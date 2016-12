Možda izgleda da im je napokon krenulo, no Rusi su prilično zabrinuti oko svega što im donosi 2017.

Godina na izmaku bila je puna izvanrednih događaja, uključujući i one koji su istinski iznenadili javnost, no za Ruse ovo bi, na neki način, mogla biti godina povratka, započinje svoju analizu o situaciji u Rusiji Business Insider.

Rusi su se nakon tri godine počeli oporavljati od najgore ekonomske recesije u posljednja dva desetljeća koja je pogodila državu, čini se da su uspjeli prevladati tri godine međunarodnih sankcija i izolacije. Politika Kremlja postigla je trijumf u Siriji, pa čak i u Ukrajini, dok se istovremeno čini kako su protivnici Moskve na Zapadu u rasulu.

Zbog optužbi iz SAD-a djeluje svemoguće

Većina ekonomista vjeruje da će se u 2017. rusko gospodarstvo oporaviti i pokazati barem mali rast. Gospodin Putin uživa veliku potporu javnosti, više od 80 posto, a građani su njegovu stranku nagradili velikom pobjedom na parlamentarnim izborima koji su održani u rujnu prošle godine.

Ono što je Rusima dalo dodatni zamah su optužbe službenog Washingtona o uplitanju Kremlja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, optužuju ih da su na taj način doprinijeli pobjedi Donalda Trumpa. Neki u Sjedinjenim Državama čak optužuju Putina za grandiozni plan za pad Zapada, cilj koji bivši Sovjetski Savez nije uspio ostvariti u više od 70 godina pokušavanja.

Rusi su navikli uglavnom na loše periode

“Vrti mi se u glavi, jedostavno ne mogu vjerovati u to što čujem”, kaže vodeća ruska sociologinja Olga Kryshtanovskaya. “No, čini se kako mnogi Rusi vjeruju da Putin ima velik utjecaj, ili barem kako je Trumpova pobjeda bila svojevrstan trijumf Putinove logike. Putin je prvak protiv globalizma, zagovornik tradicionalnih vrijednosti i stavljanja nacionalnih interesa na prvo mjesto.”

No, unatoč svim tim naizgled dobrim vijestima, izgleda da su mnogi Rusi izuzetno oprezni po pitanju naredne godine. Većina odraslih Rusa u posljednjih 25 godina vidjeli su niz uspona i padova, od raspada SSSR-a, preko dekade ekonomskog očaja i socijalnog propadanja, pa nekoliko godina oživljavanja pod Putinovom vladavinom, sve do nove ekonomske krize i globalne osude nakon ruske aneksije Krima u 2014. godini.

Nema nekih iskustva sa stabilnošću u Rusiji, nekim duljim dobrim periodom, a ankete sugeriraju da većina ljudi sumnja da bi se neka trajna poboljšanja ikada mogla i pojaviti.

Nužna gospodarska reforma

“Ne postoji ništa oko čega bi bili optimistični. Mi srljamo naprijed u nepoznato, a naše razumijevanje zaostaje za brzim razvojem događaja”, kaže Yuly Nisnevich, politolog na Višoj ekonomskoj školi u Rusiji. “Ne vidim nikakve pozitivne promjene, samo riječi.” Ipak, postoje razlozi da Putin, koji je učvrstio svoju lidersku poziciju i trenutno je na vrhuncu svoje moći, odluči proširiti svoj politički kapital za provedbu nužne strukturne reforme koja bi pospješila gospodarstvo, stimulirala male tvrtke i odvojila Rusiju od ovisnosti o izvozu nafte i plina.

“Putin je u poziciji da pokrene što god on želi sada”, kaže Nikolaj Petrov, ruski politolog. “On se suočava s reizborom 2018. godine, ali ima prozor mogućnosti u koji može staviti stvarne promjene, bez straha od otpora elita. To bi zacementiralo njegovu ostavštinu, i to je program koji je često govorio da želi donijeti. Godina za to napraviti je upravo 2017.”.

Nema naznaka da će se ponoviti gospodarski bum

Čak i u slučaju da Rusija vrati gospodarski rast sljedeće godine, a cijene nafte malo porastu, ne postoji nada da će doći do gospodarskog rasta kakav je bio u posljednjoj dekadi. Taj bum pomogao je milijunima Rusa, podignuvši ih iz siromaštva i utvrdio Putinovu popularnost. No, o ponavljanju takve opsežne reforme Putin je govorio, ali je do sada nije pokrenuo.

Reforme koje se očekuju na području gospodarstva će biti bolne, barem kratkoročno, a pogodit će većinu Rusa i to u vrijeme kada već trpe zbog pada životnog standarda, rezova u socijalnim službama i sužavanja mogućnosti zapošljavanja. Unatoč nekoliko naleta prosvjeda, rusko je društvo iznenađujuće inertno u posljednje tri godine koje su bile teške za Rusiju. No, pitanje je koliko će se to tako nastaviti?

Rusi su inertni jer ne vide alternativu

“Rusi nisu zadovoljni sa situacijom, i ne obožavaju svoju vladu, čak i unatoč Putinovoj popularnosti. Stvar je u tome da ne vide alternativu”, kaže Alexei Makarkin, zamjenik direktora samostalnog Centra za političke tehnologije u Moskvi. “Teško je reći kada će se to promijeniti.”

Na međunarodnoj sceni Rusi su, kao i ostatak svijeta, ostali iznenađeni, ali i ohrabreni potresima koje su pretrpjele zemlje Zapada, kao što je recimo u lipnju bio Brexit, a onda i izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika. Izbori koji očekuju ključne europske zemlje u 2017., kao što su Francuska, Njemačka i Nizozemska, stvorile su osjećaj u Mosktvi da će se plimni val radikalnih promjena nastaviti i u 2017. godini.

Najveća nada je izbjeći najgore

Rusima sigurno ne smeta što zapadne elite, koje su donedavno izolirale i sankcionirale Rusiju, sada doživljavaju teške udarce. No, tu je i nada da će u tim zemljama doći na vlast proruske vlade koje bi bile sklone pregovaranju novih uvjeta suživota s Rusijom. “Ruske pozicije definitivno izgledaju jače u svijetu. Zapad je pokušao izvršiti pritisak na različite načine, a ti pokušaji nisu uspjeli”, kaže Alexei Mukhin, direktor neovisnog Centra za političku informaciju u Moskvi.

“No, ne smijemo dopustiti da nas ponese. Nema razloga da smatramo da će, s Trumpom ili bez njega, geopolitičke napetosti i rat informacijama odjednom nestati. Naša najbolja nada je da uspijemo izbjeći najgore i to ćemo učiniti još jednu godinu.”