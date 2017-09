Pozicija Davora Bernardića, nakon ovotjednih sukoba u SDP-u, prilično je uzdrmana. Sve se više ljudi unutar stranke otvoreno suprotstavlja svom predsjedniku. On je svojim zastupnicima poručio da, ako im se ne sviđa kako radi, slobodno mogu otići. Potom je i, u statusu na fejsu, insinuirao kako ga stranački kolege napadaju jer ne žele da se istraži situacija u Agrokoru. Obzirom da su pojedini SDP-ovci i sami progovorili o tome da nije nemoguće da dođe do raskola, teško je predvidjeti kako će se kriza u glavnoj oporbenoj stranci riješiti. No, izgleda kako Bernardićeva situacija nije niti malo sigurna.

Dapače, u zadnja dva dana sve više je onih koji poručuju kako ne žele Bernardića više na čelu SDP-a. Najdirektniji dosad bio je Peđa Grbin koji je Bernardiću poručio da odstupi i sazove opće izbore u stranci. Grbina su odmah podržali neki stranački kolege.

Neki još uvijek nisu zauzeli stranu

Pokušali smo pobrojati sve SDP-ove saborske zastupnike koji su svom predsjedniku otvoreno poručili da nisu uz njega. Njih 10 od 34 koliko ih SDP ima u Saboru otvoreno ga je kritiziralo. Pronašli smo i nekoliko njih koji nisu bili toliko direktni u svojim istupima, ali iz čijih se poruka ili ponašanja jasno vidi kako nisu baš na Bernardićevoj strani.

Tu su i neki, poput Joška Klisovića, koji se nisu izjasnili, ali su poručili da bi stranka trebala biti na prvom mjestu. Klisović je tako za N1 komentirao Grbinovu ideju da Bernardić ode s mjesta predsjednika SDP-a na Konvenciji u 12.-om mjesecu. Nazvao je to radikalnim. “Što se tiče radikalnih izjava, nemam problema da se unutar stranačkih tijela tako govori. Da se prvo ide u javnost, to mi se ne čini mudrim. Konvencija je prilika da se podvuče crta što se činilo u zadnjih godinu dana”, rekao je Klisović.

Mogli bi srušiti Bernardića na konvenciji u 12. mjesecu

I predsjednik SDP-ovog Kluba zastupnika Arsen Bauk odlučio je ostati neutralan, barem kada je riječ o javnim istupima. “Dužnost je svakog člana SDP-a da pomogne predsjedniku stranke da bude što bolji ili da ga se riješi ako je loš. Ja branim svakog člana stranke i njegovo pravo da iznosi stavove, i Grbina i Bernardića istovremeno. U redu je koristiti sintagmu ‘mi ili oni’ kad se brani politika SDP-a, ali ne i unutar stranke. Ja se javljam dobrovoljno da budem ‘ili'”, rekao je Bauk u srijedu na HRT-u.

Prvu priliku za rušenje Bernardića SDP-ovci će imati u 12.-om mjesecu kada je tematsko-izvještajna Konvencija SDP-a na kojoj će biti oko 2 tisuće stranačkih delegata. Već tada bi se na dnevnom redu mogla naći točka o izglasavanju povjerenja predsjedniku stranke, a evo koji su saborski zastupnici SDP-a dosad otvoreno istupali protiv njega:

Peđa Grbin

Nakon što je dao ostavku na mjesto potpredsjednika SDP-ovog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Peđa Grbin je u ponedjeljak napustio sjednicu Kluba zastupnika SDP-a nakon što se s Bernardićem sukobio i optužio ga da laže. Bernardić je naime tvrdio da je za Grbinovu ostavku čuo samo iz medija.

Grbin je u utorak gostovao na Dnevniku Nove tv gdje je poručio svom šefu da odstupi i otvoreno kritizirao njegovo vođenje stranke. “Ja se bojim da on stranku vodi u jednom uskom krugu ljudi. Prije svega u kontaktu s g. Ostojićem i g. Komadinom. A to se vidi, jer svi mi drugi u Predsjedništvu i u Klubu zastupnika osjećamo se isključeni”, rekao je između ostaloga Grbin koji je poručio ako se stvari ne poprave, da bi se na Konvenciji stranke moglo glasati o povjerenju Bernardiću.

Ranko Ostojić

Ostojić, koji je bio glavni protukandidat Bernardiću na prošlim unutarstranačkim izborima u SDP-u, odmah je na svom Facebooku pohvalio Grbina nakon istupa u kojem je ovaj prozvao Bernardića. “Bravo Pedja ! Jasno. Precizno. Odgovorno . I pošteno. A tko se boji clanova vidjet cemo. I čiji su prstići u nečijem pekmezu !” napisao je Ostojić. Danas je održao i press konferenciju na kojoj je svom šefu poručio da odstupi jer nanosi štetu stranci.

Željko Jovanović

Željko Jovanović dao je jučer izjavu za Novi list u kojoj je rekao kako je “Bernardić od dečka koji obećava vrlo brzo postao predsjednik koji zabrinjava.” Rekao je i kako sa svojim šaptačima Zlatkom Komadinom i Rankom Ostojićem vodi SDP nepovratno u političku marginalnost. “Sad je svima kojima je SDP i socijaldemokracija na prvom mjestu jasno da SDP treba novo vodstvo u kojem ne vidim ni Bernardića ni Komadinu ni Ostojića. Po meni nove lidere zajedno predstavljaju Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić. Istup Bernardića i Komadine na ovotjednom klubu zastupnika SDP pokazali su da oni nisu ljudi koji okupljaju nego rasturaju SDP. S njima SDP Hrvatske nema budućnost.”

Nenad Stazić

I Nenad Stazić, dugogodišnji zastupnik SDP-a, imao je komentar nakon Grbinovog sinoćnjeg istupa u Dnevniku Nove TV. Stazić je kratkim komentarom na svom Facebooku direktno podržao Grbinov istup. “To je to!” napisao je.

Milanka Opačić

SDP-ovka koja je donedavno bila potpredsjednica Sabora, ali ju je upravo Bernardić onda odlučio smijeniti s tog mjesta, već dulje vremena kritizira njegovu politiku. Milanka Opačić je i jučer, dan nakon Kluba zastupnika SDP-a, na kojem je svađa u SDP-u eskalirala, rekla kako je zaprepaštena Bernardićevom porukom da oni zastupnici koji se ne slažu s njim mogu otići iz Sabora. Opačić je u današnjem istupu za N1 televiziju bila još direktnija.

Rekla je i kako nema puno scenarija za rasplet ove krize u SDP-u, a onda pozvala svog stranačkog šefa da sam odstupi. “Ili zahtjev pet županijskih organizacija da se opozove predsjednik stranke ili bi bilo pametnije i mudrije da Bernardić sam odstupi, jer je nekoliko puta doživio poraz kod nekih stavova koje je iznosio jer se ne može prihvatititi da SDP provodi takvu politiku. Tu bi trebao razmisliti može li uopće voditi stranku”, rekla je Opačić.

Siniša Hajdaš Dončić

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić danas je na N1 ponovio ono što je već svima jasno, da SDP-u prijeti raskol. Rekao je kako su u stranci narušeni međuljudski odnosi i otvoreno demantirao Bernardićevu tezu da se zbog bure koja se digla u SDP-u mora zapitati “što se sve pokušava sakriti i tko sve vuče konce ove mračne priče”. Hajdaš Dončić je rekao i kako se po “prvi put boji za budućnost SDP-a”.

Hajdaš Dončić već je jednom došao u pomalo nezgodnu situaciju sa šefom stranke, i to kada je u intervjuu za Globus rekao kako bi SDP-ov kandidat za premijera mogao biti Zvonimir Mršić.

Bernardić mu je tada jasno poručio da je on SDP-ov predsjednik pa stoga i premijerski kandidat.

Gordan Maras

Još jedan bivši ministar, Gordan Maras, komentirao je stanje u SDP-u rekavši kako je jasno da SDP ima krizu vodstva. “Neću sada analizirati, ali evidentno je da imamo krizu vodstva, da stvari ne funkcioniraju i napravit ću sve da se to promijeni. Tu kritika ide i meni, mada se borim koliko mogu. Odustati od vas koji ste me birali i SDP-a neću nikada!” napisao je Maras.

Mirando Mrsić

Jedan od prvih SDP-ovih zastupnika koji je otvoreno iskazao nezadovoljstvo Bernardićevim vodstvom SDP-a je Mirando Mrsić. Više je puta putem društvenim mreža prozivao Bernardića za nedovoljnu demokratičnost i loše vođenje SDP-a. Mrsić je sada, nakon posljednjih sukoba u SDP-u, ponovno rekao kako je jasno da stvari u strancu ne štimaju i to u vrhu.

“Stranka je podijeljena i najviše krivice za to snosi Davor Bernardić. Vrijeme je da se SDP skupi i počne funkcionirati kao jedinstvena stranka. Stoga smatram da je nužno da ubrzo održimo konvenciju na kojoj će predsjednik stranke podnijeti izvješće o svome radu. Ako to izvješće bude prihvaćeno, on će dobiti mandat da stranku vodi dalje. U suprotnom idu izbori“, kazao je danas novinarima Mrsić.

Orsat Miljenić

Orsat Miljenić nije u javnosti napadao svog stranačkog šefa, no za N1 je u utorak kazao kako SDP politikom koju vodi vraća HDZ u život što je dosta jasna poruka da nije zadovoljan stanjem u stranci. “Mislim da do kraja godine moramo početi drugačije funkcionirati, jer će naš povratak biti teži i dugotrajniji. I sad je teško, politika je proizvod, a kad ne znate što ste, kako očekivati da će netko drugi nas slijediti.” Isto tako, kada su mediji pisali o onima koji su napadali Bernardića na ovotjednoj sjednici Kluba zastupnika, među njima je bilo i Miljenićevo ime.

Predrag Matić

Iako sada još nije istupio s komentarima najnovije krize u SDP-u, Predrag Matić još je početkom godine kritizirao vodstvo SDP-a, odnosno Bernardića. Čak je jednom prilikom rekao i kako su se bolje prema njemu ponašali u logoru nego što se ponaša vodstvo stranke. Govoreći o reakciji vodstva SDP-a na njegovu ambiciju da bude kandidat za gradonačelnika, Matić je bio dosta odrješit.

“Novoj garnituri u Predsjedništvu ja ne mirišem dobro jer sam izabran od članica i članova, a ne preko šalabahtera. Većinom su to defetisti koji kažu da je to uzaludna bitka. To su ljudi za koje, većinom, nitko nije čuo, ne poznaju ih ni susjedi, a ponašaju se kao da su prvaci svijeta,” kazao je tad Matić.

Koji zastupnici bi još mogli biti Bernardićevi oponenti?

Neki zastupnici nisu nedvosmisleno kritizirali Bernardića, ali iz nekih njihovih stavova možemo naslutiti da priželjkuju promjene u stranci. Među njima je zastupnica Sabina Glasovac, koja je recimo u prošlotjednom intervjuu koji je dala Globusu prozvala svog stranačkog šefa zbog njegove vjenčane čestitke Velimiru Bujancu, rekla je da je to simpatizerima SDP-a neshvatljivo. Rekla je i kako on nije bio njezin izbor za predsjednika stranke, no poštuje njegov legitimni izbor.

Kada su mediji pisali o onima koji su bili protiv Bernardića na Klubu zastupnika, spomenuli su i splitskog SDP-ova Darka Parića i Igora Dragovana. Obzirom da je Dragovan čovjek koji je Milanovićev kadar i kojeg je Bernardić smijenio s mjesta glavnog tajnika stranke te ga na taj način marginalizirao, nije nevjerojatno da Dragovan nije baš najsretniji Bernardićevim vodstvom.

Istraživanjem SDP-ovih zastupnika naišli smo i na službenu Facebook stranicu predsjednika SDP-a Varaždinske županije Maria Habeka i zamijetili zanimljiv detalj. Na naslovnici je na fotografiji s bivšim predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem. Iako Habek redovito objavljuje na svojoj službenoj stranici, zadnja objava mu je od prije 4 dana, ovu fotografiju na naslovnici još uvijek drži. To naravno ne mora značiti ništa u njegovom odnosu prema Bernardiću, ali nam se ipak učinilo pomalo simptomatično.