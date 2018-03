Možda ste propustili Srebrenicu; emotivan Clintonov govor ili snimku kamenovanja premijera Vučića

20:30 Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je u kako se “osjeća osramoćenim” zbog napada na predsjednika srbijanske vlade Aleksandra Vučića u Srebrenici, prenosi HINA.

“Ja sam osramoćen”, kazao je Izetbegović u subotu novinarima u Sarajevu nakon povratka iz Srebrenice.

Pojasnio je kako je s Vučićem prije nekoliko dana razgovarao telefonom te kako mu je tom prigodom prenio da će biti siguran u Srebrenici ukoliko odluči onamo doći.

Izetbegović je kazao kako je imao puno povjerenje u sigurnosne službe u BiH no ispostavilo se kako su one pogriješile u procjeni kako i kamo smjestiti izaslanstva koja su došla sudjelovati na komemoraciji u Srebrenici.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je za TV Federacije ViH (FTV) kako su postojale obavještajne informacije o skupini od oko 600 navijača iz Srbije koji se spremaju doći u Srebrenicu i ondje izazvati izgrede.

17:15 – Srpski premijer Vučić je na upravo održanoj konferenciji za tisak rekao: “Susjedi i prijatelji Bošnjaci, pružam vam ruku, a ne brinite za budale koje su ovo izazvale, takvih ima svuda.” te dodao da su skupine koje su ga napale povrijedile majke i obitelji žrtva te da zna da se najveći dio bošnjačkog naroda ne slaže s ovim što se dogodilo, prenosi Blic.

“Vodio sam izaslanstvo naše zemlje u spomen nevinim žrtvama u Srebrenici. Domaćini su me zamolili da ne govorim na skupu, što sam i poštovoa. Obitelji žrtava, majke ubijenih, gospodin Duraković, svi su me pristojno, čak i srdačno dočekali. Čitavo vrijeme smo se trudili i ponašali smo se dostojanstveno, odgovorno i predstavljali smo svoju zemlju onako kako bih volio da smo ju uvijek predstavljali.” rekao je Vučić na konferenciji za tisak.

“Kada sam dolazio, bilo je nekoliko pogrda, ali nije bilo problema. Kada smo izlazili iz prostora, grupa navijača jednog nogometnog kluba iz Srbije je počela uzvikivati pogrde, a kada sam položio cvijet su počeli uzvici sa svih strana” kazao je Vučić te dodao da ta navijačka skupina nije izravno sudjelovala u napadu. Vučić je također rekao i da je njegova ruka bošnjačkom narodu i dalje ispružena te da će nastaviti s takvom politikom.

16:45 Slovenska europarlamentarka Tanja Fajon je osudila napad na srpskog premijera u Srebrenici. “Izgred treba osuditi. Šteta je što se to dogodilo i to ne bi smjela biti glavna priča.” rekla je Fajon i dodala da oštra reagiranja iz Srbije su prejaka te izrazila nadu da to neće eskalirati.

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u subotu su u odvojenim izjavama osudili napad na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Srebrenici ocijenivši da to proizlazi iz politizacije odavanja počasti žrtvama.

16:09 – Načelnik općine Srebrenica Ćamil Duraković oštro je u subotu osudio napad na predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića rekavši da je to bio napad na žrtve zločina i da je počinitelj fukara koja ne poštuje ni Srebrenicu ni žrtve.

“To je napad na naše sveto mjesto, napad na 136 žrtava i na sve one koji ovdje leže, a ne napad na premijera Vučića koji je ovdje došao odati počast našim žrtvama i promatrati kako se žrtve pokapaju”, kazao je Duraković za javni servis BHT 1.

15:07 – Srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić je rekao da je napad na srpskog premijera u Srebrenici napad i na Srbiju, stoji na stranicama ministarstva vanjskih poslova Srbije.

“Premijer Srbije se ponio kao državnik, donoseći odluku da se oda počast žrtvama. Ovo je još jedna negativna posljedica politizacija ove teme koja je dovela do novih podjela i mržnje umjesto pomirenja. To je napad ne samo na Vučića nego i na cijelu Srbiju i njenu politiku mira i regionalne suradnje.” rekao je Dačić

13:38 – Bivši američki predsjednik Bill Clinton u emotivnom je govoru istaknuo kako ga je u BiH kao osobnog izaslanika poslao sadašnji predsjednik Barack Obama da bi izrazio vjeru u nadu i budućnost BiH.

“Preko osam tisuća muškaraca i dječaka ovdje je ubijeno u genocidu. Ta strašna činjenica konačno je presudila da zemlje NATO-a daju potporu SAD-u da se nešto poduzme”, kazao je Clinton koji je američki predsjednik bio upravo u vrijeme srebreničkog zločina.

Cinton je izjavio kako je ono što je napravio kao predsjednik SAD-a u BiH i na Kosovu bilo je među najvažnijim postupcima njegova dva predsjednička mandata. “Drago mi je što je mir održan no i dalje smo dužni onima koji su ovdje žrtvovali svoje živote”, kazao je Clinton dodajući kako ne želi više nigdje vidjeti “polja smrti” poput srebreničkih.

Cinton se pri tom potrudio biti i nekom vrstom diplomatskog posrednika ističući važnost činjenice da je ove godine u Srebrenicu došao srpski premijer Aleksandar Vučić.

“Kao prijatelj BiH želim zahvaliti premijeru Srbije što je pokazao hrabrost doći ovdje danas i mislim da je važno da to prepoznamo”, kazao je Clinton dok ga je Vučić netremice slušao. “Recimo da je to početak. Odajmo počast žrtavama, nađenima i onima koji to nisu, sjetimo se obećanja za mir koja smo dali i dajmo mogućnost ovoj zemlji za demokratsku budućnost”, kazao je Clinton dodajući kako “moramo raditi zajedno i nemamo drugog izbora”.

13:34 – “Na ovom mjestu gdje je čovječanstvo naučilo jednu od svojih najbolnijih lekcija u ime Hrvatske i osobno narodima i svim građanima BiH želim budućnost svjetla, budućnost mira, suživota i prosperiteta. Hrvatska je uz vas”, poručila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na komemoraciji.

13:33 – Ministar vanjskih poslova Nizozemske Bert Koenders izrazio je žaljenje zbog žrtava i istaknuo odgovornost svoje zemlje čiji su vojnici kao pripadnici UN-a imali zadaću zaštititi Srebrenicu 1995. godine a to nisu učinili.

“Genocid koji je ovdje počinjen najmračniji je dio naše zajedničke europske povijesti. Danas u Potočarima stojimo postiđeni pred vama”, kazao je Koenders kao prvi nizozemski političar koji je ikada govorio u Srebrenici.

Konstatirao je kako cijela međunarodna zajednica 1995. godine nije pružila odgovarajuću zaštitu Srebrenici a nizozemska vlada dijeli političku odgovornost za to što se zbilo. “Tragedija poput ove nikada se više ne smije dogoditi”, kazao je Koenders.

13:30 – Mimohod u znak sjećanja na srebrenički genocid okupio je u subotu u Zagrebu nekoliko stotina ljudi, koji su se uz zdenac Manduševac na središnjem gradskom trgu došli pokloniti nevinim žrtvama pokolja.

Noseći transparente s natpisom “Srebrenica svijetom hodi”, okupljeni su sudjelovali u polusatnoj šetnji koja je u 11 sati krenula od Manduševca, preko Trga bana Jelačića, pa Ilicom do Cvjetnog trga i natrag Bogovićevom i Gajevom ulicom. Sudionici mimohoda odjenuli su bijele majice s natpisom “Srebrenica 20 – da se ne zaboravi, i nikada, nikome nigdje ne ponovi”.

U mimohodu je sudjelovalo petstotinjak ljudi, a okupio je zagrebačku bošnjačku zajednicu, njihove prijatelje, Zagrepčane pa čak i petnaestak stranih turista koji su, kada su čuli što se obilježava, spremno obukli bijele majice i pridružili se koloni.

13:20 – “Nakon što je Vučić ostavio cvijeće na spomen ploči, prvo je izviždan, da bi netko iz mase bacao čvrste predmete u pravcu kojim se kretao. Vučić je uz sigurnosne snage krenuo prema vozilu, ali napad se nije mogao izbjeći. Delegacija Srbije je napustila Memorijalni centar”, javlja N1.

https://www.youtube.com/watch?v=uJmfW-omRPU

12:57 – Sa svih strana čuju se povici i zvižduci. Ljudi negoduju što je u ovom trenutku u Potočarima”, javlja Al Jazeerina reporterka Nataša Krstin. Situaciju je smirio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, Husein ef. Kavazović, pozvavši okupljene na mir i dostojanstvo. Rekao je da je to njihova dužnost prema žrtvama, javlja Al Jazeera.

12:50 – Srpski premijer Aleksandar Vučić i njegova pratnja napadnuti su na komemoraciji kada su ih gađali kamenicama, cipelama i bocama vode, javljaju sprski mediji. Blic piše da je Vučić pogođen kamenom u lice. Gomila je uzvikivala “Četniče, idi kući!”, kažu izvještaji. Vučić je napustio komemoraciju.

(!) Serbian PM Alexander Vucic leaves #Srebrenica commemoration, chased by crowd throwing stones to him. pic.twitter.com/fwgkfHpP4q — xaviercolas (@xaviercolas) July 11, 2015

WATCH victim's mother meet Pres Vucic of Serbia, which rejects genocide label for #Srebrenica http://t.co/B1ZkM6E3dO pic.twitter.com/xtUdw26NVO — RFE/RL (@RFERL) July 11, 2015

12:22 – Američki predsjednik Barack Obama izrazio je u subotu žaljenje zbog stradanja više od 8000 Bošnjaka u Srebrenici koji su ‘divljački ubijeni’ u genocidu koji je motivirao međunarodnu zajednicu da konačno zaustavi rat na području BiH, te je pozvao na izgradnju mira u toj zemlji i na području Balkana, navodi se u posebnoj izjavi američkog predsjednika objavljenoj iz ureda tajnika za medije Bijele kuće koja je dostavljena i medijima u BiH.

“Ovog 11. srpnja, zajedno s ljudima svih vjera i nacionalnosti sjećamo se srebreničkog genocida. Žalimo zbog stradanja više od 8000 žrtava i odajemo počast sjećanju na one koji danas nalaze smiraj i sve one koji još uvijek nisu pronađeni”, navodi se u izjavi predsjednika Obame.

Pri tome se pojašnjava da je Srebrenica prije 20 godina opustošena, a u genocidu koji se dogodio ‘braća, sinovi, muževi i očevi oteti su od njihovih obitelji’. “Divljački su ubijeni u najvećem masakru koji se dogodio u Europi u drugoj polovini prošlog stoljeća”, ističe američki predsjednik.

Navodi da se ne može pružiti utjeha koja bi ublažila bol koju osjećaju obitelji žrtava, te poziva da se na Srebrenicu gleda otvoreno, obilježi godišnjica tragedije i izvuče pouka.

“Samo potpunim prihvaćanjem onoga što se dogodilo u prošlosti, možemo graditi budućnost istinskog i trajnog pomirenja. Samo kažnjavanjem onih koji su počinili genocid, možemo osigurati pravdu da pomognemo obiteljima žrtava da zaliječe rane. I samo kada zlo nazovemo pravim imenom možemo smoći snage da ga pobijedimo”, rekao je Obama.

Podsjetio je da je srebrenička tragedija potaknula da se međunarodna zajednica pokrene i zaustavi ubijanje civila, da konačno zaustavi rat.

“Danas su Sjedinjene Države opredijeljene da zajedno sa svojim partnerima na Balkanu nastave pomagati zacjeljivanju rana iz prošlosti. Iskažimo zajedno počast srebreničkim žrtvama i njihovim najmilijim kroz izgradnju budućnosti u kojoj će svi ljudi u Bosni i Hercegovini i na Balkanu živjeti zajedno u miru”, stoji u posebnoj izjavi američkog predsjednika objavljenoj iz ureda tajnika za medija Bijele kuće.

11:17 – Srbija jasno i nedvosmisleno osuđuje užasni zločin koji se prije 20 godina dogodio u Srebrenici i gnuša se onih koji su u njemu sudjelovali, poručio je u subotu srbijanski premijer Aleksandar Vučić.

“Ne postoje riječi kojima bilo tko može izraziti žal i tugu za nastradalima, kao i bijes i ogorčenje prema onima koji su taj monstruozni zločin počinili. Srbija, jasno i nedvosmisleno, osuđuje taj užasni zločin, gnuša se onih koji su u njemu sudjelovali i nastavit će ih privoditi pravdi”, naveo je Vučić u pismu javnosti uoči polaska u Srebrenicu, gdje će danas nazočiti komemoraciji u povodu 20. obljetnice genocida.

“Moja je obveza da se poklonim žrtvama, to je čin kojim se određujemo prema budućnosti”, poručio je Vučić istaknuvši kako “zajednička budućnost nikako ne može biti žrtvovana zbog bilo čije, osobne, ili nacionalne sebičnosti”. “Toga ne smije biti među tolikim grobovima. Ovdje samo odjekuje jednostavno pitanje – šta napraviti da nam se ne ponovi?”, navodi se u pismu srbijanskog premijera uoči puta u Srebrenicu.

On je istakao da je njegova odluka da kao predsjednik vlade Srbije ode u Srebrenicu “mnogo više od politike i mnogo više od bilo kakvih političkih igara, i od stajališta i pritisaka”. “Moja ruka je pružena, i ostat će takva, bez ikakve politike i bez obzira na eventualnu kaznu, ili nagradu”, poručio je Vučić, naglasivši da Srbija želi živjeti s Bošnjacima “da zajedno radimo i da počnemo vjerovati jedni drugima”.

“I jednima neka je vječna slava, a drugima, vječni mir. Sve manje od toga, bila bi uvreda i svim našim žrtvama”, navodi se u pismu javnosti premijera Vučića.

10:46 “Tragedija u Srebrenici ispisala je najcrnje stranice nedavne povijesti Europe i taj zločin poziva na odlučnu akciju kako se nešto slično ne bi nikada više ponovilo a za to je nužno očuvati jedinstvo Euripske unije”, poručila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini u posebnoj izjavi u povodu dvadesete obljetnice genocida u kojemu je ubijeno osam tisuća srebreničkih Bošnjaka.

“Vrijeme i riječi ne mogu ublažiti bol majke koja čak nije mogla ni pokopati svoje dijete. Ali vrijeme i riječi danas nas sve mogu podsjetiti što Europa jest i što bi trebala biti”, kazala je Mogherini u poruci koju je u subotu objavila delegacija EU-a u BiH.

U Srebrenici se, istaknula je Mogherini, Europa suočava sa svojom sramotom jer je tamo iznevjerila obećanje njezinih utemeljitelja i snove njihovih unuka da više neće biti rata u Europi, da više neće biti ubijanja zbog rase ili nacije i da više neće biti genocida.

https://www.youtube.com/watch?v=JDJkASvYs2g

“Srebrenica je poziv na akciju. A ta akcija je ne dopustiti da se ponovi ikad više”, izjavila je Mogherini koja je dolazak u Srebrenicu morala otkazati zbog nastavka pregovora s Iranom o nuklearnom programu.

Talijanska je političarka upozorila kako je Srebrenica i podsjetnik da će podjela europskih naroda na “nas” i na “njih” samo prouzročiti nove sukobe.

“Težnje ‘etnički čistim’ državama neće donijeti mir. Moramo omogućiti svim zajednicama da budu skupa, a ne da budu rastrgane. Zajednički život je bit naše Unije”, poručila je Mogherini iskazavši punu potporu europskoj perspektivi BiH.

“U Srebrenici mi Europljani smo pali. Jedino što možemo sada učiniti i jedini način da iskažemo poštovanje tim žrtvama jest da ponovno ustanemo. I da to napravimo u jednom od najtežih trenutaka za Europu. Zadržati sjećanje, raditi na pomirenju i na Europskoj uniji zasnovanoj na bratstvu i solidarnosti i dovoljno snažnoj da se suoči sa brojnim i teškim izazovima koje imamo unutar naših granica i svuda oko nas. Da bi moja generacija bila posljednja koja je svjedočila i koja je proživjela takvu tragediju u Europi”, kazala je u poruci Mogherini.

10:42 – Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić stigao je oko 10 sati u Srebrenicu kako bi sudjelovao na komemoraciji posvećenoj bošnjačkim žrtvama genocida iz 1995. godine.

Vučića su na ulazu u memorijalni kompleks dočekali predstavnici općinskih vlasti i organizacijskog odbora a članice udruga koje okupljaju majke ubijenih Srebreničana zamolile su ga da pomogne pomirenje i prizna činjenice.

“Dobro nam došao a ja ću ti zakačiti ovaj cvijet. To je simbol stradanja. Molimo u ime mladih da pomognete da BiH bude funkcionalna država. Molimo vas u ime ovih nišana”, kazala je Hatidža Mehmedović u ime udruge “Majke Srebrenice” koja je srbijanskom premijeru na rever prikvačila bijelo-zeleni heklani cvijet koji je simbol stradanja Bošnjaka 1995. godine.

Kada Hotić iz udruge srebrenički majki poručila je Vučiću kako se činjenice ne bi smjele nijekati te mu je poručila kako je mir i suradnja zajednički interes. Vučić se, kao i ostali uzvanici, upisao u knjigu žalosti.

Svjetski lideri stigli su u Srebrenicu.