Istražitelji sumnjaju da su se Nijemci nezakonito dogovarali. I izgleda da dizel motorima nema spasa

U ponedjeljak 16. listopada istražitelji Europske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u pratnji stručnjaka Bundeskartellamta, njemačkog ureda koji regulira odnose na tržištu, nenajavljeno su upali u kompleks upravnih zgrada automobilske kompanije BMW u Münchenu.

Racija je imala za cilj pronaći dokaze koji bi potvrdili sumnje da su najveći njemački automobilski koncerni, Volkswagen, Daimler Benz, Porsche, Audi i BMW na protuzakonit način dogovarali cijene sustava za pročišćavanje emisije dizelskih motora te još nekih ključnih tehnoloških proizvoda.

Tek u petak u BMW-u su priznali da su inspektori EU komisije za borbu protiv kartela i monopola, u pratnji njemačkih eksperata, pretražili njihove urede te da su s vodećim ljudima tvrtke razgovarali o optužbama za kartelsko udruživanje.

Dogovori na štetu francuske i talijanske konkurencije?

Njemački tjednik Der Spiegel izvijestio je kako se u EU sumnja da je pet njemačkih automobilskih koncerna na zajedničkim sastancima na kojima je bilo šezdesetak industrijskih odbora s 200 stručnjaka, raspravljalo o razvoju vozila, kočnicama, benzinskim i dizel motorima, spojkama i mjenjačima te sustavima za obradu ispušnih plinova.

U Bruxellesu se smatra da su na tim sastancima dogovarane zajedničke cijene i troškove čime su stekli prednost pred francuskom i talijanskom konkurencijom te su tako prekršili pravila o slobodnom tržišnom natjecanju. Ako se potvrde te sumnje, Europske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja mogla bi svim tim kompanija odrediti iznimno teške kazne koje mogu iznositi i do 10 posto godišnjeg prihoda. Što znači da bi im mogle biti odrezane kazne i od više milijardi eura jer pravila EU zabranjuju kartele i restriktivne poslovne sporazume.

Još nije pokrenuta istraga

Volkswagen i Daimler Benz odbili su komentirati najnoviju akciju EU, dok su u BMW-u priopćili da kompanija poštuje sve zakonske propise te u potpunosti surađuje s tijelima EU. Također su upozorili da ova istraga o potencijalnom kršenju zakona o antikartelskim udruživanjima nema veze s utvrđenim nepravilnostima i manipuliranjima količinom ispuštanja štetnih plinova koji su utvrđeni na Volkswagenovim vozilima što je ozbiljno ugrozilo image te tvrtke, ali i njemačke automobilske industrije.

Europska komisija i Bundeskartellamt izjavili su da je na ovom stupnju izvida preuranjeno nagađati o daljnjim koracima jer još nije pokrenuta službena istraga.

Slični slučajevi u prošlosti

Najveći njemački proizvođači automobila svojedobno su izjavili da rutinski surađuju kako bi dogovorili standardizaciju za nove tehnologije koje se primjenjuju na njihovim najnovijim modelima. Takve rasprave međutim mogu biti protuzakonite ako se proizvođači dogovaraju da ograničavaju tržišno natjecanje u određenim područjima, kao što je, primjerice, učinkovitost sustava emisija štetnih plinova.

Tjednik Der Spiegel objavio je da su njemački proizvođači automobila 2006. dogovorili ograničiti veličinu spremnika koji se koriste za držanje kemijskih otopina koja pomaže u neutralizaciji emisije dizelskih goriva.

U pismu koje je sredinom 2016. godine poslano Europskoj komisiji, Volkswagen je potvrdio sve te navode. Glavni financijski direktor tvrtke Daimler AG Bodo Uebber izjavio je na konferenciji za novinare kako je tvrtka spremna surađivati s njemačkim i europskim antikartelskim istragama, da je odlučna predati sve dokumente pa i one koje upućuju na sumnjivu zavjeru, a da za uzvrat očekuje umanjenu novčanu kaznu. Europska komisija može, naime, smanjiti novčane kazne tvrtkama koje dobrovoljno daju informacije.

Novo snažan udarac za dizel motore

Europski proizvođači automobila nastoje umanjiti štetu koja im je nanijelo veliko međunarodno istraživanje koje je otkrilo da gotovo svi dizel automobili proizvode znatno više štetnih plinova dušikova oksida nego li se to navodi u službenim podacima. To je novi snažan udarac za do nedavno najpopularniju automobilsku pogonsku opciju u Europi.

S druge strane njemački vrhunski proizvođači automobila suočeni su s novim skandalom koji bi mogao dodatno narušiti njihovu vjerodostojnost. Sve veća svijest o štetnim učincima dizelski plinova potaknula je europske gradove da najave kako će u dogledno vrijeme uvesti zabranu korištenja automobila s dizelskim motorima.

Dizel motorima više nema spasa

To je odmah potaknule mnoge kupce za se preorijentiraju na kupnju automobila s benzinskim motorima. Što je težak udarac za njemačke proizvođače budući da motori s dizel gorivom predstavljaju polovicu globalnog tržišta luksuznih automobila i ključni su stup njemačke automobilske industrije i gospodarstva. Do sada su kupci širom svijeta bili spremni platiti nešto višu cijene za njemačke marke zbog njihove kvalitete, sigurnosti, preciznosti i dugotrajnosti.

“Nakon što se dogodio dizelski skandal s Volkswagenovim vozilima prije dvije godine, povjerenje u njemačku automobilsku industriju stalno opada”, izjavio je Ferdinand Dudenhöffer, profesor na Sveučilištu Duisburg-Essen te zloslutno najavio: “Dizel motori su bili velika njemčka inovacija, no sada im više nema spasa.”