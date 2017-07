Nakon današnjeg intervjua, nismo sigurni jesu li tračevi o Milanoviću na predsjedničkim izborima tračevi

U današnjem intervjuu za Jutarnji list, Zoran Milanović nudi, pomno, precizno i perfidno, niz teasera o vlastitoj političkoj budućnosti. “Sada sam ipak malo predaleko dospio da bih se ikad potpuno izvukao iz politike”, kaže Milanović. “Vjerojatno ću u budućnosti svaki dan promišljati politiku, ali više ne kao stranačkom organiziranju… nema drugog puta za mene”.

Prije nekoliko tjedana, krajem svibnja ove godine, Večernji list objavio je političke spekulacije – temeljene na, jasno, nekoliko neimenovanih visokih i niskih izvora – o Milanovićevom planu za predsjedničku kandidaturu. Po njihovoj verziji, Milanović bi uoči izbora osnovao novu stranku, i zatim potražio potporu građana.

Večernji zatim prenosi mišljenja ljudi navodno bliskih Milanoviću koji smatraju da plan nema smisla i da je riječ o običnim glupostima. “Nema nikakvog smisla da Zoran Milanović osniva svoju stranku nakon što je deset godina vodio SDP”, prenosi Večernji. Intrigantno, demantiran je dio oko osnivanja nove stranke; izvori, ako ih je uistinu bilo, nisu demantirali ideju kandidature.

Tijesna pobjeda i mogući poraz predsjednice

U današnjem razgovoru, Milanović pokušava zvučati umjereno, posebno kad su u pitanju birači HDZ-a. “Ne volim to sortiranje birača na lijeve i desne”, kazao je čovjek koji je tijekom raznih izbornih kampanja uzvikivao “No Pasaran!”, a za stranke desnice bio govorio da šire “čistu destiliranu mržnju”. Danas je za HDZ ustvrdio da pripada političkom mainstreamu, a na pitanje o napadima desnice na reformu obrazovanja, koncilijarno je izjavio:

“Pravo Vlade je da to napravi, a pravo i obaveza ljudi je da to primijete i ako se tamo, u području obrazovanje dogode ozbiljne neprihvatljive promjene, onda će ljudi reagirati. U tom smislu mi jesmo nekakav zapad, zapad liberalne demokracije. Zapad, ne sumrak.”

Jedini politički akter kojeg je Milanović danas direktno napao je – predsjednica države Kolinda Grabar Kitarović. I to na temi slabe izborne pobjede, kao i njenog mogućeg poraza na sljedećim predsjedničkim izborima. “Izabrana je s jako, jako malom većinom… Narod gleda i narod će odlučiti jednog dana”.

‘U pravo vrijeme pravi čovjek’

Najzabavniji dio intervjua tiče se pitanja o raslojenoj ljevici, intertnim biračima i nedostatku lidera. Na pitanje kako trenutno za lijeve birače nema pravog vođe, Milanović odgovara: “Uh, come the time, come the man. U pravo vrijeme pravi čovjek”. Ostaje nejasno je li mislio na sebe u prošlosti, sebe u budućnosti, ili na neodređenog pravog čovjeka.

Hoće li se Milanović za dvije godine uistinu kandidirati? U ovom trenutku, riječ je, jasno, o nizu tračeva, spinova i pokušaja podmetanja, vjerojatno bez utemeljenih saznanja o namjerama bivšeg premijera – no, priznajemo, bio bi to zabavan politički okršaj: