom Twitteru Umm Muthanna nije ništa objavila još od sredine ožujka, a u jednom od svojih posljednjih objava odala je počast svom poginulom suprugu, Abu Abas al-Lubnaniju. Osim što je bio ISIS-ov borac, bio je kolovođa regrutiranja žena i djevojaka u Velikoj Britaniji koje je nagovarao da se priključe ISIS-ovim borcima i postanu “nevjeste džihada” te tako daju život sljedećih generacijama ISIS-ovih militanata.

Umm Muthanna i sama je znala na Twitteru objavljivati slične stvari. U jednoj objavi od prošlog rujna pozivala je zainteresirane za migraciju u Islamsku Državu da joj se privatno jave. Umm Muthanna je već početkom ove godine pokazivala oduševljenje vojnim treninzima u ISIS-ovom kampu.

Obzirom da su promijenili svoju politiku vezanu za slanje žena u bitke, postoji vrlo realna mogućnost da će i ona postati dio aktivnih borbi i napraviti ono što je na Twittteru pisala da bi voljela. U večernjim satima, na dan terorističkog napada na Pariz, kada su ISIS-ovci ubili 130 ljudi, Umm Muthanna je na svom Twitteru napisala: “Voljela bih da sam mogla svojim očima vidjeti taoce koji su ubijeni sinoć. To bi bilo prekrasno.”

Bila je izgubljena

Umm Muthanna al-Britannia je dio ISIS-ove mreže. No, ostaje pitanje tko je Tooba Gonda? To zapravo ostaje misterij, a još je nejasnije kako se djevojka Tooba pretvorila u Umm Muthannu. Prema izjavi jednog njenog bivšeg kolege, koji je želio ostati anoniman, Tooba je pušila u školi, imala je tajnog dečka, i obožavala je boy bendove. Zatim, negdje prije dvije godine, počela je objavljivati stihove iz Kurana na svom Twitter profilu i pričati o religiji.

Ono što je jasno je to da je Tooba, kao mnogi ISIS-ovi regruti, “ponovno rođena” muslimanka. O tome je i pisala na svojem Twitter profilu. U studenom 2014. objavila je kako je “bila izgubljena i lutala prije nego je dobila blagoslov u svom životu”. Spominjala je i kako s islamom sve ima smisla. Na njenoj Facebook stranici, koja je još uvijek aktivna, stoji datum 16. studenoga 2012. s naspisom “Dan kada me Alah doveo na islam, Alhamdullilah.”

Snimka o metamorfozi

To buđenje bilo je prijelomni trenutak u njenom životu, točka koja ju je zauvijek promijenila. Čak je objavila i audio-snimku u kojoj pokušava precizirati što je to točno značilo za nju. Snimka je trajala 40-ak minuta, a u njoj je pričala o svojoj metamorfozi u Umm Muthannu, te emocijama koje je proživljavala. “Kao prvo, reći ću vam pozadinu svoga ponašanja i razmišljanja, bez previše otkrivanja svojih grijeha”, započinje u snimci Umm Muthanna.

Podsjeća da je prije 9 godina počela pušiti i postala ovisna. “A onda sam visila okolo s lošim društvom i dečkima i radila sve one vrste zabranjenih stvari. Tada sam imala tu slobodu, znate? Nosila sam što sam htjela. Kako je vrijeme prolazilo, tako su se stvari pogoršavale, stavila sam piercinge, bez razmišljanja sam sve to radila. Nije bilo umjerenosti, nije bilo ograničenja.”

U snimci spominje kako su članovi njene obitelj bili praktični muslimani. “Ali ja nisam nikada bila kod kuće da i sama to postignem, nikada nisam bila povezana s njima. Vjerovala sam u Allaha i to je to. Ništa nalik muslimanima. Sada shvaćam, naravno, da sam bila izgubljena. Svaki put kad sam razmišljala o islamu to sam nekako potisla”. I takvo je stanje, prema ispovijesti mlade djevojke, bilo sve do tog dana 2012., kada je imala 18 godina. Tooba se tada vratila islamu.

Događaj koji ju je obilježio

Bila je na fakultetu i slušala o zaštiti životinja i korištenju u fast-food industriji. Ušla je u raspravu sa svojim profesorom koji je bio ateist i koji je rekao da je struja najhumaniji način da se ubije životinju. “Halal način je najbolji”, rekla mu je u odogovoru i onda su se počeli vrlo žustro svađati. Na kraju ju je pred cijelim razredom glasno pitao: “Moliš li se pet puta dnevno?”. Ostala je sjediti i šokirala se, priča, a onda mu odgovorila: “Kako se usuđuješ pitati me to pitanje? Neću ti odgovoriti. Ja ću samo Allahu odgovoriti na sudnji dan”.

U tom trenutku na snimci, Tooba je zaplakala: “Nikada nisam rekla ove riječi ranije. Čim su one izašle iz mojih usta, moje je srce potonulo i onda je ubrzo zazvonilo zvono i brzo sam sama napustila učionicu. Pogledala sam što sam nosila i promislila: Kako ću ovakva stajati pred Allahom? Nikada nisam učinila ništa dobro u životu.”

Kasnije toga dana, pristupila je muslimanki iz svog razreda koja je bila potpuno pokrivena i pitala je o njenoj vjeri, hidžabu, dugim haljinama koje je nosila. Toobi se svidjela činjenica da su skrojene “po mjeri”. Sljedećeg dana, njezina prijateljica je donijela jednu za nju da je isproba, donijela joj je i maramu. “Doslovno sam se zaljubila”, prisjeća se trenutka kad se ugledala u ogledalu. “Osjećala sam se kao nova osoba. Osjećala sam se tako čista i sretna.”

Iz objava je vidljiva promjena u ponašanju

Prije izlaska iz WC-a, uzela je cigarete iz torbe i bacila ih u smeće. Izvadila je sve piercinge i odbacila ih. Njezina prva šetnja fakultetom, odjevenoj u hidžab, bila je teška. “Dosta me ljudi gledalo. Ali na ulazu sam vidjela svoju najbolju prijateljicu. Još to jutro sam bila poput nje, ćaskala s dečkima, pušila, bila odjevena kao ona, pa kako će reagirati kad me vidi, to sam pomislila.

Ali sam mislila da moram to učiniti i moram se suočiti s njom. Čim me vidjela rekla je: Koji vrag to nosiš? Unijela mi se u facu, ali sam otišla mirna, nisam imala ništa za reći joj. Razmišljala sam kako se usuđuje to mi reći, trebala mi je biti prijatelj.” Kaže kako joj je Allah točno pokazao tko su njeni pravi prijatelji. No, u snimci ne otkriva direktno što ju je to točno nagnalo da nakon otprilike dvije godine krene u Siriju.

Ali ono što je sigurno, to se nije dogodilo preko noći. Još u svibnju 2013. Rooba je na Twitteru pisala kako žali “siromašne ateističke duše”, ali već do kraja 2014. pisala je o klanju nemuslimanskih civila. Šest mjeseci prije nego je išla u kalifat, u njenim objavama vidi se nova ratobornost, s otvorenim podržavanjem ISIS-ovih zločina.

Osjećala se da ne pripada tu

U nekom trenutku 2014. pasionirano je pisala o američkog džihadskom kleriku Anwaeu Awlaki koji je bio član al Kaidine podružnice u Jemenu, a ubijen je 2011. Do kraja 2014. Tooba je u potpunosti postala zatrovana ISIS-ovom ideologijom, potpuno se udaljivši od svog dotadašnjeg života, tipične mlade Britanke. Što je prvo bilo: otuđenje ili ideologija, to nije poznato. U nizu tweetova objavljenih 21. studenoga 2014., Tooba je izvijestila o incidentu na jednom seminaru na fakultetu.

Predmet rasprave bio je feminizam, a kad je profesor rekao da podignu ruke sve koje se zalažu za feminizam, njena nepodignuta ruka je itekako privukla pozornost. “Svi su se okrenuli prema meni, objasnila sam da znaš svoje mjesto kao žena, to je implementacija Sharia zakona.Te feministkinje su zavedene.”

Takva izjava izazvala je hladnu reakciju neodobravanja kod njenih kolega. Ona je to pojasnila da oni već misle da je stranac, kao jedina muslimanka pokrivena od glave do pete. I to dovoljno govori o tome kako se ona osjećala da ne pripada u Veliku Britaniju, smatrajući da je kao pobožna muslimanka stalno pod povećalom i sumnjom.

Poster djevojka Islamske države

Česta tema u objavama Umm Muthanne bile su korupcija i odnosi s muškarcima. Tako u jednom svom postu na Facebooku polemizira zašto bi imala muške prijatelje koji će joj komentirati i moći pisati poruke u inbox. Nije poznato je li Tooba prije odlaska u Siriju komunicirala sa zloglasom Aqsom Mahmood, mladom Škotkinjom koja je bila među prvima Britankama koje su se odlučile pridružiti ISIS-u.

Postoje indikacije da i je. Možda joj je pomogla planirati putovanje u Siriju. Ne zna se ni koliku je ulogu imao njen pokojni suprug u svemu tome. Zanimljivo je i da je u rujnu 2014. Tooba pokrenula blog naziva “Iz tame u svjetlo”. Tu je sebe opisala kao “studenticu, sestru i, što je najvažnije, muslimanku”.

U svom prvom postu napisala je kako će objaviti “svoju jedinstvenu i vrlo emotivnu priču o tome kako je prešla na islam”. No, to se nikada nije dogodilo, nakon nekoliko mjeseci na društvenim mrežama se pojavila kao Umm Muthanna al-Britannia, poster-djevojka tzv. Islamske države.