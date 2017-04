Moguće je da je Sjeverna Koreja ipak uspješno lansirala onu raketu, a eksploziju izazvala sama i namjerno

“Eksplozija koja je uništila sjevernokorejsku raketu koja je lansirana u subotu rano ujutro, nije rezultat pogreške, već je ona namjerno izazvana”, izjavio je u nedjelju visoki dužnosnik južnokorejske vlade za televizijsku postaju YTN. Tu zastrašujuću vijest odmah su prenijeli i ostali južnokorejski mediji objašnjavajući da je, protivno ranijim ocjenama kako je lansiranje propalo, sjevernokorejska vojska zapravo uspješno testirala eksploziju bojeve raketne glave. A to je, tvrdi se u izjavi, bitan korak prema programiranom izazivanju eksplozije nuklearne glave. “Vjerujemo kako je eksplozija bila test za daljnji razvoj nuklearnog oružja, različitog od postojećih”, citirala je televizijska postaja YNT visokog južnokorejskog vojnog dužnosnika.

Vojni stručnjaci u Seulu utvrdili su da je raketa eksplodirala na visini od 71 kilometra iznad zemlje i to oko tri minute nakon lansiranja. Američko ministarstvo obrane potvrdilo je da je projektil završio let iznad teritorija Sjeverne Koreje. Vojni analitičari tvrde da je kritično razdoblje nakon lansiranja raketa srednjeg ili dugog dometa vrijeme dok projektil ne dosegne visinu od 20 do 30 kilometara iznad zemlje. Budući da je najnovija sjevernokorejska raketa dosegnula gotovo tri puta veću visinu od takozvane “stablizacijske visine” južnokorejski vojni eksperti uvjereni su da postoji vrlo mala mogućnost da je došlo do kvara na projektilu.

Slučajno otkriće

S obzirom na najnovija saznanja u Seulu se strahuje da bi Sjeverna Koreja uskoro mogla izvesti “nekonvencionalnu” nuklearnu probu, dakle, ne podzemno testiranje kao do sada. Inače, posljednje, peta proba atomske bombe, izvedena je u Sjevernoj Koreji 9. rujna prošle godine. Zanimljivo je također da je raketa lansirana iz okruga Pukchang u Pyeonganbuk-do provinciji, poznatom po zloglasnom koncentracijskom logoru broj 18 u kojem u krajnje nehumanim uvjetima živi desetak tisuća ljudi koje je diktator Kim Jong-un proglasio neprijateljima države.

Najnovije otkriće kako do eksplozije sjevernokorejskog projektila nije došlo slučajno, pojačalo je ionako golemu zabrinutost u Seulu. Pokazalo je, naime, da se nuklearni program te razvoj balističkih pojektila u susjednoj zemlji nastavlja nesmanjenom brzinom. Dodatne frustracije izazvala je izjava Son Chol-wona, ravnatelja Instituta za ljudska prava Sjeverne Koreje na Akademiji društvenih znanosti, reporterima CNN-a: “Nuklearni testovi važan su dio naših napora za jačanje naših nuklearnih snaga. Dok god Amerika nastavlja sa svojim agresivnim ponašanjem, mi nikada nećemo zaustaviti naše nuklearne i raketne testove.”

Raketni spektakl na plaži

Iako Sjeverna Koreja 23. travnja na proslavi osnutka svoje vojske nije testirala atomsku bombu kako je prijetila, ipak je demonstrirala svoju moć. Na plaži u gradiću Wonsanu na istočnoj obali poredala je tri stotine topova i raketnih sustava kraćeg dometa. Nakon što je dat znak za početak vježbe, istodobno je počela paljba iz svih oružja: u tom trenutku, uz neizdrživu buku, cijelo se nebo pretvorilo u golemu crvenu vatrenu kuglu pa ne čudi što se od tog spektakla ledila krv u žilama Južnokorejanca.

Zbog toga ne čudi što je u Seulu još teže primljena vijest da je američki predsjednik Donald Trump ponovno u petak inzistirao da bi Južna Koreja trebala platiti milijardu dolara SAD-u za raketni obrambeni sustav THAAD koji se upravo raspoređuje po toj državi. Trump je upitao: “Zašto bismo mi platili? To je fenomenalan zaštitni sustav, koji je daleko najbolji u svijetu. I biti će najbolja zaštita za Južnu Koreju. Stoga s dužnim poštovanjem kažem kako mislim da bi bilo sasvim prikladno da oni to i plate.” Trump je to izjavio premda su se prošle godine dvije države dogovorile da će američka vojska financirati raspoređivanje raketnog sustava, a da će Seul dati besplatno na korištenje zemljište.

Južna Koreja ne želi platiti odštetu SAD-u

Inače, svi kandidata na izborima za predsjednika Južne Koreje, koji će se održati sredinom svibnja, energično su odbacili mogućnost da njihova zemlja plati SAD-u odštetu za korištenje raketnog sustava. Istodobno, i dalje traju demonstracije građana protiv raspoređivanja THAAD-a. U Južnoj Koreji sve više raste ogorčenje ponašanjem kako SAD-a, tako i Kine. Raspoloženje građana najbolje opisuje izjava Wang Sun-nama, studenta Seulskog sveučilišta.

“Kao da nam nije dosta što nas Sjeverna Koreja izravno i neprestano životno ugrožava, sada smo još i žrtve bezobzirnih igara dviju velikih sila. Kina je uvela ekonomske sankcije protiv naše zemlje zbog instaliranja raketnog sustava THAAD, a sada Amerika traži od nas da to još i platimo. Tako bismo bili dva put kažnjeni za nešto što ne želimo na našem teritoriju. Osim toga svjedoci smo kako se SAD i Kina intenzivno dogovaraju kako riješiti problem Sjeverne Koreje, a to će biti sigurno na našu štetu: baš njih briga za naše, oni imaju na umu samo svoje interese. Pa vidite kako Trump stalno ponavlja da je kineski predsjednik Xi Jinping izvrstan momak, kako ga voli i cijeni te da je to čovjek koje mu on stvarno vjeruje”.

Zajedničke vojne vježbe

Gotovo istodobno sa subotnjim lansiranjem sjevernokorejske rakete, u Istočnom moru započele su zajedničke južnokorejske i američke pomorske vježbe. U njima sudjeljuje nosač zrakoplova na atomski pogon Carl Vinson koji je upravo doplovio iz Australije i Japana i koji nosi gotovo 100 zrakoplova.

Objavljeno je da je cilj manevara ispitati kako funkcionira sustav informacijskih veza (LINKEX) koji otkriva, prati i presreće sve interkontinentalne balističke rakete (ICBM) kojima raspolaže vojska Sjeverne Koreje. Namjera je, tvrdi se u zajedničkom priopćenju, da se spriječe daljnje provokacije Sjeverne Koreje te jača vojna spremnost saveza Južne Koreja i SAD-a. U vježbama sudjeluju raketni razarači fregate američke vojske koji su u pratnji nosača zrakoplova Carl Vinson. Sjevernokorejska novinska agencija odmah je odgovorila kako se ne boje američke flote jer će ju, ako bude potrebno, uništiti jednim udarcem.