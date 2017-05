Kolike su, nakon sinoćnjeg preokreta, šanse za rušenje Marića

Danas nakon 9.30 Sabor će, dakle, glasovati o opozivu ministra Zdravka Marića. O njegovom slučaju Sabor je raspravljao do 2.28 ujutro. Tijekom dana, Gordan Maras tvrdio je kako su skupili 77 glasova za smjenu. Međutim, kasno poslijepodne neslužbeno smo doznali da se Tomislav Saucha više nikome iz SDP-a ne javlja na telefon te nisu sigurni da na njega mogu računati. Bez Sauche su, dakle, u tom trenutku imali 76 zastupnika, što je minimum za većinu koja može izglasati smjenu. Tomislav Saucha došao je jutros u Sabor, ali i dalje je nejasno kako će glasati.

Za vrijeme saborske rasprave noćas je, oko 1.00, ponovno došlo do preokreta. Željko Lacković, nezavisni zastupnik koji je u Sabor došao na mjesto Milana Bandića, kazao je kako ipak neće glasati za opoziv gospodina Marića, iako je to ranije najavljivao.

Time je broj zastupnika koji su se izjasnili za opoziv ministra Marića pao na 75. Što znači da nije dovoljno ni da se doista svi pojave na glasovanju i izjasne prema najavama, a i to je ionako bilo samo teoretski izvedivo. Naravno, ukoliko ne dođe do još jednog preokreta, što nije isključeno. Protiv ministra Marića mogli bi se, recimo, u posljednji trenutak možda izjasniti Željko Glasnović, odnosno Bruna Esih.

Zastupnici SDP-a kojima izbori ne konveniraju

No, SDP i u stranci ima ozbiljnih problema. Nakon što su nekoliko dana kružile glasine kako će određeni zastupnici, mimo sugestija predsjedništva, glasovati za opoziv šefa Sabora Bože Petrova, gospođa Milanka Opačić to je i potvrdila u svom TV istupu u utorak. Između ostalog, kazala je kako se, zbog osobnih problema, do kraja tjedna neće pojavljivati u Saboru. Sinoć je, međutim, reterirala i potvrdila da će danas doći i glasovati za opoziv ministra Marića.

No, nije sasvim jasno može li Davor Bernardić uistinu računati na sve svoje ljude. Liste za aktualni saziv Sabora radio je Zoran Milanović i trenutačni predsjednik stranke realno ionako nema apsolutnu kontrolu nad klubom. Mnogi se, vrlo vjerojatno, neće naći na listama za sljedeće izbore, koje će slagati Davor Bernardić, pa im novi izbori baš i ne konveniraju. Potencijalni problem im je, evidentno, i Tomislav Saucha koji je, nakon uhićenja zbog afere dnevnice, istupio iz stranke. Više ni formalno, dakle, nije član SDP-a i bivšim kolegama od jučer se ne javlja.

Uglavnom, kako je djelovalo noćas nakon završetka saborske rasprave, za opoziv ministra Marića izjasnilo se 75 zastupnika:

SDP 36

Most 15

HNS 9

HSU 1

HSS 5

IDS 3

Živi Zid + Snaga 4

Promijenimo Hrvatsku 2

Kalkulacije da će se Sabor sam raspustiti

No, ukoliko opoziv ministra Marića uistinu prođe, vrlo je izgledno da će se Sabor raspustiti i da će hitno biti raspisani novi izbori, najkasnije u roku 60 dana. Božo Petrov kasno sinoć dostavio je zastupnicima Prijedlog odluke o raspuštanju Sabora. Inicijalno su ga uputili Mostovi članovi parlamenta, obrazlažući ga tezom kako je odlaskom njihovih ministara Vlada izgubila većinu.

Kako je Telegram pisao jučer kasno poslijepodne, i SDP-ovi zastupnici razmišljali su o raspuštanju Sabora i prikupljali potpise za tu opciju. Ta nam je informacija potvrđena iz dva izvora. Kako bi prijedlog o raspuštanju uspio, potrebno je prikupiti minimalno 76 potpisa, a to bi evidentno mogli biti isti oni koji su najavili glasovanje za opoziv ministra Marića, dakle zastupnici okupljeni oko SDP-a i Mosta.