Na Twitteru se pojavila slika ogavne poruke koja vrijeđa Srbe, ovih je dana snimljena u Vukovaru

Jedan gospodin na Twitteru je objavio fotografiju morbidne poruke koja vrijeđa Srbe, a koja se ovih dana pojavila u Vukovaru. Na grafitu, iscrtanom na jednoj autobusnoj stanici, na crnoj je podlozi nacrtano stablo s kojeg su obješena tijela. Uz crtež stoji tekst “Serbian family tree”, odnosno “srpsko obiteljsko stablo”.

Iz PU vukovarsko-srijemske rekli su Večernjem listu kako je policija napravila očevid te je cijeli slučaj proslijeđen nadležnom Državnom odvjetništvu koje treba donijeti odluku o daljem postupanju.

Ovo nije prvi put da se ovaj crtež pojavio na hrvatskim ulicama. Sredinom prošle godine slika s istom porukom pojavila se na ulazu u jedan zagrebački dječji vrtić.

Spotted at the entrance to a kindergarten in Zagreb. pic.twitter.com/3cusVt9LT2

— Lily Lynch (@lilyslynch) May 24, 2016